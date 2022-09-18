ФОТО. Есть рекорд! В Арсенале дебютировал ребенок

В матче 8-го тура АПЛ «Брентфорд» - «Арсенал» (0:3) наставник лондонцев Микель Артета презентовал совсем юного полузащитника Итана Нванери. Испанский тренер выпустил игрока на замену в компенсированное время поединка.

Нванери появился на поле в возрасте 15 лет и 181 день. Он родился в 2007 году. Таким образом, Итан стал самым молодым игроком, игравшим в АПЛ.

Юный «канонир» превзошел достижение Харви Эллиотта, который сыграл в АПЛ в 16 лет и 30 дней.