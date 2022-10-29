Брайтон Де Дзерби с двумя автоголами разгромил Челси, Ньюкасл — в топ-4

Яркий матч состоялся в рамках 14-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Челси». Команда Роберто Де Дзерби обыграла Синих со счетом 4:1, а два гола лондонцы оформили в свои ворота.

Для нового тренера «Челси» и экс-наставника «Брайтона» Грэма Поттера это первая неудача с Синими.

Отметим успех «Ньюкасла», который разгромил «Астон Виллу» 4:0 и поднялся в топ-4. Команда не проигрывает 8 кряду матчей.

Чемпионат Англии. 14-й тур

Брайтон - Челси 4:1

Голы: Троссар, 5, Лофтус-Чик, 14 (в свои ворота), 42 Чалоба, 42 (в свои ворота), Гросс, 90+3 - Хаверц, 48

Борнмут - Тоттенхэм 2:3

Голы: Мур, 22, 50 - Сессеньон, 57, Дэвис, 73, Бентанкур, 90+2

Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1

Голы: Ми, 50 - Невеш, 52

Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0

Гол: Эдуар, 38

Ньюкасл - Астон Вилла 4:0

Голы: Уилсон, 45 (с пен), 56, Жоэлинтон, 59, Альмирон, 68