Фрэнк ЛЭМПАРД: «Я очень доволен Миколенко»
Главный тренер «Эвертона» высоко оценил игру украинца в текущем сезоне
В матче 14-го тура чемпионата Англии «Эвертон» сыграл 0:0 с «Фулхэмом». Украинский защитник «ирисок» стал одном из лучших в матче.
Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард оценил игру Виталия Миколенко.
«Я очень доволен Миколенко. Он скромный юноша, у которого много работы на футбольном поле. Но то, как он становится неотъемлемой частью «Эвертона» – увлекает, и я знаю, что он может стать еще лучше», – сказал Лэмпард.
Отметим, что Миколенко сыграл во всех матчах «Эвертона» в АПЛ в этом сезоне, результативными действиями не отличился.
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