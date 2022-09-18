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Чемпионат Англии
Брентфорд
18.09.2022, FT 0 : 3
Арсенал
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Англия
18 сентября 2022, 15:54 | Обновлено 18 сентября 2022, 15:59
298
1

Арсенал без Зинченко уверенно разобрался с Брентфордом

«Канониры» забили три безответных гола

18 сентября 2022, 15:54 | Обновлено 18 сентября 2022, 15:59
298
1
Арсенал без Зинченко уверенно разобрался с Брентфордом
ФК Арсенал

Состоялась встреча восьмого тура АПЛ. «Арсенал» в выездном матче одолел еще одну лондонскую команду «Брентфорд». Украинский легионер Александр Зинченко не играл по причине травмы икроножной мышцы.

«Канониры» набрали 18 очков и снова вернули себе первую строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. 8-й тур

«Брентфорд» – «Арсенал» – 0:3
Голы: Салиба (17), Габриэл Жезус (28), Фабиу Виейра (49).

«Брентфорд» – Райя, Хики, Ми, Янссон, Айер, Генри, Йенсен (Баптист, 69), Дасилва (Дамсгор, 63), Янельт (Оньека, 63), Тоуни, Мбемо (Висса, 76).
«Арсенал» – Рэмсдейл, Уайт (Томиясу, 86), Габриэл, Салиба, Тирни, Джака, Парти (Локонга, 78), Фабиу Виейра (Нванери, 90+2), Сака (Маркиньос, 90+2), Габриэл Жезус, Мартинелли (Нкетиа, 78).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник Sport.ua
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Serhii P.
Не бути Зінченкові гравцем основи. Йому завжди щось заважає: як не травми, то краща форма інших гравців.
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