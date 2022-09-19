Англия19 сентября 2022, 01:19 | Обновлено 19 сентября 2022, 01:35
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Брентфорд – Арсенал – 0:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
19 сентября 2022, 01:19 | Обновлено 19 сентября 2022, 01:35
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В матче 8-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» на выезде разгромил «Брентфорд» со счетом 3:0.
События матча
49’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиу Виейра (Арсенал).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Вильям Салиба (Арсенал).
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