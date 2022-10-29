«Ньюкасл» разгромил «Астон Виллу» в матче 14-го тура АПЛ и поднялся в топ-4. Команда не проигрывает 8 кряду матчей.

Чемпионат Англии. 14-й тур

«Ньюкасл» – «Астон Вилла» – 4:0

Голы: Уилсон, 45 (с пен), 56, Жоэлинтон, 59, Альмирон, 68