29.10.2022, FT 4 : 0
Англия29 октября 2022, 22:44 | Обновлено 29 октября 2022, 22:45
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Ньюкасл – Астон Вилла – 4:0. Уже в четверке. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 14-й тура АПЛ
29 октября 2022, 22:44 | Обновлено 29 октября 2022, 22:45
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«Ньюкасл» разгромил «Астон Виллу» в матче 14-го тура АПЛ и поднялся в топ-4. Команда не проигрывает 8 кряду матчей.
Чемпионат Англии. 14-й тур
«Ньюкасл» – «Астон Вилла» – 4:0
Голы: Уилсон, 45 (с пен), 56, Жоэлинтон, 59, Альмирон, 68
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