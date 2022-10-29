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  4. Балласт для легендарного Сколари. Карьера Марлоса в Бразилии идет под откос
Бразилия
29 октября 2022, 05:15 | Обновлено 29 октября 2022, 05:16
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Балласт для легендарного Сколари. Карьера Марлоса в Бразилии идет под откос

Экс-хавбек «Шахтера» и сборной Украины даже задумался о выходе на пенсию

29 октября 2022, 05:15 | Обновлено 29 октября 2022, 05:16
50
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Балласт для легендарного Сколари. Карьера Марлоса в Бразилии идет под откос
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлос

В начале февраля бывший лидер атак «Шахтера» Марлос, который с октября 2017 года выступал за сборную Украины и провел за «сине-желтых» 26 матчей, завершил европейский этап карьеры. Опытный полузащитник предпочел вернуться на историческую родину, подписав однолетнее соглашение с бразильским «Атлетико Паранаэнсе». Однако снискать славы в рядах «красно-черных», которые являются одним из наиболее популярных клубов Бразилии, Марлос так и не сумел. На его счету ничтожно малое количество проведенных поединков, и вряд ли боссы «Атлетико Паранаэнсе» предложат хавбеку продлить сотрудничество.

Почему же карьера Марлоса идет под откос, и что ждет этого игрока в ближайшем будущем – смена команды либо же окончание карьеры? Давайте выяснять…

С самого начала, когда лишь пошли слухи об уходе Марлоса из «Шахтера», различные СМИ предполагали, что опытный хавбек предпочтет доиграть профессиональную карьеру в одной из менее требовательных к интенсивности футбола лиг, где хорошо платят. Назывались, в частности, варианты в США, Турции, Мексике, арабских странах, но в итоге все они показались Марлосу неинтересными, потому как он выбрал возможность поиграть за клуб своей мечты – «Атлетико Паранаэнсе».

Интересно, что в самом «Атлетико Паранаэнсе» изначально существовали серьезные сомнения по поводу целесообразности подписания 34-летнего ветерана. По информации авторитетных бразильских изданий, боссы «красно-черных» сразу же осознавали, что Марлосу придется платить очень пристойные по меркам бразильской Серии А деньги в виде заработной платы, оправдать которые возрастной игрок, испытывавший еще на финише карьеры в «Шахтере» проблемы с физической подготовкой, не факт, что сможет.

Getty Images/Global Images Ukraine

Однако в «Атлетико Паранаэнсе» все же решили пойти на риск. На тот момент «красно-черных» возглавлял Алберто Валентин, под руководством которого Марлос успел провести за новую команду всего 4 поединка во всех турнирах. Уже после первого тура розыгрыша сезона-2022 в бразильской Серии А, когда «Атлетико Паранаэнсе» в гостях с треском проиграл «Сан-Паулу» (0:4), а Марлос вышел в начале второго тайма на замену, Валентин был отправлен в отставку, а команда получила нового наставника…

Им оказался Фабио Кариле, добивавшийся серьезных успехов ранее с «Коринтиансом» сперва в качестве ассистента, а затем и в статусе полноправного главного тренера первой команды. Однако и этот специалист не задержался в «Атлетико Паранаэнсе» надолго. Под его руководством «красно-черные» провели лишь 7 поединков, а затем, несмотря на двухлетний контракт, руководство предпочло уволить коуча, хотя тот пробыл на должности всего-навсего 21 день. При Кариле Марлос не превратился в игрока основы, но начал демонстрировать прогресс, который позволял рассчитывать на такое перевоплощение в будущем. В частности, Марлос выдал прекрасный матч в Кубке Бразилии против «Токантинополиса» (5:2), оформив в нем дубль и отличившись одной результативной передачей.

Развить успех Марлосу под руководством Кариле не удалось из-за увольнения последнего. А уже в начале мая спасать ситуацию «Атлетико Паранаэнсе», который на тот момент застрял неподалеку от зоны вылета, позвал легендарного и опытного специалиста Луиса Фелипе Сколари, который в 2002 году приводил сборную Бразилии к победе на чемпионате мира, выигрывал чемпионства в Бразилии с «Гремио» и «Палмейрасом», а также брал с этими же коллективами два Кубка Либертадорес и работал в Европе со сборной Португалии и «Челси». Несмотря на то, что в последнее время 73-летнего ветерана тренерского цеха немало критиковали за его решения и подходы, авторитет Сколари в Бразилии остается неизменно высоким.

Getty Images/Global Images Ukraine

Сколари потребовалось семь туров, чтобы поднять «Атлетико Паранаэнсе» на промежуточное третье место в турнирной таблице. И пускай после того «красно-черные» несколько опустились, зато сейчас они борются за путевку в Кубок Либертадорес – прямую или через квалификацию, что является ключевой задачей для коллектива на текущий момент.

Что касается Марлоса, то с приходом Сколари, экс-хавбек «Шахтера» появлялся на поле в составе «Атлетико Паранаэнсе» всего в 5 поединках: трижды – в Серии А, и по разу – в Кубке Бразилии и Кубке Либертадорес. В этих матчах в общей сложности бразилец с украинским паспортом провел на поле 151 минуту, но голевыми действиями не отличался. В стартовом составе Марлос у Сколари и вовсе выходил лишь однажды – в ответном кубковом противостоянии с уже упоминавшимся «Токантинополисом», в котором, несмотря на убедительную победу «красно-черных» (4:0), Марлос отличился только одним неточным ударом в сторону ворот…

Неудивительно, что на фоне этого журналисты неоднократно выпытывали у Сколари причины проблем, происходящих в карьере Марлоса после возвращения в Бразилию. Однако опытный тренер всякий раз предпочитал уходить от прямых ответов, давая понять, что выбор состава – это сугубо его личная прерогатива, а клуб по неофициальным каналам распространял информацию о том, что у Марлоса якобы есть какие-то физические проблемы, хотя данных о серьезных травмах или чем-то подобном никогда не подтверждал.

«Почему не играет Марлос? Потому что это мой выбор. Я не даю никаких объяснений болельщикам только по той причине, что они влюблены в того или иного футболиста. У каждого есть свой любимый игрок. Я же хочу видеть успешной команду «Атлетико». У меня 29, 27 или 26 игроков в тренировочном процессе… Из них семеро играют в полузащите, а я должен поставить троих, а по остальным придется оправдываться. Поэтому бывают моменты, когда нужно принимать то или иное решение. Если каждый раз тренер будет объяснять что-либо болельщикам, то его сметут. Я предпочитаю говорить не о конкретных личностях, а об «Атлетико», - сказал Сколари.

Getty Images/Global Images Ukraine

На фоне этого еще в июне в прессе появилась информация о двух вариантах для Марлоса – завершить карьеру или перебраться в ОАЭ, где интерес к нему проявляли «Аль-Наср» и «Хор-Факкан». При этом, президенту «Атлетико Паранаэнсе» Марио Селсо Петралье летом удалось убедить хавбека продолжить карьеру в составе «красно-черных» и побороться за место в основе. Марлос остался, но в лучшую сторону для него ничего так и не изменилось…

Интересно, что другой экс-игрок «Шахтера» - Фернандиньо, - который также в нынешнем году вернулся в Бразилию, несмотря на свой еще более зрелый возраст (37 лет), получает у Сколари в «Атлетико Паранаэнсе» регулярную игровую практику, равно как и еще два бразильца с украинским следом в карьере – экс-«динамовец» Витор Буэно и Витиньо, у которого действующий контракт с «Динамо».

Единственным плюсом в «Атлетико Паранаэнсе» в данный момент для Марлоса видится возможность пополнить коллекцию трофеев престижным Кубком Либертадорес. Вместе со Сколари «красно-черным» удалось во второй раз в своей истории добраться до финала самого престижного клубного соревнования Южной Америки, где «Атлетико Паранаэнсе» 29 октября сыграет против «Фламенго». И если «стервятники» уже имеют на своем счету два триумфа в турнире (в 1981 и 2019 годах), то свой единственный шанс в 2005-м «Атлетико Паранаэнсе» упустил, уступив по сумме двух встреч «Сан-Паулу» (1:1, 0:4). Примечательно, что тогда в рядах «красно-черных» играл 20-летний Фернандиньо, вскоре уехавший за 7,8 миллионов евро в «Шахтер», а Марлос тогда еще выступал за юношеский состав родной для него «Коритибы»...

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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