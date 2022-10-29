WhoScored: Миколенко – лучший полевой игрок в матче Фулхэм – Эвертон

В матче 14-го тура чемпионата Англии «Эвертон» сыграл 0:0 с «Фулхэмом».



Украинский легионер «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.



Веб-портал WhoScored поставил Миколенко оценку 7.7. Это лучший показатель среди полевых игроков обеих команд. Больше набрал лишь вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд (8.52).

Отметим, что средняя оценка Миколенко в этом сезоне АПЛ составляет 6.74.