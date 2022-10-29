В матче 12-го тура чемпионата Испании «Атлетико» на выезде неожиданно проиграл «Кадису».

Уже на 27-й секунде матча гостей шокировал 26-летний бельгиец Тео Бонгонда.

Это самый быстрый гол в ворота «Атлетико» в Ла Лиге с декабря 2003 года. Тогда «матрасники» пропустили на 14-й секунде от бразильца Роналдо.

Стоит отметить, что «Атлетико» проиграл, пропустив последним ударом в игре.

Чемпионат Испании. 12-й тур

«Кадис» – «Атлетико» – 3:2

Голы: Бонгонда (1), Алекс Фернандес (81), Собрино (90+9) – Жоау Феликс (85, 89).

Тот самый гол Роналдо