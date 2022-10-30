Гол Левандовски на 90+3 минуте принес Барселоне победу над Валенсией

Состоялись четыре матча 12-го тура Ла Лиги.

В центральном матче игрового для «Барселона» на 90+3 минуте усилиями Роберта Левандовски добыла победу над «Валенсией».

До этого «Атлетико» неожиданно и обидно проиграл «Кадису», «Альмерия» камбэкнула в матче с «Сельтой», а «Севилья» дома проиграла «Райо Вальекано».

Чемпионат Испании. 12-й тур

«Альмерия» – «Сельта» – 3:1

Голы: Лазаро (52), де ла Ос (60), Эгуарас (90+6) – Вейга (25)

«Кадис» – «Атлетико» – 3:2

Голы: Бонгонда (1), Алекс Фернандес (81), Собрино (90+9) – Жоау Феликс (85, 89).

«Севилья» – «Райо Вальекано» – 0:1

Гол: Гарсия (61)

«Валенсия» – «Барселона» – 0:1

Гол: Левандовски (90+3)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА