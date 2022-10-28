Ворскла – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Битва команд из глубины турнирной таблицы
В субботу, 29 октября, состоится матч 10 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и «Минай». Игра пройдет в деревне Минай Закарпатской области на поле одноименного местного стадиона, начало – в 13:00.
«Ворскла»
В который раз приходится констатировать, что «Ворскла» проваливает сезон. Недавно пришлось прочесть интервью функционера «Металлиста 1925», в котором тот среди прочего сказал, что с коллегами принимали ставки, кого из главных тренеров клубов УПЛ уволят первым. Такая судьба постигла Валерия Кривенцова, хотя его кандидатура явно не была очевидной.
То же можно сказать и о Викторе Скрипнике. Кто бы мог подумать, что под его руководством «Ворскла» будет выглядеть так невнятно? Ранний вылет из еврокубков, двенадцатое место в турнирной таблице – не для этого Скрипника приглашали в Полтаву. Да и серия из трех матчей без побед на фоне прошлогоднего довольно приличного выступления в чемпионате выглядит совершенно неприсущей гордой полтавской команде. Этого не сглаживает даже тот факт, что среди данных трех матчей был ничейный в предыдущем туре с киевским «Динамо».
Тогда «Ворскла» пропустила первой после гола Буяльского, но сумела сравнять счет еще в первом тайме благодаря точному удару Юрченко. И даже язык не вернется назвать счет 1:1 сенсацией – что «Динамо» сейчас никакое, что «Ворскла».
«Минай»
Закарпатская команда находится на две строчки выше «Ворсклы» и имеет на очко больше, хотя сыграла на матч меньше – донецкий «Шахтер» попросил перенести игру 9 тура из-за своей еврокубковой занятости. В принципе, к «Минаю» вопросов нет – никто от него не ожидал особых свершений перед началом сезона, поэтому текущее место – неплохой результат.
В активе клуба серия из трех матчей в УПЛ без поражений (вовремя, видимо, «Шахтер» попросил перенести матч) – победа и две ничьи. В последнем на данный момент матче «Минай» минимально победил «Металлист 1925». В заявке клуба все еще присутствует Евгений Селезнев, но, похоже, его бомбардирская мечта так и останется невыполнимой. Евгений не то что не выходит в старте команды, а вообще получает достаточно мало игрового времени. О встрече его на поле с одиннадцатиметровым ударом тоже пока речь не идет.
Статистика встреч
Всего команды сыграли между собой три матча – +2=1-1 в пользу «Ворсклы», разница мячей 5-2.
Ориентировочные составы
«Ворскла»: Ризнык, Кравец, Зайков, Пердута, Скляр, Сефери, Чеснаков, Челядин, Бацула, Марлисон, Юрченко.
«Минай»: Бандура – Рогозинский, Немчанинов, Горин, Гончар – Хахлев, Витенчук – Кулиев, Твердохлиб, Воробчак – Вишневский.
Прогноз на противостояние
Спрогнозируем победу «Ворсклы» с разницей в один мяч в матче, не слишком богатом на события, зато с традиционным наличием большого количества борьбы.
29 октября, суббота
|«Ворскла» – «Минай»
|Минай. Стадион «Минай». 13:00
|ТВ-трансляция на платформе «Setanta Sports+» и на YouTube
|Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).
|ВОРСКЛА - МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Прогноз Sport.ua — 2:1
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