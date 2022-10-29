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Ворскла
29.10.2022, FT 2 : 0
Минай
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Украина. Премьер лига
29 октября 2022, 15:38 | Обновлено 29 октября 2022, 16:10
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0

Ворскла – Минай – 2:0. Видео голов и обзор матча

Долгожданная победа для команды Скрипника

29 октября 2022, 15:38 | Обновлено 29 октября 2022, 16:10
201
0
Ворскла – Минай – 2:0. Видео голов и обзор матча
УПЛ

Сегодня, 29 октября «Ворскла» в десятом туре УПЛ дома обыграла «Минай» 2:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Марлисон (Ворскла).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Таулянт Сефери (Ворскла).
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Ворскла Полтава Минай Ворскла - Минай Украинская Премьер-лига видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу
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Источник Setanta Sports Ukraine
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