Источник: Setanta продолжит транслировать УПЛ, но условия изменятся

Setanta Sports продолжит транслировать матчи УПЛ, несмотря на принятие закона Украины «О физической культуре и спорте», который поставил крест на создании единого телепула. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Однако условия сотрудничества Setanta Sports с УПЛ изменятся. О 3,2 миллионах долларов в год с учетом расходов на продакшн, речь уже не идет из-за того, что в пул Setanta Sports вошли только 11 клубов УПЛ из 16.

Теперь Setanta Sports будет оплачивать только продакшн. Если в конце сезона суммарные доходы компании от трансляции матчей УПЛ и дистрибуции прав на зарубежный рынок превысят расходы, прибыль будет разделена между 11 клубами, которые вошли в пул. По договору, который был составлен перед стартом сезона, каждый клуб должен был получить по 94 тысячи долларов за сезон.