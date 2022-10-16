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  4. Интер может предложить 25 млн евро за Малиновского в январе – источник
Италия
16 октября 2022, 11:38 |
179
1

Интер может предложить 25 млн евро за Малиновского в январе – источник

Украинца ранее неоднократно связывали с переходом в другую команду

16 октября 2022, 11:38 |
179
1
Интер может предложить 25 млн евро за Малиновского в январе – источник
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

29-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский может сменить клуб уже в январское трансферное окно.

Сообщается, что руководство «Аталанты» не намерено препятствовать возможному уходу украинца, если получит за него достойное финансовое предложение.

Наибольший интерес к Малиновскому ныне проявляет миланский «Интер», который в январе может предложить за хавбека «Аталанты» 25 миллионов евро. При этом, «нерадзурри» попытаются максимально снизить сумму потенциальной сделки, однако уже сейчас понятно, что «Аталанта» не очень настроена на длительные торги, и абсолютно не заинтересована во включение в сделку других футболистов с целью снижения основной суммы компенсации.

В нынешнем сезоне Малиновский провел 9 матчей в Серии А, отличившись 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.

Ранее в СМИ сообщалось о желании украинского полузащитника покинуть «Аталанту» в январе.

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Источник Calciopolis.it
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