Нестабильный Эвертон потерял очки, Миколенко провел на поле весь матч

«Эвертон» в прошлом туре АПЛ прервал свою неудачную серию без побед, однако в субботу команда Фрэнка Лэмпарда вновь потеряла очки - сыграла 0:0 с «Фулхэмом».

Ливерпульская команда набрала 14 пунктов и находится на 13-м месте.

Украинский защитник Виталий Миколенко отыграл весь матч.

Чемпионат Англии. 14-й тур

Фулхэм - Эвертон 0:0

Фулхэм: Лено, Б.Рид (Тете, 76), Диоп, Рим, Робинсон, Х.Рид, Паульнья, Кебано (Уилсон, 67), Перейра (Карни, 76), Виллиан, Митрович

Эвертон: Пикфорд, Коулмэн (Паттерсон, 76), Коади, Тарковски, Миколенко, Онана, Гуйе (Гарнер, 65), Гордон (Мопей, 86), Ивоби, Грэй (Макнилл, 76), Калверт-Льюин