Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Динамо мне напоминает Барселону»

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил трансферно-селекционную работу украинских клубов, которые принимают участие в еврокубках этого сезона.

– Вячеслав Викторович, как оцените старт нового сезона для украинского футбола?

– Сезон 2021/22 был незавершенным по причине войны, по причине нападения кремлевских фашистов на нашу страну. И уже восемь месяцев идет война против нашей страны. Тогда весной было принято решение набранные очки после 18 туров считать итоговыми. И чемпионом стал «Шахтер», а «Динамо» заняло второе место. Также в пятерку вошли бронзовый призер «Днепр-1», «Заря» и «Ворскла». Как итог, «Шахтер» напрямую вышел в Лигу чемпионов, а динамовцы играли квалификацию. Киевляне шикарно прошли «Фенербахче» и «Штурм», к слову, дважды обыграв австрийцев. Я считаю, динамовцы здорово сыграли, учитывая ситуацию. Но не удалось «Динамо» пройти «Бенфику», которая является сегодня грандом европейского футбола. Для тех, кто критикует киевлян, скажу: тогда предъявите претензии «ПСЖ», который дважды сыграл 1:1 с лиссабонским грандом. В обоих матчах парижане не смогли выиграть у португальцев, а «Бенфика» была ближе к победе. Поэтому давайте поблагодарим «Динамо» за то, что они прошли «Фенербахче» и «Штурм».

– Что скажете по поводу начала нового сезона чемпионата Украины?

– Я был против того, чтобы чемпионат Украины начали играть в Украине. Я предложил первый осенний круг до зимы, согласовав с УЕФА, сыграть в Польше. Во-первых, это безопасно, во-вторых, очень много беженцев-украинцев находится в Польше, в-третьих семьям футболистов легче туда приезжать и даже снимать там жилье. В-четвертых, Украина и Польша совместно провели Евро, а потому у польских клубов инфраструктура великолепная. Польша – это братья, которые к нам относятся просто фантастически. И там теплый прием во всем.

– А в плане финансирования кто поспособствовал бы?

– Деньги бы взяли из резервного фонда УЕФА. Есть такой фонд, который во время форс-мажорных обстоятельств решает такие вопросы. Они бы перечислили деньги Федерации футбола Польши для решения всех вопросов. Я предложил до конца 2022 года играть в Польше и не подвергать никого риску. Я и сейчас остаюсь при своем мнении. Я считаю, что человеческие жизни важнее футбола и турнирных очков. И в данных форс-мажорных обстоятельствах тысяча процентов, что УЕФА пошел бы навстречу Украине, и мы бы сыграли матчи первого круга в Польше. Это было мое публичное предложение. У каждого было свое предложение. Естественно, безопасность была на первом месте. Было принято решение проводить чемпионат Украины с учетом воздушных тревог. В итоге, команды, которые выехали из своих городов, домашние поединки начали проводить на стадионах Киевской области и на аренах Западного региона страны.

– На что вы обратили внимание в межсезонье в плане кадровых изменений у лидеров УПЛ?

– Произошла тотальная украинизация команд УПЛ. Конечно, легионеры в целях безопасности воспользовались возможностью уехать за рубеж. Поэтому все клубы сделали акцент на украинских футболистах. Мы будем анализировать пять команд, которые вышли в еврокубки по итогам прошлого сезона. Так вот, в четырех из пяти команд произошла смена главных тренеров в межсезонье. Только в «Динамо» остался главным тренером опытный Мирча Луческу. А в остальных командах произошла смена тренеров по разным причинам. Итальянец Роберто Де Дзерби принял команду АПЛ «Брайтон», так как предыдущий наставник «чаек» Грэм Поттер возглавил именитый «Челси». Игор Йовичевич получил возможность играть с «Шахтером» в групповом раунде Лиги чемпионов. Хорват перешел из «Днепра-1» в донецкую команду. У Юрия Максимова и Виктора Скрипника закончились сроки контрактов со своими клубами, хотя все тренеры со своими командами работали очень хорошо. Понятно, что я, как тренер, хочу, чтобы все мои коллеги стабильно работали. Мне не нравится тренерская чехарда, поэтому я ограничусь фактами.

– По поводу того, что многие легионеры покинули УПЛ, что думаете?

– В этот сложный период большинство легионеров приняли решение о продолжении работы в других чемпионатах. УЕФА разрешила своим решением им это сделать. Но, на мой взгляд, принимая такое решение, необходимо было бы внести еще один важный пункт. Если футболист или тренер уходят во время действующего контракта, то соглашение автоматически продлевается на срок его аренды со всеми вытекающими обстоятельствами. Это логично, так как футбольные клубы покупали игроков, создавали им и их семьям соответствующие условия, платили немалые зарплаты и бонусы. А они могут практически без компенсации покинуть клубы. Я думаю, что еще не поздно общими усилиями включиться Ассоциации футбола Украины и внести определенные коррективы с целью сохранения клубами ведущих игроков.

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– Активнее всех в плане усиления топовыми исполнителями был «Шахтер» в трансферное окно?

– Безусловно, самая большая ротация произошла в «Шахтере». И это естественно, так как уже почти два десятилетия основной стратегией «горняков» был выбран приоритет приглашения зарубежных тренеров. Итальянец Невио Скала, немец Бернд Шустер, румынский специалист Мирча Луческу, португальцы Паулу Фонсека и Луиш Каштру, а также итальянец Роберто Де Дзерби. Сейчас это продолжается хорватским вектором. Спортивным директором клуба является Дарио Срна, а главным тренером работает Игор Йовичевич. Каждый клуб имеет право поступать так, как считает необходимым. Я только констатирую факты.



ФК Шахтер. Игорь Йовичевич и Лассина Траоре

– Если сравнить Игора Йовичевича с другими иностранными тренерами «Шахтера», на что вы обратите внимание?

– С января 2002 года с приходом опытного специалиста Невио Скалы «Шахтеру» впервые удается выиграть «золото» украинского чемпионата и Кубок Украины. А затем пришел немец Бернд Шустер, которому не удалось повторить успех итальянца. В итоге начали искать нового зарубежного тренера на длительную перспективу. И был приглашен опытный румынский специалист Мирча Луческу, который на протяжении 12 лет выиграл восемь чемпионатов Украины, пять раз серебряные медали, шесть Кубков Украины, семь Суперкубков Украины и в 2009 году Кубок УЕФА.

Португалец Фонсека за три года завоевал три чемпионства Украины, три Кубка, два Суперкубка и уехал в Италию, где возглавил «Рому». Затем португалоговорящий вектор продолжился. Луиш Каштру работал почти два года, за которые он добился одного чемпионства и одной победы в матче за Суперкубок. Затем португалоговорящий вектор изменился, когда пришел итальянец Роберто Де Дзерби, который выиграл Суперкубок Украины. Он из-за войны уехал и возглавил «Брайтон». 14 июля 2022 года хорват Игор Йовичевич принял донецкий «Шахтер». Он до этого уже работал в Украине, возглавляя «Карпаты» и «Днепр-1». Если до этого у всех иностранных тренеров был практически неограниченный карт-бланш по кадровому наполнению, включая талантливых бразильцев для достижения максимального результата во всех турнирах, то в сегодняшних реалиях войны против нашей страны, большинство легионеров по соображениям безопасности покинули клуб.

– Давайте проанализируем переходы футболистов «Шахтера» в другие клубы?

– Давайте попробуем. Соломон перешел в «Фулхэм», в «Лилль» к Фонсеке перебрался Исмаили, а Тете – в знаменитый «Лион». Додо стал игроком «Фиорентины», Марлон перешел в «Монцу», а Маркос Антонио – в «Лацио». «Реал» взял в аренду бразильского таланта Винисиуса Тобиаса. Очень конструктивный творческий технарь Давид Нерес уже является одним из лидеров «Бенфики», а Фернандо перешел в «Зальцбург». Женя Коноплянка стал игроком «Краковии», Богдан Вьюнник – «Цюриха», а еще семь бразильцев вернулись к себе на родину в различные клубы. Алан Патрик и Витао перешли в «Интернасьональ», Жуниор Мораес и Майкон – в «Коринтианс». Марлос присоединился к «Атлетико Паранаэнсе», Педриньо – к «Атлетико Минейро», а Сиприано Маркиньос – к «Крузейро». Также ряд украинских футболистов захотели иметь больше игровой практики. Болбат перешел в «Колос», из которого в «Шахтер» перебрался Тотовицкий. Также Назарина в «Шахтер» перешел из «Зари», к которой присоединился Кирюханцев, ранее выступавший за «горняков».

– И все же «горнякам» удалось достойно стартовать в новом сезоне. Значит, получилось сохранить тех, кто может приносить результат?

– Да, действительно. Даже при таком масштабном уходе футболистов «горняки» сохранили трех вратарей Пятова, Трубина и Шевченко, опорника Степаненко, защитников Матвиенко, Кривцова, Бондаря, Корниенко и Коноплю, а также Бондаренко, Судакова и Мудрика. Также вернулся из «Ганзы» Сикан. Хотя раньше по причине наличия легионеров очень высокого уровня у молодых ребят было мало игровой практики в «Шахтере». Можно привести в пример Зинченко и Малиновского. И это нормально. У многих больших клубов так бывает. Например, в «Челси» в свое время не закрепились в основе Де Брюйне и Салах, которые перешли в другие клубы.

– Если в целом посмотреть на нынешний «Шахтер», какие позитивные стороны выделите в донецкой команде?

– Уже сейчас Мудрик, Бондаренко, Судаков, Сикан, Очеретько, Крыськив, Назарина, Петряк, Зубков, Михайличенко, Бондарь, Конопля, Корниенко возможность проявлять себя получили. Теперь только от них зависит их прогресс. Остается только при их таланте приложить огромный труд. Практически все являются игроками национальной или молодежной сборной Украины. Кадровый потенциал «Шахтера» очень высок. Это футболисты очень высокого уровня, которые способны решать очень серьезные задачи. Нужно посмотреть, какой был выбран вектор при комплектовании команды. А все достаточно логично. Быстрота во всех ее проявлениях, опыт игры на высоком уровне или прогрессирующий талант, привлечение в сборную, амбиции, характер. Эти все моменты учитывались. Вратарская позиция была полностью закрыта. Поэтому работа велась по позициям полевых футболистов.

Уверен, что интенсивно велся и сейчас ведется поиск еще одного центрального защитника высокого уровня. Трех центральных защитников Кривцова, Матвиенко и Бондаря маловато с учетом игры во всех турнирах. Да, есть способная молодежь Козик и Фарина, но им нужно время. С уходом Болбата в «Колос», а Исмаили – в «Лилль», в аренду из ПАОКа был приглашен бразильский правый защитник Лукас Тейлор, который играл за «Днепр-1». Они вместе с Коноплей закроют этот фланг. Также отмечу приход из «Андерлехта» в аренду Богдана Михайличенко, который вместе с Корниенко будет активничать слева. То есть, фактически, фланги закрыты.

– Вы сказали, что Йовичевич пригласил Тейлора, с которым он работал в «Днепре-1». Но также ряды «горняков» пополнил и Джурасек, переход которого тоже говорит о выборе хорватского вектора дончанами. Хорват Джурасек и украинские полузащитники какую силу создают в центре поля?

– Действительно, в опорную зону к Степаненко добавились хорват Джурасек, которого хорошо знают Срна и Йовичевич, а также Назарина, который в «Заре» был лидером и капитаном. Также в центральном диспетчерском треугольнике находятся Георгий Судаков и Артем Бондаренко. В средней линии есть универсал Дима Крыськив и Андрей Тотовицкий. То есть, это большая группа талантливых игроков.



ФК Шахтер. Лукас Тейлор

– Что скажете по поводу атакующей линии «Шахтера»?

– А в группе атаки, что на флангах, что в центре, мы тоже видим очень сильных футболистов. Кроме Мудрика, есть Лассина Траоре, Зубков, Швед, Петряк, Сикан, Очеретько, Топалов и Кулаков. Этот «Шахтер» имеет перспективу роста и максимально заточен на результат. Матчи чемпионата и Лиги чемпионов это подтвердили. Помнится, что Йовичевич очень хотел из «Днепра-1» бывшего «горняка» Пихаленка, но оказалось все не так просто. Я не удивлюсь, если «горняки» со временем попробуют вернуть из «Бордо» Даниила Игнатенко, который достаточно уверенно играл за сборную Украины в Лиге наций. Необходимо отдать должное «горнякам», которые успешно играют во всех турнирах и параллельно выстраивают игровую модель с учетом кардинальных кадровых изменений в системе диспетчерского конструктива и в группе атаки. Игроки растут и прогрессируют. Нужно лишь время и терпение.

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– Как оцените трансферную политику «Динамо» в это межсезонье?

– Динамовцы сделали ставку на украинских футболистов и своих воспитанников, понимая, что при этом в первое время решать серьезные турнирные задачи будет значительно сложнее. Нужно время для адаптации талантливой молодежи. Что касается легионеров, которые выступали за киевлян, то Вербич сначала перешел в «Легию», а затем подписал контракт с «Панатинаикосом». Да и Кендзера с марта по июнь находился в «Лехе», откуда его динамовцы покупали. Тотальная футбольная украинизация с возвращением игроков из аренд и полное доверие своим молодым талантам дали возможность киевлянам не только достигать результата, но и вместе с ускоренным ростом и прогрессом футболистов успешно играть в сборной Украины.

К примеру, на прошлогоднем Евро полтора десятка динамовцев Киева (я говорю и о тех, кто раньше играл за «Динамо») достойно представляли Украину на этом турнире. Они продолжают это делать и дальше.

– Что думаете по поводу результатов «Динамо» на еврокубковой арене?

– В прошлом году динамовцы завоевали все трофеи и собирались дальше продолжать свою победную поступь. Но 24 февраля все кардинально изменилось. Конечно, о футболе внутри страны вообще никто не думал. Было очень сложно готовиться всем командам. Сейчас динамовцы играют в очень сильной группе Лиги Европы. Это хорошая школа для молодых игроков. Сложно играть, динамовцев многие критикуют. А что критиковать? Динамовцы на пик формы раньше других вышли, потому что они раньше начинали. Мы, тренеры и специалисты, понимаем, что происходит. Если у других команд была возможность набирать максимальное количество игроков по разным причинам, то динамовцы сконцентрировались сохранить всех своих ребят и дать возможность дальше прогрессировать этой молодежи. Они ставку на молодежь давно сделали и от нее не отказываются. Конечно, результат не всегда такой, которого многие ждут. Но критиковать легче всего! Но, когда сборная Украины собирается, мы видим, что динамовцев приглашают, и они на приличном уровне играют.

– Что скажете о пертурбациях в составе киевской команды?

– Конечно, группа легионеров ушла в другие команды, чтобы иметь игровую практику и находиться в безопасности. Это их право. О Вербиче мы уже говорили. Жерсон Родригес сейчас играет в Саудовской Аравии за команду «Аль-Вахда», Карлос Де Пена в бразильском «Интернасьонале». Сидклей и Витиньо также в Бразилии, а именно в «Куябе» и «Атлетико Паранаэнсе». Эрик Рамирес - в братиславском «Словане», Фран Соль - в испанской «Малаге», а Ибрагим Каргбо - в кипрской «Доксе». Георгий Цитаишвили в познаньском «Лехе», хотя, я считаю, он мог бы играть и за «Динамо». А Кристиан Биловар перешел в АЕЛ Лимассол. У динамовцев большая группа футболистов ушла. И в итоге киевляне опять подключили молодых ребят. Также «Динамо» купило у «Зари» Кабаева, чтобы закрыть позицию Вербича. А в луганскую команду перешли из «Динамо» Антюх и Русин. Также за «Зарю» на правах аренды будут играть Михайленко, Бражко, Булеца. Дьячук и Волошин перешли в «Александрию». А из аренды киевляне вернули Дубинчака, с которым я работал в «Арсенале». Молодого полузащитника Самба Диалло киевляне подключили к первой команде. Тот же молодой Ванат достаточно часто выходит играть нападающего «Динамо». Тот же Яцык подключен к первой команде. Очень большая группа молодых футболистов подключена к первой команде киевлян. Также несколько иностранцев динамовцы пригласили. Это нападающий сборной Ямайки Кахим Пэррис, который ранее выступал за словенский «Копер». А также из датского «Виборга» пришел высокорослый нидерландский полузащитник Джастин Лонвейк. Но в любом случае у «Динамо» селекционный вектор – это свои воспитанники.



ФК Динамо. Джастин Лонвейк

– Все надеялись, что «Динамо» сможет пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов. Чего не хватило динамовцам для достижения цели?

– Я считаю, что киевляне и так прыгнули выше головы, обыграв «Фенербахче» и «Штурм». Победив турецкого гранда, динамовцы и так взяли высокую планку. Требовать большего только сами они могут от себя. Потому что все они играют в большом клубе с большой историей. Мирча Луческу, руководство клуба и игроки всегда максимально требовательно к себе относятся. Не верьте, что кто-то где-то что-то не дорабатывает. На мой взгляд, они слишком много делают черновой работы. Поэтому ребятам очень сложно.

Многие сейчас начнут ухмыляться. Но мне сегодняшнее «Динамо» напоминает «Барселону». Они все первые таймы фантастически играют. В первых таймах каталонцы в Мюнхене полностью переиграли «Баварию», полностью переиграли «Интер» в Милане и дома. Но во всех трех матчах они также полностью проиграли вторые таймы. Почему? Они молодые, а затраты усилий пока что тяжело дозировать. Они в первом тайме много сил выплескивают, а потому на вторую половину встречи значительно меньше сил остается. Динамовцы мне то же самое напоминают. Уверен, что Мирча Луческу об этом ребятам говорит. На мой взгляд, динамовцы сегодня делают максимум того, чего сейчас можно от них ожидать.

– Назовите основные причины, из-за которых у «Динамо» наблюдается кризис?

– Вы не забывайте, что основные вратари травмированы. Также Шапаренко вышел из строя на длительное время. Мы почему-то об этом не говорим, а только требуем. Не так просто заменить лидеров. Напряжение у центральных защитников есть. Да, Сирота и Попов допускают ошибки. А кто их не допускает? Да любой игрок допускает ошибки. Игроки «Барселоны» и «ПСЖ» ошибаются тоже. Нужно в этой ситуации просто поддержать динамовцев. Потому что за «Динамо» играют достаточно молодые ребята, очень молодые. Да, к опытным игрокам другие требования, другой подход, другой спрос. Опытный с полумомента должен выжимать.

«Фенербахче» и «Ренн» – это серьезные команды. Поэтому динамовцы сегодня делают максимум, исходя из тех возможностей, которые есть на сегодняшний день. Естественно, после набора формы идет функциональный спад. И, вероятнее всего, в этом функциональном спаде ребята находились определенное время, а мы от них требуем. Когда динамовцы обыграли «Фенербахче» и прошли их, не было эйфории. Все посчитали, что так и должно быть. Так поддержите киевлян сейчас, когда они выходят из этого состояния спада. Вы думаете они не хотят побеждать? Они хотят. А я с уважением отношусь ко всем украинским командам. Динамовцы раньше всех вышли на пик формы и, естественно, через определенное время может быть спад кондиционный и игровой. Поэтому нужно потерпеть. Да, у «Динамо» нет нападающего-реализатора такого, как Довбик в «Днепре-1». Любой команде сложно без топового нападающего. Каждой команде нужен забивной форвард! Как у «Барселоны» есть Левандовски, у «Тоттенхэма» – Кейн, а у «Ман Сити» – Холанд.

– Может ли Артем Беседин стать таким нападающим?

– Не нужно требовать от Беседина больше, чем он может. Он может зацепиться, он может выиграть единоборство головой, он может заработать штрафной или пенальти. Он хорошо сыграет на опережение, он может зацепиться за мяч, может отдать, может сохранить мяч, может пропустить его. Но, послушайте, он пока что не форвард-реализатор. Он не Шевченко и не Ребров. Он другой модели нападающий. А «Динамо» нужен форвард, который забивает.



Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Беседин

– Как думаете, руководство клуба и Мирча Луческу занимаются этим вопросом?

– Знает ли руководство киевлян о том, что нужен такой форвард? Конечно, знает! Знает это и Мирча Луческу. Он мудрый человек. Но не так-то просто кого-то взять во время войны. Давайте наберемся терпения и будем выжимать максимум из того, что имеем.

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– Что скажете по поводу «Днепра-1», который ныне лидирует в УПЛ?

– В связи с переходом Игора Йовичевича в донецкий «Шахтер» руководство «Днепра-1», скажем так, сделало ставку на Евгения Красникова, который пришел в связке с 39-летним главным тренером Александром Кучером, с которым они вместе сотрудничали в «Металлисте», возрождая его.

Параллельно пришлось решать несколько задач. Во-первых, сохранить лидеров команды Довбика, Пихаленка, Назаренко и так далее. Во-вторых, провести оперативно качественную селекцию с целью усиления команды с учетом участия в еврокубках. В-третьих, поставить качественную, современную, командную игру с учетом своего тренерского видения и наличия исполнителей. Конечно, во многом был цейтнот времени, так как уже в августе стартовали матчи квалификации еврокубков. К сожалению, в обеих матчах квалификации Лиги Европы днепряне проиграли «АЕКу» из Ларнаки (1:2 и 0:3). Но это естественно. Новая команда, игроки только собрались, им нужно было время на то, чтобы притереться друг к другу. Днепряне столкнулись со сверхнапряженным графиком, когда матчи идут через два дня на третий и через три на четвертый. Также команду ждало много переездов. Домашние игры еврокубков днепряне начали играть в Словакии, а домашние поединки УПЛ – в Ужгороде. В такой ситуации, в первую очередь, требуется не ведение планомерного тренировочного процесса, а хотя бы успевать проводить комплексное восстановление футболистов, а также проводить разборы матчей.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кучер

Команда все время в дороге – переезды, перелеты, а матчи идут через два на третий. Я-то как тренер знаю, как это все непросто. Для любого тренера – это огромнейший бесценный опыт. По книгам и методичкам ты его не получишь. Здесь на первый план выходит психологическое умение выстраивать микроклимат команды. Важно общение тренера с лидерами команды, адаптация новичков и молодежи, личное общение с каждым футболистом, уверенность в собственном видении постановки игры, умение держать удар, брать ответственность на себя, защищая игроков. Только в такой стрессовой ситуации и проявляются сильные качества руководителей тренерского штаба и футболистов. К тому же, нужно научиться выдерживать напряжение, связанное с войной и со всеми футбольными моментами. Работа в больших клубах из больших футбольных городов постоянно заставляет быть готовым брать высоту, «которая раньше тебе не покорялась». Но в то же время - это большой стимул и возможности для всех.

– Йовичевич, хоть и перешел в «Шахтер», но днепрянам удалось сохранить многих ведущих футболистов. Что в целом скажете по селекции «Днепра-1»?

– Да, днепрянам удалось сохранить почти всех своих основных футболистов за исключением вратаря Сарнавского, который ушел в «Кривбасс» и румынского голкипера Валентина Кожокару, который оказался в бельгийском «Ауд-Хеверле». Агенты молодого Егора Ярмолюка порекомендовали ему уехать в «Брентфорд», увидев в этом перспективу. Ну, дай Бог. Арсений Батагов перешел в «Зарю», Невен Джурасек вместе с хорватским тренером Йовичевичем перешел в «Шахтер». Дубинчак вернулся в «Динамо». Игнатенко вернулся после аренды в «Шахтер» и сразу же был арендован «Бордо». Вантух вернулся в «Динамо» и оттуда отправился в аренду в «Зарю». Чуже вернулся в «Динамо» Загреб, откуда перебрался в аренду в «Зриньски».

Пришел свободным агентом опытный, очень быстрый игрок группы атаки Громов. Воспитанник днепрян Рубчинский, который выступал на правах аренды за «Никополь», был подключен к тренировкам первой команды. Естественно, Красников и Кучер привели с собой группу игроков. С ними пришел из «Металлиста» Сарапий, который может сыграть центрального защитника и опорника. Также из харьковский команды перешли в «Днепр-1» фланговый очень быстрый Танчик, такой себе а-ля Гаттузо опорник Бабенко, молодой вратарь Рыбак, полузащитник Горбунов, а также экс-игрок «Лиона», «Монако» и «Лилля» француз Балули. Все эти шесть футболистов пришли с Кучером и Красниковым в «Днепр-1». Также Евгений Красников, который умеет находить футболистов, в днепровской команде закрыл вратарскую позицию бразильцем Максом Валефом. Аргентинец Пурита пришел из греческого «Волоса», алжирец Амаш пришел из «Боавишты». Бразилец Уэсли Брага приехал из Дубая, другой бразилец Бузанелло на правах аренды из «Шапекоэнсе», а Бланко из «Индепендьенте». То есть, большая группа иностранцев в этой ситуации перешла в «Днепр-1».

– Как думаете, почему эти легионеры решили перейти в «Днепр-1»?

– Во-первых, еврокубки – это интересно. Играют они домашние матчи еврокубков в Словакии – это безопасно. Домашние поединки УПЛ играют в Ужгороде – это также достаточно безопасно. Поэтому иностранцы, естественно, такой вектор избрали. Он им подошел.

– «Днепр-1» за довольно-таки короткий срок создал по сути новую команду. Считаете их селекцию удачной, глядя на результаты команды?

– Вратарская позиция была закрыта, как мы уже говорили. А в центре обороны могут сыграть Сваток, Адамюк, Сарапий и Логинов. То есть, у днепрян есть в наличии четыре центральных защитника. Мы знаем, что сегодня есть конкуренция по большинству позиций. Глядя на проведенную селекцию, я могу отметить, что уже реально видно качество селекции по многим позициям. И часто приходится делать кадровые изменения по позициям. Умение Сарапия играть центрального защитника и опорника позволило тренерскому штабу использовать его в паре со Сватком, а игравшего в центре Адамюка переместить на позицию правого защитника и добавить обороне надежности. Это дало возможность играть в опорной зоне Бабенко. Там же могут сыграть Рубчинский, Когут и другие. Это дает возможность Пихаленку вести диспетчерскую игру. Если Бабенко играет один в роли разрушителя, тогда к Пихаленку добавляются кто-то из иностранцев. Тогда днепряне получают очень сильный центральный треугольник. Мы видим, что Бузанелло прочно занял место левого защитника. Мы понимаем, что тройка нападающих Довбик, Гуцуляк, Амаш (а есть еще Громов, Назаренко) являются игроками очень высокого уровня. «Днепру-1» это уже помогает решать задачи. Днепряне все шесть стартовых матчей УПЛ выиграли и достаточно успешно играют в своей группе Лиги конференций.

– Наверняка Довбика и других лидеров команды захотят приобрести другие клубы. Как думаете, будет поступать в этой ситуации «Днепр-1»?

– Вероятнее всего, «Днепр-1» может зимой столкнуться с тем, что придется удерживать своих лидеров. Довбика, Пихаленка и еще ряд ребят действительно захотят купить другие клубы. И для днепрян будет очень важно их удержать. Но опытный менеджер Красников, я думаю, знает, как правильно в этой ситуации поступить.

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– Что думаете по поводу «Зари» и «Ворсклы»? Как они справились с селекцией в минувшее трансферное окно?

– И у «Зари», и у «Ворсклы», кроме тренерской ротации, произошли большие кадровые изменения среди исполнителей также по различным причинам. Даже удалось обеим командам уговорить некоторых ребят вернуться в чемпионат Украины. «Заря» вернула Евгения Шахова, которые играл в «Лечче», ПАОКе и АЕКе. Я с Евгением работал, когда тренировал «Арсенал». Он умный, хороший, талантливый диспетчер. Поэтому, я считаю, его пригласить было хорошим решением. Олег Данченко, который имеет опыт игры в хороших командах, перешел в «Зарю» из АЕКа на правах аренды. Он достаточно быстрый и техничный. Конечно, эти ребята помогут луганчанам.

– «Ворскла» также смогла усилиться рядом известных футболистов. Тоже обратили на это внимание?

– Да, естественно! «Ворскла» пошла тем же путем, что и «Заря». Владлена Юрченко, которого хорошо знает Виктор Скрипник, полтавчане взяли из «Риги». Левый латераль Василий Кравец пришел из испанского «Леганеса». Также в «Ворсклу» из финского СИКа перешел очень опытный футболист Денис Олейник, который сыграл 12 матчей за сборную Украины. Такие игроки помогут ворсклянам.

– Что скажете по иностранным новичкам ворсклян?

– Да, «Ворскле» удалось привлечь ряд иностранных игроков. Мы знаем, что у них всегда неплохой албанский и балканский векторы селекции. И вот сейчас они пригласили из «Тираны» албанского форварда Таулянта Сефери и албанского защитника Ардита Толи. Видимо, «Ворскла», давно идя этим путем, следит за талантами в Албании. Раньше албанцы уже играли успешно за «Ворсклу». Этот вектор продолжился. Также из «Тираны» в полтавскую команду пришел игрок Северной Македонии Эннур Тотре. Это говорит о балканском векторе полтавчан. Кроме того, ворскляне взяли троих бразильцев: защитников Габриэля Назарио и Фелипе Родригеса, а также нападающего Марлисона.

– Также Юрий Максимов оставил после себя хороший фундамент. Какими вы видите перспективы развития «Ворсклы»?

– На мой взгляд, Юрий Максимов очень хорошо работал в «Ворскле». С ним многие ребята выросли и остался костяк команды. Это вратарь сборной Украины Дима Ризнык. А также Чеснаков, Скляр, Пердута, Степанюк. Это все игроки очень серьезного уровня. А если к ним добавить Юрченко, Кравца и Олейника вместе с легионерами, то команда вырисовывается достаточно перспективная. Конечно, нужно время. Но если приходят такие игроки, значит, есть соответствующие условия. Можно только пожелать удачи всем нашим командам.

– Из «Зари» ушло много лидеров. У луганчан не такая ситуация, как у «Ворсклы»?

– У «Зари» создается практически новая команда. Из луганского клуба ушли Назарина, Кабаев, Гладкий, Громов, Хомченовский, Вернидуб, Фаворов, Кочергин, Цвек, Шахаб Захеди и Сайядманеш. Большинство этих ребят играли в основном составе. И пришла определенная группа игроков. Это Батагов, Мишнев, Кирюханцев, Турбаевский, Антюх, Русин, Вантух, Бражко, Михайленко, Булеца. Многие из этих футболистов пришли из «Динамо». Также ряды луганчан пополнили опытные Бутко, Чурко и Шахов. По «Заре» могу сказать, что эмоционально они очень хорошо стартовали. Они очень хорошо начали, стартовав с трех побед. Затем они дважды проиграли и раз сыграли вничью. Также луганчане вылетели из Лиги конференций. После домашней победы над «Университатей» (1:0) «Заря» на выезде, к сожалению, проиграла со счетом 0:3. Как собственно, и «Ворскла», которая дома выиграла у АИКа (3:2), а в Швеции, увы, уступила 0:2.





ФК Заря. Максим Имереков и Артем Громов (справа)

– Если подытожить, что скажете о нынешней трансферной политике украинских клубов?

– Мы увидели, что в данный период украинский вектор является основополагающим. И, думаю, что в ближайшее время так оно и будет. У молодых ребят тоже есть шанс расти и прогрессировать. Я уверен, что они будут это делать. Все зависит от того, какие задачи ставят клубы, игроки, тренеры.

– И какими вы видите перспективы развития украинского футбола?

– Я уверен, что при общих усилиях все получится. Мы всегда верим в лучшее. Украина – это футбольная нация. У нас растут игроки. Вы посмотрите, как прогрессируют те же Мудрик, Судаков, Бондаренко, Зубков и другие ребята. Это же плюс для сборной Украины. Это значит, что мы будем успешно играть и в еврокубках, и на уровне сборных.

Я неисправимый оптимист и всегда верю в то, что связано с нашей страной, в том числе и в плане футбола.