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Чемпионат Украины
Ворскла
29.10.2022, FT 2 : 0
Минай
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Украина. Премьер лига
29 октября 2022, 14:58 | Обновлено 29 октября 2022, 15:20
641
1

Синхронное завершение серий. Ворскла одолела Минай на его стадионе

Три матча подряд команда Виктора Скрипника не могла одержать победу

29 октября 2022, 14:58 | Обновлено 29 октября 2022, 15:20
641
1
Синхронное завершение серий. Ворскла одолела Минай на его стадионе
УПЛ

Украинская Премьер-лига никогда не останавливается в своем развитии, поэтому иногда ведущие команды страны меняются ролями с коллективами, которые еще совсем недавно были в роли претендентов на понижение в классе. Именно поэтому в контексте десятого тура национального первенства стоило уделить внимание ходу событий на поле стадиона «Минай-Арена» в небольшом селе на Закарпатье, где в этот день местному одноимённому коллективу приходилось быть номинальными гостями в противостоянии против полтавской «Ворсклы».

Под руководством Виктора Скрипника полтавчане совсем не походили на самих себя образцов прошлых сезонов, что вполне справедливо находило отражение и в позиции команды в турнирной таблице вблизи зоны вылета. И хотя имел место быть не так давно отрезок времени, когда «Ворскла» пыталась за счет двух побед покинуть последнюю строчку, однако все равно коллектив Скрипника вернулся к тому, с чего начинал сезон, хотя и уже имея за плечами ничью против киевского «Динамо» (1:1).

Удивительно мощный старт от закарпатского коллектива, казалось бы, немного ввел «Ворсклу» в состояние испуга, однако команда Владимира Шарана в итоге ничего угрожающего для ворот Ризныка так и не создала, а вместо этого пропустила быстрый выпад от соперников посреди первого тайма. За редким исключением можно было увидеть полтавчан на чужой половине поля до 19 минут, однако в нужный момент Юрченко и Олейник быстро сориентировались перед чужим штрафным, и вывели Сефери на свободную позицию для выстрела в дальний угол на правом фланге.

Команда Скрипника словно и не желала оказывать давление на соперников в этой игре, поэтому постепенно «Ворскла» все больше закрывалась в собственной штрафной, и перед наступлением перерыва Дмитрию Ризныку пришлось дважды спасать свою команду от гола. Однажды голкипера мог расстроить Сефери, неудачно подставив ногу под подачу Хахлева с углового на правом фланге, а уже перед перерывом Немчанинов решил пробить издалека с противоположной стороны поля, однако вратарь соперников был в полном порядке.

«Минай», очевидно, имел какие-то планы по активному началу второго тайма, однако так и остался на низком старте. «Ворскле» хватило воспользоваться ошибкой линии защиты соперников на 64 минуте для прострела Кравца на Марлисона во вратарский, после чего дело было почти сделано. Разве что, сразу после второго гола полтавчане имел возможность забить Твердохлеб, однако с критически близкого расстояния угодил головой в перекладину в завершение передачи Воробачка.

Остальные игровые моменты были не слишком интересными – соперники не могли построить собственных атак из-за большого процента ошибок во время передач, а постоянная борьба мешала им включать скорости. В конце концов, хозяева довели эту встречу до логического завершения, да еще и третий мяч могли забить, однако Бандура не дал случиться голевому выстрелу от Нестеренко с правого фланга штрафной.

В следующие выходные полтавская «Ворскла» будет принимать «Львов», а закарпатский «Минай» сыграет гостевой матч против днепровского «Днепра-1».

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Ворскла» – «Минай» - 2:0

Сефери, 19, Марлисон, 64

Юрченко, 55 – Горин, 66, Твердохлеб, 78, Коломоец, 90+3

«Ворскла»: Ризнык – Кравец, Чеснаков, Зайков, Пердута – Челядин (Толи, 63) – Бацула (Нестеренко, 80), Олейник (Степанюк, 81) – Юрченко (Фелипе, 76) – Марлисон, Сефери.

«Минай»: Бандура – Трубочкин, Немчанинов, Горин, Гончар – Витенчук (Байдал, 76), Хахлев (Паламар, 86) – Кулиев (Коломоец, 75), Твердохлеб, Воробчак – Вишневский (Колесник, 67).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Минай-Арена» (с. Минай).

Удары (в створ): 9 (4) – 12 (3)
Угловые: 3 – 3
Оффсайды: 0 – 1.

ВОРСКЛА - МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 13°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 1
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Злий Глобинець
Я давненько помітив, що селекціонери Ворскли "відкопують" доволі якісних, як для УПЛ, легіонерів. Тільки щось вони довго не затримуються в команді, і як тільки надходить хоч на 1000 доларів краща пропозиція, - відразу їх продають (чи відпускають за якийсь відкатик). Текучка страшна. Звідси і всі біди цього клубу. Ось вони вирівняють гру, проб'ються, приміром, в кваліфай ЛК, і тут же по закінченні сезону Жеваго продасть Марлісона і Сефері, а то і всіх легів, що себе проявлять. Наберуть чергових дебютантів. І знову команда на початку нового сезону постане незіграною, розбалансованою, і знов програє кваліфікацію до єврокубків...
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