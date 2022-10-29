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Чемпионат Англии
Брайтон
29.10.2022, FT 4 : 1
Челси
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Англия
29 октября 2022, 19:04 | Обновлено 29 октября 2022, 20:01
1918
3

Брайтон Де Дзерби с двумя автоголами разгромил Челси, Ньюкасл — в топ-4

Топ-матч между командами Де Дзерби и Поттера

29 октября 2022, 19:04 | Обновлено 29 октября 2022, 20:01
1918
3
Брайтон Де Дзерби с двумя автоголами разгромил Челси, Ньюкасл — в топ-4
Getty Images/Global Images Ukraine

Яркий матч состоялся в рамках 14-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Челси». Команда Роберто Де Дзерби обыграла Синих со счетом 4:1, а два гола лондонцы оформили в свои ворота.

Для нового тренера «Челси» и экс-наставника «Брайтона» Грэма Поттера это первая неудача с Синими.

Отметим успех «Ньюкасла», который разгромил «Астон Виллу» 4:0 и поднялся в топ-4. Команда не проигрывает 8 кряду матчей.

Чемпионат Англии. 14-й тур

Брайтон - Челси 4:1
Голы: Троссар, 5, Лофтус-Чик, 14 (в свои ворота), 42 Чалоба, 42 (в свои ворота), Гросс, 90+3 - Хаверц, 48

Борнмут - Тоттенхэм 2:3
Голы: Мур, 22, 50 - Сессеньон, 57, Дэвис, 73, Бентанкур, 90+2

Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1
Голы: Ми, 50 - Невеш, 52

Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0
Гол: Эдуар, 38

Ньюкасл - Астон Вилла 4:0
Голы: Уилсон, 45 (с пен), 56, Жоэлинтон, 59, Альмирон, 68

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Челси Брайтон Роберто Де Дзерби Тоттенхэм Борнмут Брентфорд Вулверхэмптон Ньюкасл Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Кристал Пэлас Саутгемптон
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Источник Sport.ua
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Вова Бок
команда, банда 
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Veter
Ньюкасл превратился в карателя лохов.
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Veter
Вот так будет с каждым предателем
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