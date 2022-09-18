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Брентфорд
18.09.2022, FT 0 : 3
Арсенал
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Англия
18 сентября 2022, 18:18 |
744
0

ВИДЕО. Реакция АРТЕТЫ на разгромную победу над Брентфордом

Главный тренер «Арсенала» поделился впечатлениями от встречи

18 сентября 2022, 18:18 |
744
0
ВИДЕО. Реакция АРТЕТЫ на разгромную победу над Брентфордом
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

В матче восьмого тура чемпионата Англии «Арсенал» в гостях без проблем победил «Брентфорд» со счетом 3:0.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко пропустил игру из-за травмы икроножной мышцы. Это повреждение не позволит футболисту Канониров сыграть за сборную Украины в матчах Лиги наций в сентябре.

Вашему вниманию послематчевая пресс-конференция главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты.

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Источник Sport.ua
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