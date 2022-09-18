Англия18 сентября 2022, 18:18 |
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ВИДЕО. Реакция АРТЕТЫ на разгромную победу над Брентфордом
Главный тренер «Арсенала» поделился впечатлениями от встречи
18 сентября 2022, 18:18 |
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В матче восьмого тура чемпионата Англии «Арсенал» в гостях без проблем победил «Брентфорд» со счетом 3:0.
Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко пропустил игру из-за травмы икроножной мышцы. Это повреждение не позволит футболисту Канониров сыграть за сборную Украины в матчах Лиги наций в сентябре.
Вашему вниманию послематчевая пресс-конференция главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты.
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