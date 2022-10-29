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Минай
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Украина. Премьер лига
29 октября 2022, 20:49 |
289
0

Владимир ШАРАН: «Не могу упрекнуть свою команду после поражения Ворскле»

Главный тренер «Миная» – о матче с полтавским клубом

29 октября 2022, 20:49 |
289
0
Владимир ШАРАН: «Не могу упрекнуть свою команду после поражения Ворскле»
ФК Минай. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал поражение от «Ворсклы» в формально выездном матче 10-го тура УПЛ.

«Несмотря на то, что «Ворскла» находилась ниже нас в турнирной таблице, это не значит, что она слабее нас и что мы должны были побеждать ее или играть вничью. Это сбалансированная команда, изменившая свою тактику в двух последних матчах, играла по-другому. Да и люди там серьезные. Их задача – не борьба за выживание, а еврокубки.

Поздравляю Виктора Скрипника с этой победой, но в раздевалке я сказал своим подопечным, что не могу упрекнуть их сегодня. Мы играли хорошо в первом тайме, неплохо действовали до второго пропущенного мяча. Но нам не хватает мастерства и класса на завершающей фазе атак. Над этим нужно работать. Мы прессинговали, выигрывали отбор, создавали моменты, но, к сожалению, дома не можем забить. «Верес» в предыдущем матче, который проходил в Минае, забили, но не победили.

В общем ребята молодцы. Мы надеемся, они будут расти. Но хочу, чтобы они понимали, что обыграв «Металлист 1925» и показав хорошую игру, не всегда нужно ориентироваться только на этот матч. Иногда нужно играть проще, и этого от футболистов мы и требуем», – сказал Шаран.

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Источник ФК Минай
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