Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Минай. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Ворскла
29.10.2022 13:00 - : -
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 октября 2022, 21:41 | Обновлено 28 октября 2022, 21:42
66
0

Ворскла – Минай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги

28 октября 2022, 21:41 | Обновлено 28 октября 2022, 21:42
66
0
Ворскла – Минай. Текстовая трансляция матча
ФК Минай

В субботу, 29-го октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в с. Минай, на поле стадиона «Минай-Арена», начало в 13:00.

Подопечные Владимира Шарана достаточно долго шли к хотя бы к какому-нибудь подобию стабильности, и на данный момент не проигрывают в трех матчах кряду. Та же полтавская «Ворскла», к примеру, подобным похвастаться не может, так как имеет за плечами аналогичную по длине серию, но из матчей без побед. Однако в прошлом туре футболисты Виктора Скрипника поставили подножку киевскому «Динамо» (1:1), которое даже в своей текущей форме все равно продолжает иметь громкое имя в наших реалиях. Тем не менее, зона вылета для «Ворсклы» уже не нова и сейчас очень близка, поэтому полтавчанам пора от нее отдаляться.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Минай», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Минай
Шахтер – Александрия. Текстовая трансляция матча
Тренер Металлиста 1925: «Мы принимаем это поражение»
Ворскла Полтава Минай Ворскла - Минай текстовая трансляция чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хладнокровный разгром. Заря уверенно переиграла Металлист 1925 в Киеве
Футбол | 28 октября 2022, 18:50 12
Хладнокровный разгром. Заря уверенно переиграла Металлист 1925 в Киеве
Хладнокровный разгром. Заря уверенно переиграла Металлист 1925 в Киеве

Луганчане забили три гола в ворота соперников

ФОТО. Свитолина показала, как гуляет с новорожденной дочкой
Теннис | 28 октября 2022, 13:59 0
ФОТО. Свитолина показала, как гуляет с новорожденной дочкой
ФОТО. Свитолина показала, как гуляет с новорожденной дочкой

Украинская теннисистка готовится к выходным

Евровесна будет. Днепр-1 в Кошице минимально переиграл Аполлон
Футбол | 27.10.2022, 23:53
Евровесна будет. Днепр-1 в Кошице минимально переиграл Аполлон
Евровесна будет. Днепр-1 в Кошице минимально переиграл Аполлон
ВИДЕО. Форвард Зари оформил красивый гол в ворота Металлиста 1925
Футбол | 28.10.2022, 18:22
ВИДЕО. Форвард Зари оформил красивый гол в ворота Металлиста 1925
ВИДЕО. Форвард Зари оформил красивый гол в ворота Металлиста 1925
Диверсия донецких. Цыганыку сломали нос на футболе
Футбол | 28.10.2022, 12:55
Диверсия донецких. Цыганыку сломали нос на футболе
Диверсия донецких. Цыганыку сломали нос на футболе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-первая ракетка мира и Мануэль Нойер основали компанию
Экс-первая ракетка мира и Мануэль Нойер основали компанию
26.10.2022, 17:51
Футбол
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Швейцарию и вернулась в топ-15
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Швейцарию и вернулась в топ-15
28.10.2022, 09:10 22
Футбол
ФОТО. Вес не в норме. Как сейчас выглядит Евгений Селезнев
ФОТО. Вес не в норме. Как сейчас выглядит Евгений Селезнев
28.10.2022, 14:59 8
Футбол
Бубка покинет пост президента НОК Украины в ноябре
Бубка покинет пост президента НОК Украины в ноябре
28.10.2022, 10:56 14
Другие виды
5-й тур ЛЧ. Все таблицы. Определено 12 из 16 клубов, вышедших в 1/8 финала
5-й тур ЛЧ. Все таблицы. Определено 12 из 16 клубов, вышедших в 1/8 финала
27.10.2022, 00:45
Футбол
«Держать Херсон до последнего». ВСУ рассказали о ситуации в области
«Держать Херсон до последнего». ВСУ рассказали о ситуации в области
26.10.2022, 22:51
Война
АЕК Ларнака – Динамо – 3:3. Прощайте, еврокубки. Видео голов и обзор матча
АЕК Ларнака – Динамо – 3:3. Прощайте, еврокубки. Видео голов и обзор матча
27.10.2022, 22:10
Футбол
Улучшил английский, но и отвечал по-русски. Лома - на пресс-конференции
Улучшил английский, но и отвечал по-русски. Лома - на пресс-конференции
28.10.2022, 11:45 15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности