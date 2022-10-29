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  4. WhoScored: Миколенко – лучший полевой игрок в матче Фулхэм – Эвертон
Англия
29 октября 2022, 23:01 |
874
0

WhoScored: Миколенко – лучший полевой игрок в матче Фулхэм – Эвертон

Виталий провел отличный матч, но его команда не смогла победить

29 октября 2022, 23:01 |
874
0
WhoScored: Миколенко – лучший полевой игрок в матче Фулхэм – Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко (справа)

В матче 14-го тура чемпионата Англии «Эвертон» сыграл 0:0 с «Фулхэмом».

Украинский легионер «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Веб-портал WhoScored поставил Миколенко оценку 7.7. Это лучший показатель среди полевых игроков обеих команд. Больше набрал лишь вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд (8.52).

Отметим, что средняя оценка Миколенко в этом сезоне АПЛ составляет 6.74.

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Эвертон Фулхэм чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко
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Источник WhoScored.com
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