Англия18 сентября 2022, 16:43 | Обновлено 18 сентября 2022, 17:23
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ФОТО. Есть рекорд! В Арсенале дебютировал ребенок
За «канониров» сыграл тинейджер, ставший рекордсменом
18 сентября 2022, 16:43 | Обновлено 18 сентября 2022, 17:23
1379
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В матче 8-го тура АПЛ «Брентфорд» - «Арсенал» (0:3) наставник лондонцев Микель Артета презентовал совсем юного полузащитника Итана Нванери. Испанский тренер выпустил игрока на замену в компенсированное время поединка.
Нванери появился на поле в возрасте 15 лет и 181 день. Он родился в 2007 году. Таким образом, Итан стал самым молодым игроком, игравшим в АПЛ.
Юный «канонир» превзошел достижение Харви Эллиотта, который сыграл в АПЛ в 16 лет и 30 дней.
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