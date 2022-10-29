ВИДЕО. Атлетико пропустил самый быстрый гол за последние 19 лет в Ла Лиге
Тео Бонгонда поразил ворота «матрасников» на 27-й секунде матча
В матче 12-го тура чемпионата Испании «Атлетико» на выезде неожиданно проиграл «Кадису».
Уже на 27-й секунде матча гостей шокировал 26-летний бельгиец Тео Бонгонда.
Это самый быстрый гол в ворота «Атлетико» в Ла Лиге с декабря 2003 года. Тогда «матрасники» пропустили на 14-й секунде от бразильца Роналдо.
Стоит отметить, что «Атлетико» проиграл, пропустив последним ударом в игре.
Чемпионат Испании. 12-й тур
«Кадис» – «Атлетико» – 3:2
Голы: Бонгонда (1), Алекс Фернандес (81), Собрино (90+9) – Жоау Феликс (85, 89).
Тот самый гол Роналдо
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