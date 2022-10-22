Украина. Премьер лига22 октября 2022, 00:41 | Обновлено 22 октября 2022, 00:57
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Луческу – аут? Инсайдеры намекнули на уход Мирчи с поста коуча Динамо
Под руководством румына «Динамо» проиграло все 4 матча в Лиге Европы
22 октября 2022, 00:41 | Обновлено 22 октября 2022, 00:57
842
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Румынский наставник Мирча Луческу может в ближайшее время уйти с поста главного тренера «Динамо».
Об намекнули инсайдеры в Телеграм-канале Динамо Киев Inside. Киевская команда в последнее время показывает крайне неудачные результаты.
Под руководством Мирчи Луческу «Динамо» проиграло все 4 матча в Лиге Европы, а в УПЛ находится в середине турнирной таблицы, имея 9 очков из 18 возможных.
Турнирная таблица УПЛ на 22 октября
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