Нестабильный Эвертон потерял очки, Миколенко провел на поле весь матч
Команда Фрэнка Лэмпарда не может подняться в верхнюю часть таблицы
«Эвертон» в прошлом туре АПЛ прервал свою неудачную серию без побед, однако в субботу команда Фрэнка Лэмпарда вновь потеряла очки - сыграла 0:0 с «Фулхэмом».
Ливерпульская команда набрала 14 пунктов и находится на 13-м месте.
Украинский защитник Виталий Миколенко отыграл весь матч.
Чемпионат Англии. 14-й тур
Фулхэм - Эвертон 0:0
Фулхэм: Лено, Б.Рид (Тете, 76), Диоп, Рим, Робинсон, Х.Рид, Паульнья, Кебано (Уилсон, 67), Перейра (Карни, 76), Виллиан, Митрович
Эвертон: Пикфорд, Коулмэн (Паттерсон, 76), Коади, Тарковски, Миколенко, Онана, Гуйе (Гарнер, 65), Гордон (Мопей, 86), Ивоби, Грэй (Макнилл, 76), Калверт-Льюин
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