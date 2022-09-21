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Англия
21 сентября 2022, 17:57 | Обновлено 21 сентября 2022, 18:21
1049
2

Артета попал под осуждение из-за решения выпустить на поле игрока в 15 лет

В Англии нашлись противники дебюта в АПЛ тинейджера Итана Нванери

21 сентября 2022, 17:57 | Обновлено 21 сентября 2022, 18:21
1049
2
Артета попал под осуждение из-за решения выпустить на поле игрока в 15 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Бывший защитник лондонского «Челси», а ныне футбольный эксперт Джейсон Канди раскритиковал главного тренера «Арсенала» Микеля Артету за решение выпустить на поле 15-летнего футболиста Нванери в компенсированное время матча с «Брентфордом» (3:0). Итан, напомним, отыграв добавленные минуты поединка 8-го тура АПЛ, стал самым молодым дебютантом в истории английской Премьер-лиги.

«Извините, но я думаю, что это очень плохое решение… потому что это касается Артеты. Все дело в Артете. Я думаю, что это самодовольство: «Я менеджер, который играл с самым молодым игроком в истории Премьер-лиги, это был я».

Когда я увидел парня на скамейке запасных, то подумал, что это здорово. Первый раз я оказался на скамейке запасных в 17 лет, поэтому подумал: какой блестящий опыт для пацана. Но когда он разогрелся, а затем вышел на поле, я подумал: «Это нелепо». У меня нет никаких претензий к парню, а только к Артете.

Из того, что я читал и слышал о нем [Нванери], он собирается стать суперзвездой. Но то, что он появился на поле в 15 лет, никак не поможет его карьере. Он маленький мальчик, а с детьми нужно быть осторожным. Как насчет того, чтобы нести ответственность за подростка? Я думаю, что это безответственно, правда», — заявил Канди.

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Микель Артета Итан Нванери Английская Премьер-лига
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Источник talkSPORT
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Kovalchuk
Лошара, жаба давит.
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Виктор Войцеховский
Какие проблемы? Воспитывай сам такого. Выпускай. И будь ты таким тренером
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