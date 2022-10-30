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  4. Фрэнк ЛЭМПАРД: «Я очень доволен Миколенко»
Англия
30 октября 2022, 00:45 |
282
0

Фрэнк ЛЭМПАРД: «Я очень доволен Миколенко»

Главный тренер «Эвертона» высоко оценил игру украинца в текущем сезоне

30 октября 2022, 00:45 |
282
0
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Я очень доволен Миколенко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В матче 14-го тура чемпионата Англии «Эвертон» сыграл 0:0 с «Фулхэмом». Украинский защитник «ирисок» стал одном из лучших в матче.

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард оценил игру Виталия Миколенко.

«Я очень доволен Миколенко. Он скромный юноша, у которого много работы на футбольном поле. Но то, как он становится неотъемлемой частью «Эвертона» – увлекает, и я знаю, что он может стать еще лучше», – сказал Лэмпард.

Отметим, что Миколенко сыграл во всех матчах «Эвертона» в АПЛ в этом сезоне, результативными действиями не отличился.

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Фрэнк Лэмпард Эвертон Фулхэм чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко
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