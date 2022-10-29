Украина. Премьер лига29 октября 2022, 15:38 | Обновлено 29 октября 2022, 16:10
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Ворскла – Минай – 2:0. Видео голов и обзор матча
Долгожданная победа для команды Скрипника
29 октября 2022, 15:38 | Обновлено 29 октября 2022, 16:10
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Сегодня, 29 октября «Ворскла» в десятом туре УПЛ дома обыграла «Минай» 2:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Марлисон (Ворскла).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Таулянт Сефери (Ворскла).
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