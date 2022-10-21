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21 октября 2022, 21:27 | Обновлено 21 октября 2022, 21:43
386
0

Тайсон Фьюри решил купить футбольный клуб. Уже известно, что за команда

Команда «Моркам» выступает в третьем дивизионе чемпионата Англии

21 октября 2022, 21:27 | Обновлено 21 октября 2022, 21:43
386
0
Тайсон Фьюри решил купить футбольный клуб. Уже известно, что за команда
ФК Моркам. Тайсон Фьюри

Британский боксер Тайсон Фьюри (32–0–1, 23 КО) сообщил, что планирует купить футбольный клуб «Моркам» из своего родного города.

Команда выступает в Лиге 1 чемпионата Англии (третий по силе дивизион).

Тайсон Фьюри рассказал: «Я вот подумываю купить «Моркам». Они сейчас выступают в Лиге 1. Вот я и подумал инвестировать в них несколько миллионов. Подарить, чтобы они могли подняться выше. Мне предложили купить этот клуб.

Хотя, по правде говоря, мне там и так принадлежат все тренировочные объекты и даже зал. Так что, кто знает. Может, вы разговариваете с будущим владельцем футбольного клуба»

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Моркам Тайсон Фьюри покупка
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Источник Manchester Evening News
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