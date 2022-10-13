Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Малиновский несчастлив в Аталанте и хочет покинуть клуб
Италия
13 октября 2022, 13:20 | Обновлено 13 октября 2022, 13:50
1612
8

Источник: Малиновский несчастлив в Аталанте и хочет покинуть клуб

Зимой Руслан может перебраться в другую команду

13 октября 2022, 13:20 | Обновлено 13 октября 2022, 13:50
1612
8
Источник: Малиновский несчастлив в Аталанте и хочет покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский (справа)

Украинский легионер Руслан Малиновский может покинуть «Аталанту» в январе, уйдя в аренду.

Утверждается, что украинец несчастлив в итальянском клубе, а также не показывает игры, которую от него ожидают.

Летом «Тоттенхэм», «Ноттингем Форест» и «Марсель» были заинтересованы в трансфере Малиновского.

В текущем сезоне Руслан провел девять матчей, в который забил один гол и сделал один ассист.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Верона отправила в отставку главного тренера
В Вероне готовится тренерская рокировка
Лацио повторил достижение Фиорентины, которое датировано 1959 годом
Руслан Малиновский Аталанта чемпионат Италии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Доминик ГАШЕК: «Спасибо Украине, что защищает нас. Мы это очень ценим»
Хоккей | 13 октября 2022, 13:30 3
Доминик ГАШЕК: «Спасибо Украине, что защищает нас. Мы это очень ценим»
Доминик ГАШЕК: «Спасибо Украине, что защищает нас. Мы это очень ценим»

Великий хоккейный голкипер с первого дня войны активно поддерживает Украину

Денис БОЙКО: «Подтвердился худший сценарий. Но я вернусь более сильным»
Футбол | 13 октября 2022, 11:48 1
Денис БОЙКО: «Подтвердился худший сценарий. Но я вернусь более сильным»
Денис БОЙКО: «Подтвердился худший сценарий. Но я вернусь более сильным»

Вратарю предстоит длительное восстановление

ЛУЧЕСКУ: «Предлагаю сыграть в Варшаве или Кракове. Львов – не лучшая идея»
Футбол | 12.10.2022, 20:14
ЛУЧЕСКУ: «Предлагаю сыграть в Варшаве или Кракове. Львов – не лучшая идея»
ЛУЧЕСКУ: «Предлагаю сыграть в Варшаве или Кракове. Львов – не лучшая идея»
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 13.10.2022, 02:25
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
ЛУЧЕСКУ: «У нас остался только один вратарь. И мы взяли 17-летнего кипера»
Футбол | 12.10.2022, 21:12
ЛУЧЕСКУ: «У нас остался только один вратарь. И мы взяли 17-летнего кипера»
ЛУЧЕСКУ: «У нас остался только один вратарь. И мы взяли 17-летнего кипера»
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Выталкиватель парашутистов
Многие бы хотели быть такими несчатными как Малиновский с его деньгами...
Ответить
0
Remark
Думаю, в Шахту двери дня него открыты... Но захочет ли он тут быть под сиренами, риском для жизни и т.д. - уже другой вопрос.
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Иван Иванов
Прошла любоф
Ответить
0
Gargantua
без Гасперини карьера его пойдет под уклон
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бушар не смогла доиграть матч против Калининой на турнире в Румынии
Бушар не смогла доиграть матч против Калининой на турнире в Румынии
11.10.2022, 19:11 2
Теннис
Снова разгром. Шахтер U-19 повторно проиграл сверстникам из Реала
Снова разгром. Шахтер U-19 повторно проиграл сверстникам из Реала
11.10.2022, 15:07 4
Футбол
Левандовски спас игру. Барса и Интер сыграли невероятный триллер
Левандовски спас игру. Барса и Интер сыграли невероятный триллер
12.10.2022, 23:59 14
Футбол
Теофимо Лопес сразится с бывшим соперником Ломаченко
Теофимо Лопес сразится с бывшим соперником Ломаченко
12.10.2022, 07:49
Бокс
Фьюри рассказал, почему не будет ждать боя с Усиком
Фьюри рассказал, почему не будет ждать боя с Усиком
11.10.2022, 13:20
Бокс
Зеленский рассказал, сколько дронов Шахид заказала россия у Ирана
Зеленский рассказал, сколько дронов Шахид заказала россия у Ирана
11.10.2022, 19:11 1
Война
ФОТО. Легендарный вратарь МЮ встретился с Трубиным после матча с Реалом
ФОТО. Легендарный вратарь МЮ встретился с Трубиным после матча с Реалом
12.10.2022, 17:27
Футбол
Трансферы и Неймар. Мбаппе хочет уйти из-за решений ПСЖ
Трансферы и Неймар. Мбаппе хочет уйти из-за решений ПСЖ
11.10.2022, 20:11 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности