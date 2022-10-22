Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Золотой трофей Шевченко, Луческу на выход, будущее Довбика и Малиновского
Другие новости
22 октября 2022, 04:50 | Обновлено 22 октября 2022, 05:04
120
0

Золотой трофей Шевченко, Луческу на выход, будущее Довбика и Малиновского

Главные новости за 21 октября на Sport.ua

22 октября 2022, 04:50 | Обновлено 22 октября 2022, 05:04
120
0
Золотой трофей Шевченко, Луческу на выход, будущее Довбика и Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 21 октября.

1. Андрей Шевченко получил награду от Golden Boy. Украинский экс-форвард награжден за свою выдающуюся карьеру

2A. Луческу – аут? Инсайдеры намекнули на уход Мирчи с поста коуча Динамо. Под руководством румына «Динамо» проиграло все 4 матча в Лиге Европы

2B. Днепр-1 пообещал Довбику продать его в январе при конкретном предложении. В Италии пишут, что сумма потенциального трансфера может быть весьма невысокой

2C. Источник: Setanta продолжит транслировать УПЛ, но условия изменятся. Условия, о которых договаривались на старте сезона, уже неактуальны

2D. Заявление Металлиста: слова Дедышина – это огульная клевета. «Металлист» опубликовал заявление по поводу слов гендиректора «Руха»

2Е. Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Динамо мне напоминает Барселону». Экс-наставник «Днепра», «Арсенала» и «Говерлы» – о селекционной работе украинских клубов

3. Источник: Малиновский остается трансферной целью Марселя. Украинский хавбек может покинуть «Аталанту» в январе

4. Манчестер Юнайтед наложил многотысячный штраф на Роналду. Клуб не оставил без наказания поведение нападающего

5. ВИДЕО. Кухаревич забил первый гол за шотландский Хиберниан. Украинский форвард открыл счет в матче против «Сент-Джонстона»

6. Экс-первую ракетку мира отстранили от тенниса за положительный допинг-тест. У Симоны Халеп большие проблемы

7. Какой будет Суперлига в новом сезоне? Обозреватель Sport.ua анонсирует начало внутреннего баскетбольного чемпионата

8. Шиффрин vs Влхова, Одерматт против всех. Превью сезона в горных лыжах. Sport.ua анонсирует старт Кубка мира 2022/2023 в горных лыжах

9A. Самые молодые игроки каждой из команд АПЛ: кто они и где сейчас. Отнюдь немногим удалось добиться серьезных высот на профессиональном уровне…

9B. Тайсон Фьюри решил купить футбольный клуб. Уже известно, что за команда. Команда «Моркам» выступает в третьем дивизионе чемпионата Англии

10. ВИДЕО 18+. ВСУ ликвидировали известного кадыровца. Аслудди Мурадов стал удобрением для украинского чернозема

По теме:
Украина может заменить Иран на ЧМ-2022, в Ла Лиге назревает большой скандал
Сухой матч Лунина, гол Яремчука, Шахтер догнал Днепр-1, Роналду психанул
Молодежка узнала соперников, матч Динамо перенесен, Костюк проиграла
главные новости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заявление Металлиста: слова Дедышина – это огульная клевета
Футбол | 21 октября 2022, 23:59 0
Заявление Металлиста: слова Дедышина – это огульная клевета
Заявление Металлиста: слова Дедышина – это огульная клевета

«Металлист» опубликовал заявление по поводу слов гендиректора «Руха»

Тайсон Фьюри решил купить футбольный клуб. Уже известно, что за команда
Бокс | 21 октября 2022, 21:27 0
Тайсон Фьюри решил купить футбольный клуб. Уже известно, что за команда
Тайсон Фьюри решил купить футбольный клуб. Уже известно, что за команда

Команда «Моркам» выступает в третьем дивизионе чемпионата Англии

Дубль Мбаппе и гол Месси принесли ПСЖ победу над Аяччо
Футбол | 22.10.2022, 00:23
Дубль Мбаппе и гол Месси принесли ПСЖ победу над Аяччо
Дубль Мбаппе и гол Месси принесли ПСЖ победу над Аяччо
ВИДЕО. Боец UFC разделась догола, чтобы пройти взвешивание
MMA | 21.10.2022, 19:45
ВИДЕО. Боец UFC разделась догола, чтобы пройти взвешивание
ВИДЕО. Боец UFC разделась догола, чтобы пройти взвешивание
Российская биатлонистка: «Всех призывать! Даже я сама готова пойти»
Биатлон | 21.10.2022, 13:46
Российская биатлонистка: «Всех призывать! Даже я сама готова пойти»
Российская биатлонистка: «Всех призывать! Даже я сама готова пойти»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Будет очень тяжело. СНБО дал неутешительный прогноз на ближайшие месяцы
Будет очень тяжело. СНБО дал неутешительный прогноз на ближайшие месяцы
21.10.2022, 17:45
Война
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
20.10.2022, 07:00
Биатлон
АНЧЕЛОТТИ: «Отличная игра. А теперь Лунин снова сядет на скамейку запасных»
АНЧЕЛОТТИ: «Отличная игра. А теперь Лунин снова сядет на скамейку запасных»
20.10.2022, 06:12 11
Футбол
Экс-первую ракетку мира отстранили от тенниса за положительный допинг-тест
Экс-первую ракетку мира отстранили от тенниса за положительный допинг-тест
21.10.2022, 17:21 5
Теннис
ВИДЕО. Потрясающие сейвы Лунина в матче с Эльче
ВИДЕО. Потрясающие сейвы Лунина в матче с Эльче
20.10.2022, 10:57
Футбол
ВИДЕО. Трилогия Фьюри и Чисоры. Боксеры провели дуэль взглядов
ВИДЕО. Трилогия Фьюри и Чисоры. Боксеры провели дуэль взглядов
20.10.2022, 20:13 6
Бокс
Шапаренко рассказал, почему перестал забивать Беседин
Шапаренко рассказал, почему перестал забивать Беседин
20.10.2022, 14:59 13
Футбол
Срна прав: Мудрик мог бы стоить 100 млн, но что не так сделал Шахтер?
Срна прав: Мудрик мог бы стоить 100 млн, но что не так сделал Шахтер?
20.10.2022, 08:17 54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности