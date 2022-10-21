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Украина. Премьер лига
21 октября 2022, 23:59 | Обновлено 22 октября 2022, 00:15
470
0

Заявление Металлиста: слова Дедышина – это огульная клевета

«Металлист» опубликовал заявление по поводу слов гендиректора «Руха»

21 октября 2022, 23:59 | Обновлено 22 октября 2022, 00:15
470
0
Заявление Металлиста: слова Дедышина – это огульная клевета
ФК Металлист Харьков

Клуб «Металлист» опубликовал официальное заявление по поводу слов гендиректора «Руха» Игоря Дедышина в адрес бывшего спортивного директора харьковского клуба Евгения Красникова.

Заявление Металлиста

«В средствах массовой информации распространяются высказывания генерального директора футбольного клуба «Рух» Игоря Дедышина относительно футбольного клуба «Металлист».

1. Евгений Красников, работавший в футбольном клубе «Металлист» был уволен по собственному желанию 21.07.2022.

2. Евгений Красников не является акционером ФК «Металлист».

3. Евгений Красников не финансирует ФК «Металлист».

4. Клуб имеет свои источники финансирования, которые не нарушают действующее законодательство Украины и регламентные нормы ФИФА. И готов предоставить соответствующие документы по требованию компетентных органов.

Считаем высказывания Дедышина недопустимыми. Это огульная клевета, порочащая честь футбольного клуба «Металлист». Оставляем за собой право обратиться в органы футбольного правосудия и будем добиваться максимально сурового наказания для данного функционера.

Директор футбольного клуба «Металлист» Валерий Грига.

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Источник ФК Металлист
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