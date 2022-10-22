Луческу – аут? Инсайдеры намекнули на уход Мирчи с поста коуча Динамо

Румынский наставник Мирча Луческу может в ближайшее время уйти с поста главного тренера «Динамо».

Об намекнули инсайдеры в Телеграм-канале Динамо Киев Inside. Киевская команда в последнее время показывает крайне неудачные результаты.

Под руководством Мирчи Луческу «Динамо» проиграло все 4 матча в Лиге Европы, а в УПЛ находится в середине турнирной таблицы, имея 9 очков из 18 возможных.

Турнирная таблица УПЛ на 22 октября