Брайтон Де Дзерби с двумя автоголами разгромил Челси, Ньюкасл — в топ-4
Топ-матч между командами Де Дзерби и Поттера
Яркий матч состоялся в рамках 14-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Челси». Команда Роберто Де Дзерби обыграла Синих со счетом 4:1, а два гола лондонцы оформили в свои ворота.
Для нового тренера «Челси» и экс-наставника «Брайтона» Грэма Поттера это первая неудача с Синими.
Отметим успех «Ньюкасла», который разгромил «Астон Виллу» 4:0 и поднялся в топ-4. Команда не проигрывает 8 кряду матчей.
Чемпионат Англии. 14-й тур
Брайтон - Челси 4:1
Голы: Троссар, 5, Лофтус-Чик, 14 (в свои ворота), 42 Чалоба, 42 (в свои ворота), Гросс, 90+3 - Хаверц, 48
Борнмут - Тоттенхэм 2:3
Голы: Мур, 22, 50 - Сессеньон, 57, Дэвис, 73, Бентанкур, 90+2
Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1
Голы: Ми, 50 - Невеш, 52
Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0
Гол: Эдуар, 38
Ньюкасл - Астон Вилла 4:0
Голы: Уилсон, 45 (с пен), 56, Жоэлинтон, 59, Альмирон, 68
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