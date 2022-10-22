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  4. Луческу – аут? Инсайдеры намекнули на уход Мирчи с поста коуча Динамо
Украина. Премьер лига
22 октября 2022, 00:41 | Обновлено 22 октября 2022, 00:57
842
2

Луческу – аут? Инсайдеры намекнули на уход Мирчи с поста коуча Динамо

Под руководством румына «Динамо» проиграло все 4 матча в Лиге Европы

22 октября 2022, 00:41 | Обновлено 22 октября 2022, 00:57
842
2
Луческу – аут? Инсайдеры намекнули на уход Мирчи с поста коуча Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Румынский наставник Мирча Луческу может в ближайшее время уйти с поста главного тренера «Динамо».

Об намекнули инсайдеры в Телеграм-канале Динамо Киев Inside. Киевская команда в последнее время показывает крайне неудачные результаты.

Под руководством Мирчи Луческу «Динамо» проиграло все 4 матча в Лиге Европы, а в УПЛ находится в середине турнирной таблицы, имея 9 очков из 18 возможных.

Турнирная таблица УПЛ на 22 октября

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Иван Иванов
Ему нужно немного времени, не парите гарячку
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