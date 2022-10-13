Италия13 октября 2022, 13:20 | Обновлено 13 октября 2022, 13:50
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Источник: Малиновский несчастлив в Аталанте и хочет покинуть клуб
Зимой Руслан может перебраться в другую команду
13 октября 2022, 13:20 | Обновлено 13 октября 2022, 13:50
1612
8
Украинский легионер Руслан Малиновский может покинуть «Аталанту» в январе, уйдя в аренду.
Утверждается, что украинец несчастлив в итальянском клубе, а также не показывает игры, которую от него ожидают.
Летом «Тоттенхэм», «Ноттингем Форест» и «Марсель» были заинтересованы в трансфере Малиновского.
В текущем сезоне Руслан провел девять матчей, в который забил один гол и сделал один ассист.
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Комментарии 8
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Многие бы хотели быть такими несчатными как Малиновский с его деньгами...
Думаю, в Шахту двери дня него открыты... Но захочет ли он тут быть под сиренами, риском для жизни и т.д. - уже другой вопрос.
Показать Скрыть 3 ответа
Прошла любоф
без Гасперини карьера его пойдет под уклон
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