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Фулхэм
29.10.2022, FT 0 : 0
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Англия
29 октября 2022, 21:24 |
885
2

Нестабильный Эвертон потерял очки, Миколенко провел на поле весь матч

Команда Фрэнка Лэмпарда не может подняться в верхнюю часть таблицы

29 октября 2022, 21:24 |
885
2
Нестабильный Эвертон потерял очки, Миколенко провел на поле весь матч
Getty Images/Global Images Ukraine

«Эвертон» в прошлом туре АПЛ прервал свою неудачную серию без побед, однако в субботу команда Фрэнка Лэмпарда вновь потеряла очки - сыграла 0:0 с «Фулхэмом».

Ливерпульская команда набрала 14 пунктов и находится на 13-м месте.

Украинский защитник Виталий Миколенко отыграл весь матч.

Чемпионат Англии. 14-й тур

Фулхэм - Эвертон 0:0

Фулхэм: Лено, Б.Рид (Тете, 76), Диоп, Рим, Робинсон, Х.Рид, Паульнья, Кебано (Уилсон, 67), Перейра (Карни, 76), Виллиан, Митрович

Эвертон: Пикфорд, Коулмэн (Паттерсон, 76), Коади, Тарковски, Миколенко, Онана, Гуйе (Гарнер, 65), Гордон (Мопей, 86), Ивоби, Грэй (Макнилл, 76), Калверт-Льюин

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Источник Sport.ua
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