Золотой трофей Шевченко, Луческу на выход, будущее Довбика и Малиновского

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 21 октября.

1. Андрей Шевченко получил награду от Golden Boy. Украинский экс-форвард награжден за свою выдающуюся карьеру

2A. Луческу – аут? Инсайдеры намекнули на уход Мирчи с поста коуча Динамо. Под руководством румына «Динамо» проиграло все 4 матча в Лиге Европы

2B. Днепр-1 пообещал Довбику продать его в январе при конкретном предложении. В Италии пишут, что сумма потенциального трансфера может быть весьма невысокой

2C. Источник: Setanta продолжит транслировать УПЛ, но условия изменятся. Условия, о которых договаривались на старте сезона, уже неактуальны

2D. Заявление Металлиста: слова Дедышина – это огульная клевета. «Металлист» опубликовал заявление по поводу слов гендиректора «Руха»

2Е. Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Динамо мне напоминает Барселону». Экс-наставник «Днепра», «Арсенала» и «Говерлы» – о селекционной работе украинских клубов

3. Источник: Малиновский остается трансферной целью Марселя. Украинский хавбек может покинуть «Аталанту» в январе

4. Манчестер Юнайтед наложил многотысячный штраф на Роналду. Клуб не оставил без наказания поведение нападающего

5. ВИДЕО. Кухаревич забил первый гол за шотландский Хиберниан. Украинский форвард открыл счет в матче против «Сент-Джонстона»

6. Экс-первую ракетку мира отстранили от тенниса за положительный допинг-тест. У Симоны Халеп большие проблемы

7. Какой будет Суперлига в новом сезоне? Обозреватель Sport.ua анонсирует начало внутреннего баскетбольного чемпионата

8. Шиффрин vs Влхова, Одерматт против всех. Превью сезона в горных лыжах. Sport.ua анонсирует старт Кубка мира 2022/2023 в горных лыжах

9A. Самые молодые игроки каждой из команд АПЛ: кто они и где сейчас. Отнюдь немногим удалось добиться серьезных высот на профессиональном уровне…

9B. Тайсон Фьюри решил купить футбольный клуб. Уже известно, что за команда. Команда «Моркам» выступает в третьем дивизионе чемпионата Англии

10. ВИДЕО 18+. ВСУ ликвидировали известного кадыровца. Аслудди Мурадов стал удобрением для украинского чернозема