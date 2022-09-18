ВИДЕО. Реакция АРТЕТЫ на разгромную победу над Брентфордом

В матче восьмого тура чемпионата Англии «Арсенал» в гостях без проблем победил «Брентфорд» со счетом 3:0.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко пропустил игру из-за травмы икроножной мышцы. Это повреждение не позволит футболисту Канониров сыграть за сборную Украины в матчах Лиги наций в сентябре.

Вашему вниманию послематчевая пресс-конференция главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты.