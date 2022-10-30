Фрэнк ЛЭМПАРД: «Я очень доволен Миколенко»

В матче 14-го тура чемпионата Англии «Эвертон» сыграл 0:0 с «Фулхэмом». Украинский защитник «ирисок» стал одном из лучших в матче.

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард оценил игру Виталия Миколенко.

«Я очень доволен Миколенко. Он скромный юноша, у которого много работы на футбольном поле. Но то, как он становится неотъемлемой частью «Эвертона» – увлекает, и я знаю, что он может стать еще лучше», – сказал Лэмпард.

Отметим, что Миколенко сыграл во всех матчах «Эвертона» в АПЛ в этом сезоне, результативными действиями не отличился.