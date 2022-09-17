В воскресенье, 18 августа, в Лондоне на стадионе «Комьюнити» состоится матч восьмого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Брентфорд» и «Арсенал». Стартовый свисток рефери Дэвида Кута из Ноттингема прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Брентфорд



Будь донецкий «Шахтер» чуть сговорчивее во время прошедшей летней трансферной кампании, на одного футболиста с украинским паспортом в английской Премьер-лиге стало бы больше. Однако «Брентфорд» и без того провел неплохую серию переговоров, благодаря чему усилил свои кадровые резервы. 13 позиция по итогам прошлого сезона, который стал первым для коллектива Томаса Франка в АПЛ на фоне длительной паузы скитания по низшим лигам, была воспринята как достаточный результат и нашла одобрение у владельцев.

Датский главный тренер на этом фоне продолжает роботу с коллективом «пчел», и на данный момент уже имеет определенный прогресс. Очевидно, что во всем мире слышали о результате игры лондонского клуба против «Манчестер Юнайтед» на старте сезона (4:0), однако затем «Брентфорд» в привычном для себя стиле отпустил дерби против «Фулхэма» (2:3), что только лишний раз подчеркнуло, что перед нами команда средней руки. Поскольку в Англии в рамках чемпионата прошлую неделю пропускали, то победа над «Лидсом» (5:2) остается последним актуальным показателем формы команды Франка, однако куда более информативными видятся два ничейных исхода против «Кристал Пэлас» и «Эвертона» (дважды по 1:1).

Арсенал



Поскольку траурные мероприятия в Англии, вызванные смертью Королевы Елизаветы II, поставили на паузу все соревнования в пределах Объединенного Королевства, лондонский «Арсенал» не смог провести даже домашнюю игру еврокубков против нидерландского ПСВ в рамках Лиги Европы УЕФА. Очевидно, что это серьезно подрывает дальнейший календарь коллектива Микеля Артеты, так как матч пришлось перенести на день проведения встречи против «Манчестер Сити», судьба которой теперь также оказалась под знаком неизвестности.

Очевидно, что на этих выходных английский футбол будет словно перезапущен с нулевой отметки, и вряд ли от этого факта будет тепло на душе «канонирам». Новый клуб украинца Александра Зинченко, который, к слову, пропустит игру из-за мышечного повреждения, забрался на вершину турнирной таблицы, однако уже не сможет рассчитывать на итоговый статус непобежденных, так как уступил «Манчестер Юнайтед» в предыдущем матче чемпионата (1:3), после которого прошло уже две недели. «Арсенал» возвращается в игру фактически всего на один день, так как дальше начнется международная пауза, однако опыт дерби против «Брентфорда» у команды Артеты далеко не воодушевляющий, что можно немного исправить за счет качественных кондиций, которые команда набрала до паузы.

Ориентировочные составы



«Брентфорд»: Рая – Хенри, Ми, Янссон, Хики – Дасилва, Джанельт, Йенсен – Висса, Тони, Мбеумо.

«Арсенал»: Рамсдейл – Тирни, Габриэль, Салиба, Уайт – Локонга, Джака – Мартинелли, Едегор, Сака — Жезус.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке гости вернутся на победную поступь в чемпионате. Нашей ставкой будет позиция – «Арсенал» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.14 по линии Parimatch.

18 сентября, воскресенье