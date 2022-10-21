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  4. Источник: Setanta продолжит транслировать УПЛ, но условия изменятся
Украина. Премьер лига
21 октября 2022, 18:31 |
1966
2

Источник: Setanta продолжит транслировать УПЛ, но условия изменятся

Условия, о которых договаривались на старте сезона, уже не актуальны

21 октября 2022, 18:31 |
1966
2
Источник: Setanta продолжит транслировать УПЛ, но условия изменятся
Setanta Sports

Setanta Sports продолжит транслировать матчи УПЛ, несмотря на принятие закона Украины «О физической культуре и спорте», который поставил крест на создании единого телепула. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Однако условия сотрудничества Setanta Sports с УПЛ изменятся. О 3,2 миллионах долларов в год с учетом расходов на продакшн, речь уже не идет из-за того, что в пул Setanta Sports вошли только 11 клубов УПЛ из 16.

Теперь Setanta Sports будет оплачивать только продакшн. Если в конце сезона суммарные доходы компании от трансляции матчей УПЛ и дистрибуции прав на зарубежный рынок превысят расходы, прибыль будет разделена между 11 клубами, которые вошли в пул. По договору, который был составлен перед стартом сезона, каждый клуб должен был получить по 94 тысячи долларов за сезон.

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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 2
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Александр
Сетанта в Украине это не настоящая ирландская сетанта .настоящей Сетанте которую смотрит весь мир не украинского чемпионата .Это пиратство .они вклиниваются в сетку вещания и накладывают игры упл сверху на трансляции других соревнований .А если человек смотрит теннис а ему в это время навязывают упл Ингулец минай
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