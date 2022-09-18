Арсенал без Зинченко уверенно разобрался с Брентфордом

Состоялась встреча восьмого тура АПЛ. «Арсенал» в выездном матче одолел еще одну лондонскую команду «Брентфорд». Украинский легионер Александр Зинченко не играл по причине травмы икроножной мышцы.

«Канониры» набрали 18 очков и снова вернули себе первую строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. 8-й тур

«Брентфорд» – «Арсенал» – 0:3

Голы: Салиба (17), Габриэл Жезус (28), Фабиу Виейра (49).

«Брентфорд» – Райя, Хики, Ми, Янссон, Айер, Генри, Йенсен (Баптист, 69), Дасилва (Дамсгор, 63), Янельт (Оньека, 63), Тоуни, Мбемо (Висса, 76).

«Арсенал» – Рэмсдейл, Уайт (Томиясу, 86), Габриэл, Салиба, Тирни, Джака, Парти (Локонга, 78), Фабиу Виейра (Нванери, 90+2), Сака (Маркиньос, 90+2), Габриэл Жезус, Мартинелли (Нкетиа, 78).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА