Днепр-1 пообещал Довбику продать его в январе при конкретном предложении
В Италии пишут, что сумма потенциального трансфера может быть весьма невысокой
25-летний центрфорвард «Днепра-1» в январское трансферное окно может покинуть украинскую Премьер-лигу.
Днепровский клуб обещал Довбику, что продаст его зимой, если получит конкретное предложение.
При этом, сумма сделки вряд ли превысит 6 миллионов евро, потому как контракт футболиста истекает 31 декабря 2023 года, и Довбик уже уведомил боссов «Днепра-1», что не будет его продлевать.
Довбик хотел бы попробовать силы в итальянской Серии А, где летом интерес к нему проявляли «Болонья» и «Салернитана». Не исключено, что эти клубы вернуться к переговорам по форварду «Днепра-1» в январе.
В нынешнем сезоне Довбик провел 13 матчей в рамках всех турниров, отличившись 10 забитыми мячами и 3 результативными передачами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Болельщики обратились к игрокам криворожского клуба накануне дерби с «Ингульцом»
Форвард наказан за свою выходку