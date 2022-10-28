В субботу, 29-го октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в с. Минай, на поле стадиона «Минай-Арена», начало в 13:00.

Подопечные Владимира Шарана достаточно долго шли к хотя бы к какому-нибудь подобию стабильности, и на данный момент не проигрывают в трех матчах кряду. Та же полтавская «Ворскла», к примеру, подобным похвастаться не может, так как имеет за плечами аналогичную по длине серию, но из матчей без побед. Однако в прошлом туре футболисты Виктора Скрипника поставили подножку киевскому «Динамо» (1:1), которое даже в своей текущей форме все равно продолжает иметь громкое имя в наших реалиях. Тем не менее, зона вылета для «Ворсклы» уже не нова и сейчас очень близка, поэтому полтавчанам пора от нее отдаляться.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Минай», за которой можно следить в украинской версии сайта.