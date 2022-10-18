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  4. ДЕДЫШИН: «Красников своими действиями сломал много судеб в футболе»
Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 22:23 | Обновлено 18 октября 2022, 22:34
2656
4

ДЕДЫШИН: «Красников своими действиями сломал много судеб в футболе»

Гендиректор «Руха» считает, что арбитр выполнял указания Кучера и Красникова

18 октября 2022, 22:23 | Обновлено 18 октября 2022, 22:34
2656
4
ДЕДЫШИН: «Красников своими действиями сломал много судеб в футболе»
ФК Рух Львов. Игорь Дедышин

Генеральный директор «Руха» Игорь Дедышин прокомментировал конфликт со спортивным директором «Днепра-1» Евгением Красниковым, который произошел после матча 7-го тура УПЛ между этими командами:

«Были толчки, были эмоциональные изречения, но дело до рукоприкладства не доходило. Попрошу СМИ не придумывать. А вот эмоции были. Люди, которые много лет в футболе, знают, кто такой Евгений Красников, какими методами он действовал в «Металлисте», сколько тренерских и футбольных судеб он сломал своими действиями. Он об этом прекрасно знает, как и большинство людей, которые вовлечены в футбол. Об этом я ему тоже говорил во время наших разговоров.

Что касается судейства, то арбитр Юрий Иванов на протяжении всего матча демонстрировал симпатии к сопернику. И это чувствовали футболисты и тренеры. Арбитр вел себя так, как ему давали указания из тренерского штаба «Днепра-1», а именно Кучер и Красников. Они были не представителями тренерского штаба, а комментаторами. Они все время что-то комментировали. Своими действиями они подняли градус напряжения, и арбитр стал сомневаться, реагировать на крик, принимать необдуманные решения и терять контроль над матчем».

​​​​​​​Напомним, официальные лица команд «Рух» и «Днепр-1» устроили драку после окончания матча 7-го тура УПЛ между этими командами (2:3). Спортивный директор «Днепра-1» Евгений Красников и генеральный директор «Руха» Игорь Дедышин приняли участие в потасовке после игры. Львовяне доигрывали матч вдевятером из-за удалений и пропустили решающий гол на 90+5 минуте матча.

ВИДЕО. Дедышин пояснил причины конфликта с Красниковым

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Источник ФК Рух Львов
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Комментарии 4
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Вячеслав Федак
Клоун!А сам за що отримав 5 років дискваліфікації?Ти та хоть бабла тоді заробив за гнусний вчинок.Скільки суркіси відслюнявили,щоб ти разом з димінським забруднив Металіст?Була афера року!Гніле,підле створіння!Ще й рот відкриває! 
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+2
pas2012
А скільки ти молодих доль футболістів зламав,не рахував?Один з самих корумованих футбольних функціонерів заговорив про чесність...
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0
Валерий Стебловский
Це стиль Краснікова та Кучера. Точно так же судили прошлий рік Альянс в Сумах. Судді в Україні на жаль продажні.
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-3
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