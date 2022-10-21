Самые молодые игроки каждой из команд АПЛ: кто они и где сейчас

Летом нынешнего года 18-летний талант «Днепра-1» Егор Ярмолюк перебрался в клуб английской Премьер-лиги «Брентфорд». Сумма сделки составила 1,5 миллиона евро, однако пока украинец работает с дублирующим составом «пчел», и дебютировать за первую команду особых возможностей не имеет. Впрочем, если таковые Ярмолюку подвернутся в ближайшие пару месяцев, то он сможет обновить клубный рекорд по минимальному возрасту футболиста, выходившего в рядах «Брентфорда» на матч АПЛ.

Пока для Ярмолюка подобная перспектива кажется весьма туманной, в АПЛ находятся другие, причем даже куда более молодые, нежели украинец, персоны, которые по-настоящему творят историю. А раз так, то самое время вспомнить самых молодых игроков в истории каждой команды АПЛ, проследив, как сложилось их будущее…

АРСЕНАЛ: Итан Нванери

Возраст дебюта в АПЛ: 15 лет и 181 день

Матчей в АПЛ: 1

Нынешняя команда: «Арсенал»

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Символично, что начав в алфавитном порядке, мы сразу же наткнулись на недавнего героя – самого молодого игрока, который когда-либо выходил на поле в рамках АПЛ. Речь о фактически ребенке – 15-летнем полузащитнике Итане Нванери, который в середине сентября вышел на замену в матче «канониров» против «Брентфорда», и превзошел прежнее достижение, принадлежавшее Харви Эллиотту.

Как сложится будущее Нванери в АПЛ и «Арсенале» пока сказать сложно, но вот наставник «канониров» Микель Артета уже попал под осуждение экспертов за решение выпустить на поле столь молодого игрока…

АСТОН ВИЛЛА: Рашиан Хепберн-Мерфи

Возраст дебюта в АПЛ: 16 лет и 176 дней

Матчей в АПЛ: 2

Нынешняя команда: «Суиндон»

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Уроженец Бирмингема и воспитанник академии «Астон Виллы» Рашиан Хепберн-Мерфи стал самым молодым футболистом в истории клуба в рамках АПЛ, когда в марте 2015 года вышел на замену в гостевом поединке против «Сандерленда». Та игра складывалась достаточно просто для «Астон Виллы», добывшей победу со счетом 4:0, а потому неудивительно, что на 83-й минуте тогдашний наставник бирмингемцев Тим Шервуд решил заменить автора дубля Кристиана Бентеке на юного центрфорварда Хепберна-Мерфи. Впоследствии Рашиан вышел на поле в рамках АПЛ еще в одном матче, но уже в сезоне-2015/16, а летом 2020 года «Астон Вилла» отпустила его свободным агентом в кипрский «Пафос». В начале сентября нынешнего года Хепберн-Мерфи вернулся в Англию, подписав контракт с командой Лиги 2 (четвертый дивизион английского футбола) «Суиндон».

БОРНМУТ: Оуэн Беван

Возраст дебюта в АПЛ: 18 лет и 305 дней

Матчей в АПЛ: 1

Нынешняя команда: «Йовил» (в аренде из «Борнмута»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Молодому валлийскому центрбеку Оуэну Бевану, который является воспитанником академии «Борнмута», в нынешнем сезоне посчастливилось войти в историю родного клуба. Дело в том, что 27 августа наставник «вишен» Скотт Паркер выпустил Бевана на замену в поединке против «Ливерпуля». К тому моменту (а шла 82-я минута) счет был 8:0 в пользу «красных», и вряд ли Оуэн был рад столь историческому шансу… К слову, «Ливерпуль» довел игру до победы со счетом 9:0, а Паркера через пару дней отправили в отставку. Что касается Бевана, то в «Борнмуте» посчитали, что продолжать играть на уровне АПЛ для юного центрбека все-таки рановато, из-за чего Оуэн был отдан в годичную аренду «Йовилу», выступающему в Национальной лиге Англии (пятый по рангу дивизион тамошнего футбола).

БРАЙТОН: Эван Фергюсон

Возраст дебюта в АПЛ: 17 лет и 122 дня

Матчей в АПЛ: 1

Нынешняя команда: «Брайтон»

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Молодой нападающий Эван Фергюсон родился и начинал играть в футбол в Ирландии, откуда из рядов «Богемиана» в январе минувшего года и перебрался в «Брайтон». Спустя год Грэм Поттер, который тогда еще возглавлял «чаек», а ныне уже тренирует «Челси», посчитал, что Фергюсон заслужил шанс дебютировать в АПЛ. Правда, юный форвард вышел на поле в домашнем матче против «Бернли», который завершился для «Брайтона» тотальной неудачей – поражением 0:3. Зато Эвану было предоставлено более 20 минут игрового времени, чтобы попробовать проявить себя. В настоящий момент Фергюсон продолжает оставаться в системе «Брайтона», так как летом клуб посчитал, что лучше будет оставить молодого игрока в своих рядах, однако после этого произошла уже упоминавшаяся смена главного тренера, и пока неизвестно, окажется ли Эван востребован штабом экс-коуча «Шахтера» Роберто Де Дзерби, или зимой будет вынужден подыскивать другую команду.

БРЕНТФОРД: Фин Стивенс

Возраст дебюта в АПЛ: 18 лет и 276 дней

Матчей в АПЛ: 1

Нынешняя команда: «Суонси» (в аренде из «Брентфорда»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Правый защитник Фин Стивенс является воспитанником академии «Арсенала», но летом 2020 года предпочел перебраться в более скромный «Брентфорд», где, очевидно, увидел больше возможностей для развития. Дебютировать молодому игроку в АПЛ удалось в январе нынешнего года в гостевом матче против «Саутгемптона» (1:4). Стивенс вышел на поле на 76-й минуте вместо травмированного Серхи Каньоса. Что-либо исправить в том матче для «пчел» было уже фактически невозможно, а потому дебют Фина примечателен лишь самим этим фактом, но ничем другим. 1 сентября нынешнего года боссы «Брентфорда» посчитали целесообразным отправить Стивенса в аренду в «Суонси», где на уровне Чемпионшипа Фин уже начал получать регулярную игровую практику.

ВЕСТ ХЭМ: Рис Оксфорд

Возраст дебюта в АПЛ: 16 лет и 236 дней

Матчей в АПЛ: 8

Нынешняя команда: «Аугсбург»

Getty Images/Global Images Ukraine

Рис Оксфорд родился в Лондоне, а играть в футбол начинал в «Тоттенхэме», откуда вскоре перебрался в академию «Вест Хэма». В августе 2015 года рослому центрбеку представилась возможность дебютировать за «молотобойцев» в АПЛ, причем в выездном поединке против «Арсенала» - самого принципиального соперника первой команды Риса. Тогдашний наставник «Вест Хэма» Славен Билич выпустил Оксфорда на 79-й минуте на замену, когда счет был 2:0 в пользу его команды. Хорватский специалист, безусловно, рисковал, доверяя место на поле столь молодому исполнителю, но тот его не подвел. Впоследствии Оксфорд сыграл еще семь матчей в рамках Премьер-лиги (шесть – под руководством Билича и один – уже при Дэвиде Мойесе), но в январе 2019-го был отпущен в аренду в «Аугсбург», где неплохо себя проявил и впоследствии был выкуплен за 2 миллиона евро. Нынешняя оценочная стоимость Оксфорда равна 12 миллионам евро.

ВУЛВЕРХЭМПТОН: Энтони Форд

Возраст дебюта в АПЛ: 18 лет и 10 дней

Матчей в АПЛ: 6

Нынешняя команда: «Рексем»

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Ирландский правый полузащитник Энтони Форд прошел через академию «Вулверхэмптона», и в ноябре 2011 года сумел дебютировать за первую команду в АПЛ. Тогдашний наставник «волков» Мик Маккарти выпустил Форда на замену на 75-й минуте в попытках хоть как-то спасти ситуацию, так как его команда без шансов уступала «Челси». Изменить ход того поединка не смог никто из стана «Вулверхэмптона» (0:3), но впоследствии Форд сыграл еще пять матчей в Премьер-лиге, хоть голевыми действиями отличиться и не смог. После того в АПЛ Энтони на поле не объявлялся, продолжая карьеру в командах более низких дивизионов. Нынче 28-летний Форд является футболистом скромного «Рексема» - команды уже упоминавшейся выше Национальной лиги Англии.

КРИСТАЛ ПЭЛАС: Джордж Нда

Возраст дебюта в АПЛ: 17 лет и 340 дней

Матчей в АПЛ: 28

Нынешняя команда: завершил карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine

Центрфорварду Джорджу Нда посчастливилось дебютировать за «Кристал Пэлас» в АПЛ еще в конце ноября 1992 года, когда «стекольщики» на выезде встречались с «Ливерпулем». Правда, счет того поединка (5:0 в пользу «красных») вряд ли остался счастливым воспоминанием для Нда и его тогдашних партнеров. В то время «Кристал Пэлас» не отличался стабильностью выступлений, как ныне, а потому был такой себе командой-лифтом для АПЛ. Джорджу удалось сыграть 28 матчей в рамках элитарного дивизиона, в которых он сумел отличиться лишь 1 забитым мячом. Заканчивал карьеру нападающий в Чемпионшипе, повесив бутсы на гвоздь в стане «Вулверхэмптона» летом 2006-го.

ЛЕСТЕР: Эмил Хески

Возраст дебюта в АПЛ: 17 лет и 55 дней

Матчей в АПЛ: 516

Нынешняя команда: завершил карьеру

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Самым молодым дебютантом в рамках АПЛ в истории «Лестера» является далеко небезызвестный Эмил Хески. Он родился в Лестере, и в стане «лис» начинал играть в футбол, а 8 марта 1995 года, в 17-летнем возрасте, дебютировал в Премьер-лиге, когда Марк Макги не побоялся выпустить юного форварда в стартовом составе на поединок с «Куинз Парк Рейнджерс». И пускай тот матч «лисы» проиграли со счетом 0:2, а Хески был заменен на 69-й минуте, впоследствии Эмилу удалось ярко заявить о себе. В частности, в марте 2000 года Хески перешел в «Ливерпуль», где провел четыре сезона, а впоследствии в рамках АПЛ поиграл еще за «Бирмингем», «Уиган» и «Астон Виллу». Всего на счету Эмила 516 матчей и 110 голов в Премьер-лиге, а также 62 поединка и 7 забитых мячей за сборную Англии. Карьеру футболиста Хески завершил в «Болтоне» летом 2016 года.

ЛИВЕРПУЛЬ: Джек Робинсон

Возраст дебюта в АПЛ: 16 лет и 250 дней

Матчей в АПЛ: 20

Нынешняя команда: «Шеффилд Юнайтед»

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Центрбеку Джеку Робинсону, который является выпускником академии «Ливерпуля», посчастливилось дебютировать в АПЛ в 16 лет, причем в составе своей родной команды. 9 мая 2010 года «красные» на выезде проводили заключительный поединок сезона в рамках чемпионата, и Рафаэль Бенитес позволил Робинсону выйти на замену на 87-й минуте вместо Райана Бабела. Выиграть ту встречу «Ливерпуль» у де-факто вылетевшего «Халл Сити» так и не сумел (0:0), а Джек, в свою очередь, так и не смог оказаться для «красных» важным элементом, будучи проданным в августе 2014 года чуть более чем за 1 миллион фунтов в «Куинз Парк Рейнджерс». В последние два с половиной года Робинсон, отпраздновавший в начале сентября уже 29-й день рождения, выступает за «Шеффилд Юнайтед», который в текущем сезоне пытается через успех в Чемпионшипе вернуть себе прописку в АПЛ.

ЛИДС: Аарон Леннон

Возраст дебюта в АПЛ: 16 лет и 129 дней

Матчей в АПЛ: 416

Нынешняя команда: свободный агент

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«Лидс» за последние пару десятков лет подарил английскому футболу нескольких весьма качественных футболистов, а самым юным дебютантом в истории «павлинов» является вингер Аарон Леннон. Этому таланту удалось дебютировать в АПЛ в 16 лет, когда его на 77-й минуте бросили спасать судьбу поединка против «Тоттенхэма» (1:2). Заменив Марка Видуку, Леннон не успел отличиться в той игре результативными действиями, зато через два года перешел в «Тоттенхэм», где и провел большую часть поединков в АПЛ от своего нынешнего показателя в 416 игр. В сезоне-2021/22 Аарон защищал цвета «Бернли», а летом получил статус свободного агента, в котором пребывает и поныне. В апреле Леннону исполнилось 35 лет, и пока он не намекал на возможность завершения карьеры.

МАНЧЕСТЕР СИТИ: Майка Ричардс

Возраст дебюта в АПЛ: 17 лет и 119 дней

Матчей в АПЛ: 204

Нынешняя команда: завершил карьеру

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Постигать азы футбола Майка Ричардс начинал в «Лидсе», но затем перебрался в академию «Манчестер Сити», где и дебютировал на профессиональном уровне. В частности, первый матч в рамках АПЛ Ричардсу удалось сыграть в октябре 2005 года. Тогдашний наставник «горожан» Стюарт Пирс выпустил талантливого правого фулбека на последние пять минут в гостевой встрече с «Арсеналом» (0:1). Майке прочили феноменально успешную карьеру, так как у него была и скорость, и умение занять позицию, и прекрасная физическая подготовка, но в какой-то момент организм Ричардса начал давать сбои. Из-за ряда тяжелых травм фулбека банально списали в «Сити», после чего он попытался зацепиться за свой шанс в «Фиорентине» и «Астон Вилле», но также потерпел фиаско. Летом 2019-го 31-летний Ричардс завершил карьеру, и в настоящий момент нашел себя в роли эксперта на британском телевидении.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: Эйнджел Гомес

Возраст дебюта в АПЛ: 16 лет и 263 дня

Матчей в АПЛ: 5

Нынешняя команда: «Лилль»

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Воспитанник академии «Манчестер Юнайтед» Эйнджел Гомес смог дебютировать в АПЛ благодаря воле Жозе Моуриньо. В последнем туре сезона-2016/17 португальский наставник дал возможность сыграть против «Кристал Пэлас» (2:0) ряду молодых исполнителей, среди которых оказался и Гомес, заменивший на 88-й минуте Уэйна Руни. Однако этот эпизод не стал элементом стремительного взлета Эйнджела в клубной иерархии «Манчестер Юнайтед». Неудивительно, что летом 2020 года хавбек, не увидевший перспектив в первой команде и отказавшийся продлевать контракт с клубом, на правах свободного агента уехал во Францию, подписав договор с «Лиллем».

НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ: Крис Дойг

Возраст дебюта в АПЛ: 17 лет и 315 дней

Матчей в АПЛ: 2

Нынешняя команда: завершил карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine

Шотландский центрбек Крис Дойг перебрался в «Ноттингем Форест» из родной для себя команды «Куин оф зе Саут» в августе 1997 года. Спустя полтора года он дебютировал за «лесников» в АПЛ, выйдя во втором тайме на замену в поединке против безоговорочного гегемона тех времен «Манчестер Юнайтед». Тот матч завершился поражение «Ноттингем Форест» со счетом 0:3, но после выхода на поле Дойга «лесникам» посчастливилось более не пропускать в свои ворота. Впоследствии Крис ушел на понижение, вдоволь наигравшись в низших английских лигах, и даже в чемпионатах Австралии и Индонезии. Завершил карьеру Дойг летом 2015 года в «Гримсби», где нынче занимает должность ассистента главного тренера первой команды клуба.

НЬЮКАСЛ: Казенга Луа-Луа

Возраст дебюта в АПЛ: 16 лет и 40 дней

Матчей в АПЛ: 7

Нынешняя команда: «Левадиакос»

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Казенга Луа-Луа является братом экс-футболиста «Ньюкасла» и ДР Конго Ломана Луа-Луа, который в свое время считался одним из главных талантов «сорок». На младшего Луа-Луа также возлагались серьезные надежды, благодаря чему Казенга смог дебютировать в АПЛ в 16-летнем возрасте. В январе 2008 года Кевин Киган выпустил вингера на 79-й минуте на замену вместо Дэмьена Даффа, но это не помогло «сорокам» обыграть на своем поле «Болтон» (0:0). Впоследствии в «Ньюкасле» разочаровались в Казенге, продав в начале 2012-го в «Брайтон» за 1 миллион фунтов. За «чаек» Луа-Луа провел более сотни матчей, но полноценно реализовать потенциал так и не смог. С лета нынешнего года Казенга выступает в Греции за «Левадиакос», с которым оформил контракт на два сезона.

САУТГЕМПТОН: Люк Шоу

Возраст дебюта в АПЛ: 17 лет и 116 дней

Матчей в АПЛ: 210

Нынешняя команда: «Манчестер Юнайтед»

Getty Images/Global Images Ukraine

Люку Шоу, являющемуся воспитанником академии «Саутгемптона», удалось буквально ворваться в мир профессионального футбола. На уровне АПЛ он сумел дебютировать в 17 лет, когда вышел на последние десять минут в гостевом матче против «Вест Бромвича» (0:2). Очень быстро Люку удалось стать основным левым фулбеком «святых», а летом 2014 года талантливого защитника за 34 миллиона фунтов приобрел «Манчестер Юнайтед». Карьера на «Олд Траффорд» поначалу складывалась для Шоу не очень успешно. Ходили даже слухи о его возможной продаже или аренде, но Люку удалось остаться, а в последние годы он являлся безоговорочно основным на своей позиции, хотя с приходом на тренерский мостик Эрика тен Хага ситуация, вероятно, снова изменится не в пользу Шоу.

ТОТТЕНХЭМ: Дейн Скарлетт

Возраст дебюта в АПЛ: 16 лет и 320 дней

Матчей в АПЛ: 2

Нынешняя команда: «Портсмут» (в аренде из «Тоттенхэма»)

Getty Images/Global Images Ukraine

7 февраля минувшего года Жозе Моуриньо, еще выполняя обязанности главного тренера «Тоттенхэма», дал возможность дебютировать в АПЛ за «шпор» юному центрфорварду Дейну Скарлетту. Его португальский коуч бросил в бой на последние секунды матча против «Вест Бромвича» (2:0), а в следующий раз в Премьер-лиге Дейн объявился на поле через год, в феврале 2022-го, уже при Антонио Конте, но тоже на последние минуты игры против «Лидса». Пока эти две игры остаются единственными, которые Скарлетт провел в АПЛ. Летом «шпоры» отдали молодого нападающего набираться опыта в аренду в «Портсмут», где Дейн уже достаточно неплохо себя зарекомендовал и отличился несколькими забитыми мячами в Лиге 1.

ФУЛХЭМ: Харви Эллиотт

Возраст дебюта в АПЛ: 16 лет и 30 дней

Матчей в АПЛ: 16

Нынешняя команда: «Ливерпуль»

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До Итана Нванери самым молодым игроком в истории АПЛ считался Харви Эллиотт, который свой первый матч в турнире провел в составе «Фулхэма» в 16 лет и 30 дней. Это была игра, в которой «дачники» 4 мая 2019 года на выезде минимально уступили «Вулверхэмптону» (0:1), а Эллиотта тогдашний коуч лондонцев Скотт Паркер выпустил на замену на 88-й минуте. Летом 2019 года молодого хавбека практически даром (порядка 1,5 миллионов фунтов) сумел подписать «Ливерпуль», где талант ныне постепенно и пытается выйти на качественно новый уровень выступлений. Примечательно, что текущая оценочная стоимость Эллиотта составляет порядка 30 миллионов фунтов.

ЧЕЛСИ: Джоди Моррис

Возраст дебюта в АПЛ: 17 лет и 43 дня

Матчей в АПЛ: 136

Нынешняя команда: завершил карьеру

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Игравшему на позиции центрального полузащитника Джоди Моррису удалось дебютировать за «Челси» в семнадцать с небольшим лет. Тогдашний коуч «синих» Гленн Ходдл позволил талантливому хавбеку дебютировать в АПЛ 5 февраля 1996 года, когда лондонцы на своем поле буквально уничтожили «Мидлсбро» (5:0). Моррис вышел на поле на 70-й минуте, когда все голы в поединке были уже забиты. Впоследствии Джоди удалось провести за «Челси» 169 матчей, а покинул клуб он летом 2003 года, уйдя свободным агентом в «Лидс». Играть в футбол Моррису было предначертано до 34 лет, после чего он повесил бутсы на гвоздь в составе скромного «Бристоль Сити». В настоящий момент экс-хавбек «Челси» пребывает без работы, но с 2019 по 2021 годы входил в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда в родном клубе.

ЭВЕРТОН: Жозе Бакстер

Возраст дебюта в АПЛ: 16 лет и 191 день

Матчей в АПЛ: 7

Нынешняя команда: завершил карьеру

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В августе 2008 года Дэвид Мойес в стартовом поединке нового сезона в АПЛ против «Блэкберна» дал возможность дебютировать в турнире юному центральному хавбеку Жозе Бакстеру. Он появился на поле на 78-й минуте при счете 2:2 и, очевидно, был призван помочь «ирискам» добыть домашнюю победу над соперником, но «Эвертон» пропустил в добавленное к матчу время и проиграл (2:3). Карьера у Бакстера не заладилась со старта не только в АПЛ, но и в «Эвертоне», откуда он летом 2012 года ушел свободным агентом. Поскитавшись по различным командам низших английских дивизионов, Бакстер в феврале 2020 года перебрался в США, где подписал контракт с «Мемфисом 901». Уже в декабре футболист опять оказался без работы, а летом минувшего года принял решение завершить карьеру. Примечательно, что на тот момент самому молодому игроку «Эвертона» в истории выступлений команды в АПЛ было всего-навсего 29 лет.