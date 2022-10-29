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29.10.2022, FT 4 : 0
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Англия
29 октября 2022, 22:44 | Обновлено 29 октября 2022, 22:45
161
0

Ньюкасл – Астон Вилла – 4:0. Уже в четверке. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 14-й тура АПЛ

29 октября 2022, 22:44 | Обновлено 29 октября 2022, 22:45
161
0
Ньюкасл – Астон Вилла – 4:0. Уже в четверке. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ньюкасл» разгромил «Астон Виллу» в матче 14-го тура АПЛ и поднялся в топ-4. Команда не проигрывает 8 кряду матчей.

Чемпионат Англии. 14-й тур

«Ньюкасл» – «Астон Вилла» – 4:0
Голы: Уилсон, 45 (с пен), 56, Жоэлинтон, 59, Альмирон, 68

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Источник Sport.ua
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