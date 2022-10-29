Англия29 октября 2022, 23:01 |
874
0
WhoScored: Миколенко – лучший полевой игрок в матче Фулхэм – Эвертон
Виталий провел отличный матч, но его команда не смогла победить
29 октября 2022, 23:01 |
874
0
В матче 14-го тура чемпионата Англии «Эвертон» сыграл 0:0 с «Фулхэмом».
Украинский легионер «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.
Веб-портал WhoScored поставил Миколенко оценку 7.7. Это лучший показатель среди полевых игроков обеих команд. Больше набрал лишь вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд (8.52).
Отметим, что средняя оценка Миколенко в этом сезоне АПЛ составляет 6.74.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 29 октября 2022, 17:45 5
Украинка поборется за титул
Бокс | 28 октября 2022, 23:35 1
Ломаченко весит 61.1 кг (134.7 фунта), а Ортис – 60.8 кг (134 фунта)
Теннис | 29.10.2022, 08:20
Футбол | 29.10.2022, 22:26
Бокс | 29.10.2022, 20:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.10.2022, 10:56 17
28.10.2022, 11:45 15
28.10.2022, 22:13
27.10.2022, 23:14
28.10.2022, 03:45 5
28.10.2022, 12:55 9
Футбол
27.10.2022, 21:39 2