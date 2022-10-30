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30 октября 2022, 00:08 | Обновлено 30 октября 2022, 00:09
478
0

Гол Левандовски на 90+3 минуте принес Барселоне победу над Валенсией

«Севилья» проиграла «Райо Вальекано»

30 октября 2022, 00:08 | Обновлено 30 октября 2022, 00:09
478
0
Гол Левандовски на 90+3 минуте принес Барселоне победу над Валенсией
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись четыре матча 12-го тура Ла Лиги.

В центральном матче игрового для «Барселона» на 90+3 минуте усилиями Роберта Левандовски добыла победу над «Валенсией».

До этого «Атлетико» неожиданно и обидно проиграл «Кадису», «Альмерия» камбэкнула в матче с «Сельтой», а «Севилья» дома проиграла «Райо Вальекано».

Чемпионат Испании. 12-й тур

«Альмерия» – «Сельта» – 3:1
Голы: Лазаро (52), де ла Ос (60), Эгуарас (90+6) – Вейга (25)

«Кадис» – «Атлетико» – 3:2
Голы: Бонгонда (1), Алекс Фернандес (81), Собрино (90+9) – Жоау Феликс (85, 89).

«Севилья» – «Райо Вальекано» – 0:1
Гол: Гарсия (61)

«Валенсия» – «Барселона» – 0:1
Гол: Левандовски (90+3)

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Источник Sport.ua
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