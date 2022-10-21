Источник: Малиновский остается трансферной целью Марселя

«Марсель» во время январского трансферного окна снова попытается подписать полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского. Об этом сообщают французские СМИ.

«Марсель» уже пытался подписать Малиновского летом, однако эти попытки оказались неудачными. С того времени интерес французского клуба к хавбеку сборной Украины не исчез. В услугах Малиновского заинтересован лично главный тренер «Марселя» Игор Тудор.

В нынешнем сезоне Малиновский потерял место в основе «Аталанты». Он принял участие в 9 матчах Серии А, в которых отличился 1 голов и 1 ассистом. Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Интера».