В субботу, 29 октября, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится матч четырнадцатого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Лидс». Стартовый свисток рефери Майкла Оливера из Ашингтона прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ливерпуль



Все небезразличные к английскому футболу прекрасно осознают, что у «Ливерпуля» в нескольких последних сезонах серии результаты выступлений были и получше тех, которыми оперирует команда Юргена Клоппа в текущей кампании. Восьмое место на дистанции в 11 сыгранных поединков – давно не было такого, чтобы «красные» располагались так низко в турнирной таблице после четверти пройденного пути. Конечно, чемпионат мира-2022 в Катаре в последствии грозит напрочь разрушить даже сформированные на скорую руку на сегодняшний день расклады, однако до этого мундиаля нужно еще дойти, прожить, а потом уже думать о его последствиях.

Сейчас «Ливерпуль» волнует только одно – как перекрыть позор образца игры прошлого тура в гостях у «Ноттингем Форест» (0:1), который, на секундочку, находится на последнем месте в таблице. Команда Клоппа попыталась подсластить горькую пилюлю собственным фанатам победой над амстердамским «Аяксом» в Лиге чемпионов УЕФА посреди недели (3:0), однако болельщики «красных» все равно смотрят в таблицу квартета, и видят там в лидерах «Наполи», а не «Ливерпуль», как бы им того хотелось. К слову, «Партенопеи» приедут на «Энфилд» на следующей неделе, так что английский клуб должен готовиться к этому уже в ближайшей игре.

Лидс



И пока «Ливерпуль» разглагольствует о своих мечтаниях о продвижении в главном клубном турнире Старого Света, американский специалист Джесси Марш продолжает строить свой «Лидс» таким, каким хочет его видеть в этом сезоне. Если бы болельщикам преподносили игру «павлинов» после каждого тура в качестве произведения искусства, то, поначалу, они бы соглашались с увлечением смотреть на эту работу. Однако, чем дальше «Лидс» уходит в глубину нового сезона, тем менее привлекательными становятся его выступления.

Дошло до того, что, наверное, и сами болельщики команды уже навряд ли вспомнят, когда она побеждала в последний раз. Разве что украинские фанаты могут помнить этот матч против «Барнсли» в Кубке английской лиги (3:1), да и то только потому, что он проходил на День независимости нашей страны. С тех пор «павлины» безутешны, а последние четыре игры кряду так и вовсе проиграли с общим счетом 3:8, хотя в соперниках были «Кристал Пэлас», «Фулхэм», «Лестер», а также «Арсенал», однако последние – это уже немного другая весовая категория. Очевидно, что на данный момент команда Марша может лишь мечтать о том, чтобы не получить очередное продолжение неудачных противостояний против «Ливерпуля» образца прошлого сезона (0:9 по сумме двух матчей).

Ориентировочные составы



«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, Ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд – Эллиотт, Тиаго, Фабиньо, Салах – Нуньес, Фирмино.

«Лидс»: Мелье – Стрюйк, Льоренте, Кох, Кристенсен – Рока, Адамс – Синистерра, Ааронсон, Харрисон – Бамфорд.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке мы увидим уверенную победу хозяев. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Ливерпуль» (-2) с коэффициентом 2.17 по линии Parimatch.

29 октября, суббота