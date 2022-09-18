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Англия
18 сентября 2022, 16:43 | Обновлено 18 сентября 2022, 17:23
1379
2

ФОТО. Есть рекорд! В Арсенале дебютировал ребенок

За «канониров» сыграл тинейджер, ставший рекордсменом

18 сентября 2022, 16:43 | Обновлено 18 сентября 2022, 17:23
1379
2
ФОТО. Есть рекорд! В Арсенале дебютировал ребенок
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 8-го тура АПЛ «Брентфорд» - «Арсенал» (0:3) наставник лондонцев Микель Артета презентовал совсем юного полузащитника Итана Нванери. Испанский тренер выпустил игрока на замену в компенсированное время поединка.

Нванери появился на поле в возрасте 15 лет и 181 день. Он родился в 2007 году. Таким образом, Итан стал самым молодым игроком, игравшим в АПЛ.

Юный «канонир» превзошел достижение Харви Эллиотта, который сыграл в АПЛ в 16 лет и 30 дней.

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Источник Sport.ua
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Andrey_1992
йому на вигляд років 30
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