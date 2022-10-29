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Чемпионат Англии
Ливерпуль
29.10.2022, FT 1 : 2
Лидс
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Англия
29 октября 2022, 23:43 | Обновлено 30 октября 2022, 00:13
377
1

Лидс вырвал победу в гостях у Ливерпуля, забив на 89-й минуте

У команды Юргена Клоппа большие проблемы

29 октября 2022, 23:43 | Обновлено 30 октября 2022, 00:13
377
1
Лидс вырвал победу в гостях у Ливерпуля, забив на 89-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 14-го тура АПЛ, в котором «Лидс» вырвал победу у «Ливерпуля» на выезде.

Команда Джесси Марша забила первой, но Салах очень быстро сравнял счет в матче.

«Павлинам» удалось забить победный мяч на предпоследней минуте основного времени, отличился Крисенсио Саммервилл.

Чемпионат Англии. 14-й тур

«Ливерпуль» – «Лидс» – 1:2
Голы: Салах (14) – Родриго (4), Саммервилл (89).

«Ливерпуль» – Алиссон, Александер-Арнолд (Милнер, 79), ван Дейк, Гомес, Робертсон, Эллиотт (Джонс, 60), Тиаго Алькантара, Фабиньо (Хендерсон, 61), Фирмино, Салах, Нуньес.
«Лидс» – Мелье, Кристенсен, Купер, Кох, Стрейк, Рока, Адамс, Харрисон (Ньонто, 72), Ааронсон, Родриго (Бэмфорд, 52), Саммервилл (Эйлинг, 90+1).

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Ливерпуль Лидс чемпионат Англии по футболу Юрген Клопп Джесси Марш
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Rash VM
ливерпульское позорище. Что с командой? Еще в прошлом году писал , что Джо Гомеса нафиг гнать из команды , а теперь и многих других. Да Клопп , ну ты и обосрался  и это уже  можно смело констатировать
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