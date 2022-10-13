Источник: Малиновский несчастлив в Аталанте и хочет покинуть клуб

Украинский легионер Руслан Малиновский может покинуть «Аталанту» в январе, уйдя в аренду.

Утверждается, что украинец несчастлив в итальянском клубе, а также не показывает игры, которую от него ожидают.

Летом «Тоттенхэм», «Ноттингем Форест» и «Марсель» были заинтересованы в трансфере Малиновского.

В текущем сезоне Руслан провел девять матчей, в который забил один гол и сделал один ассист.