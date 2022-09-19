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Чемпионат Англии
Брентфорд
18.09.2022, FT 0 : 3
Арсенал
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Англия
19 сентября 2022, 01:19 | Обновлено 19 сентября 2022, 01:35
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0

Брентфорд – Арсенал – 0:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

19 сентября 2022, 01:19 | Обновлено 19 сентября 2022, 01:35
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0
Брентфорд – Арсенал – 0:3. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» на выезде разгромил «Брентфорд» со счетом 3:0.

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиу Виейра (Арсенал).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Вильям Салиба (Арсенал).
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Источник Setanta Sports Ukraine
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