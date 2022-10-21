Днепр-1 пообещал Довбику продать его в январе при конкретном предложении

25-летний центрфорвард «Днепра-1» в январское трансферное окно может покинуть украинскую Премьер-лигу.

Днепровский клуб обещал Довбику, что продаст его зимой, если получит конкретное предложение.

При этом, сумма сделки вряд ли превысит 6 миллионов евро, потому как контракт футболиста истекает 31 декабря 2023 года, и Довбик уже уведомил боссов «Днепра-1», что не будет его продлевать.

Довбик хотел бы попробовать силы в итальянской Серии А, где летом интерес к нему проявляли «Болонья» и «Салернитана». Не исключено, что эти клубы вернуться к переговорам по форварду «Днепра-1» в январе.

В нынешнем сезоне Довбик провел 13 матчей в рамках всех турниров, отличившись 10 забитыми мячами и 3 результативными передачами.