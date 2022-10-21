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  4. Днепр-1 пообещал Довбику продать его в январе при конкретном предложении
Украина. Премьер лига
21 октября 2022, 17:49 |
863
11

Днепр-1 пообещал Довбику продать его в январе при конкретном предложении

В Италии пишут, что сумма потенциального трансфера может быть весьма невысокой

21 октября 2022, 17:49 |
863
11
Днепр-1 пообещал Довбику продать его в январе при конкретном предложении
СК Днепр-1. Артем Довбик

25-летний центрфорвард «Днепра-1» в январское трансферное окно может покинуть украинскую Премьер-лигу.

Днепровский клуб обещал Довбику, что продаст его зимой, если получит конкретное предложение.

При этом, сумма сделки вряд ли превысит 6 миллионов евро, потому как контракт футболиста истекает 31 декабря 2023 года, и Довбик уже уведомил боссов «Днепра-1», что не будет его продлевать.

Довбик хотел бы попробовать силы в итальянской Серии А, где летом интерес к нему проявляли «Болонья» и «Салернитана». Не исключено, что эти клубы вернуться к переговорам по форварду «Днепра-1» в январе.

В нынешнем сезоне Довбик провел 13 матчей в рамках всех турниров, отличившись 10 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

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Источник Corriere dello Sport
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Комментарии 11
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Хутин Пуйло
ЛОЛ, то есть за Мудрика 100 лямов, а за Довбика 6? 
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+1
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Aleks04
Не думаю, що Артема продадуть цієї зими навіть за конкретної пропозиції. Є домовленість із Красниковим про продовження контракту ще на 1 рік, до 2024 року. Влітку, швидше за все, продадуть. Зараз Артем дуже потрібний клубу.
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0
Gargantua
а как же 15 млн?
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0
Злий Глобинець
Шахтар може купити, якщо вдало продасть Мудрика.
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-5
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