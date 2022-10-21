Тайсон Фьюри решил купить футбольный клуб. Уже известно, что за команда

Британский боксер Тайсон Фьюри (32–0–1, 23 КО) сообщил, что планирует купить футбольный клуб «Моркам» из своего родного города.

Команда выступает в Лиге 1 чемпионата Англии (третий по силе дивизион).

Тайсон Фьюри рассказал: «Я вот подумываю купить «Моркам». Они сейчас выступают в Лиге 1. Вот я и подумал инвестировать в них несколько миллионов. Подарить, чтобы они могли подняться выше. Мне предложили купить этот клуб.

Хотя, по правде говоря, мне там и так принадлежат все тренировочные объекты и даже зал. Так что, кто знает. Может, вы разговариваете с будущим владельцем футбольного клуба»