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28 октября 2022, 23:19 |
72
0

Фулхэм – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Очередной непростой выезд для Виталия Миколенко и кампании

28 октября 2022, 23:19 |
72
0
Фулхэм – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 29 октября, в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж» состоится матч четырнадцатого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Фулхэм» и «Эвертон». Стартовый свисток рефери Джона Брукса прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Фулхэм


Начало нового сезона для лондонского «Фулхэма» было довольно оптимистичным – футболисты Марку да Силвы стартовали ничьей против «Ливерпуля» (2:2) и впоследствии смогли рассчитывать еще на четыре набранных очка в играх против «Вулверхэмптона» (0:0) и «Брентфорда» (3:2). Однако затем «дачники» получили в своем календаре «Арсенал», «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Ньюкасл», против которых не смогли составить должной конкуренции, а вылет из Кубка английской лиги от скромного «Кроули» так и вовсе ударил по морали команды португальского специалиста.

Лишь в последних турах удачно совпали эмоциональный подъем столичного коллектива и удачный календарь. Семь дополнительных баллов сумел добыть в противостояниях против «Борнмута» (2:2), «Астон Виллы» (3:0) и «Лидса» (3:2) «Фулхэм», благодаря чему вновь вернулся в зону перед возможными будущими участниками еврокубков от Англии. Дистанция до «Манчестер Юнайтед» составляет всего два очка, однако результативность «коттеджеров» в последнее время находится на достаточно высоком уровне, что представляет угрозу для любого соперника. Тем более, когда «Фулхэм» играет дома, где он уступил всего однажды из шести случаев.

Эвертон


В то же самое время, гостевой командой «Эвертон» назвать уж точно не получится. Команда Франка Лампарда вне родных трибун одержала победу лишь над «Саутгемптоном» (2:1), однако и на своем поле «ириски» в последнее время местную публику не радуют. У ливерпульского коллектива был вполне неплохой период, когда они не проигрывали на отрезке длиной в семь встреч, однако он завершился ровно в тот момент, когда в календаре последовательно появились «Манчестер Юнайтед» (0:1), «Тоттенхэм» (0:2) и «Ньюкасл» (0:1).

Лишь в предыдущем туре Виталий Миколенко и партнеры наконец-то сумели отвести душу в домашней игре против «Кристал Пэлас» (3:0), впервые с середины мая отправив в ворота соперников больше двух мячей. Интересно, что тогда соперником «Эвертона» также были «стекольщики» (3:2), однако удельный вес того противостояния на «Гудисон Парк» был значительно выше, чем в контексте рядового матча первого круга текущей кампании. До чемпионата мира остается совсем мало времени, но на этом отрезке команда Лампарда вполне может замахнуться и на девять очков за три матча, так как будет играть против «Лестера» и «Борнмута» (последние – в Кубке лиги и АПЛ).

Ориентировочные составы


«Фулхэм»: Лено – Робинсон, Рим, Адарабйойо, Декордова-Рид – Перейра, Пальинья, Рид – Виллиан, Митрович, Кебано.

«Эвертон»: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Коади, Паттерсон – Ивоби, Гуйе, Онана – Грей, Калверт-Льюин, Гордон.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева будут ближе к победе. Нашей ставкой будет позиция – «Фулхэм» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.75 по линии Parimatch.

29 октября, суббота

«Фулхэм» – «Эвертон»
Лондон. «Крейвен Коттедж». 19:30
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
Арбитр: Джон Брукс (Англия)
Прогноз Sport.ua – 2:2
Parimatch
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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