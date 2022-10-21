Андрей Шевченко получил награду от Golden Boy

Сегодня итальянское издание Tuttosport объявил полузащитника «Барселоны» Гави обладателем премии Golden Boy-2022. Также были вручены награды еще по нескольким номинациям.

Одна из них – Golden Boy Career Award за выдающуюся карьеру игрока. Эту награду получил легендарный украинский форвард Андрей Шевченко.

«Один из самых сильных и любимых игроков конца 90-х и начала нового тысячелетия. Это признание за его выдающуюся карьеру, а также за ежедневные усилия по помощи Украине и по достижению мира», – гласит комментарий Tuttosport.