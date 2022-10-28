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Чемпионат Украины
Ворскла
29.10.2022 13:00 - : -
Минай
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Украина. Премьер лига
28 октября 2022, 22:10 | Обновлено 28 октября 2022, 22:12
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0

Ворскла – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Битва команд из глубины турнирной таблицы

28 октября 2022, 22:10 | Обновлено 28 октября 2022, 22:12
91
0
Ворскла – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Википедия

В субботу, 29 октября, состоится матч 10 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и «Минай». Игра пройдет в деревне Минай Закарпатской области на поле одноименного местного стадиона, начало – в 13:00.

«Ворскла»

В который раз приходится констатировать, что «Ворскла» проваливает сезон. Недавно пришлось прочесть интервью функционера «Металлиста 1925», в котором тот среди прочего сказал, что с коллегами принимали ставки, кого из главных тренеров клубов УПЛ уволят первым. Такая судьба постигла Валерия Кривенцова, хотя его кандидатура явно не была очевидной.

То же можно сказать и о Викторе Скрипнике. Кто бы мог подумать, что под его руководством «Ворскла» будет выглядеть так невнятно? Ранний вылет из еврокубков, двенадцатое место в турнирной таблице – не для этого Скрипника приглашали в Полтаву. Да и серия из трех матчей без побед на фоне прошлогоднего довольно приличного выступления в чемпионате выглядит совершенно неприсущей гордой полтавской команде. Этого не сглаживает даже тот факт, что среди данных трех матчей был ничейный в предыдущем туре с киевским «Динамо».

Тогда «Ворскла» пропустила первой после гола Буяльского, но сумела сравнять счет еще в первом тайме благодаря точному удару Юрченко. И даже язык не вернется назвать счет 1:1 сенсацией – что «Динамо» сейчас никакое, что «Ворскла».

«Минай»

Закарпатская команда находится на две строчки выше «Ворсклы» и имеет на очко больше, хотя сыграла на матч меньше – донецкий «Шахтер» попросил перенести игру 9 тура из-за своей еврокубковой занятости. В принципе, к «Минаю» вопросов нет – никто от него не ожидал особых свершений перед началом сезона, поэтому текущее место – неплохой результат.

В активе клуба серия из трех матчей в УПЛ без поражений (вовремя, видимо, «Шахтер» попросил перенести матч) – победа и две ничьи. В последнем на данный момент матче «Минай» минимально победил «Металлист 1925». В заявке клуба все еще присутствует Евгений Селезнев, но, похоже, его бомбардирская мечта так и останется невыполнимой. Евгений не то что не выходит в старте команды, а вообще получает достаточно мало игрового времени. О встрече его на поле с одиннадцатиметровым ударом тоже пока речь не идет.

Статистика встреч

Всего команды сыграли между собой три матча – +2=1-1 в пользу «Ворсклы», разница мячей 5-2.

Ориентировочные составы

«Ворскла»: Ризнык, Кравец, Зайков, Пердута, Скляр, Сефери, Чеснаков, Челядин, Бацула, Марлисон, Юрченко.

«Минай»: Бандура – Рогозинский, Немчанинов, Горин, Гончар – Хахлев, Витенчук – Кулиев, Твердохлиб, Воробчак – Вишневский.

Прогноз на противостояние

Спрогнозируем победу «Ворсклы» с разницей в один мяч в матче, не слишком богатом на события, зато с традиционным наличием большого количества борьбы.

29 октября, суббота

«Ворскла» – «Минай»
Минай. Стадион «Минай». 13:00
ТВ-трансляция на платформе «Setanta Sports+» и на YouTube
Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).
ВОРСКЛА - МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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