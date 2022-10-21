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21 октября 2022, 20:31 | Обновлено 21 октября 2022, 21:12
1497
0

Андрей Шевченко получил награду от Golden Boy

Украинский экс-форвард награжден за свою выдающуюся карьеру

21 октября 2022, 20:31 | Обновлено 21 октября 2022, 21:12
1497
0
Андрей Шевченко получил награду от Golden Boy
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Сегодня итальянское издание Tuttosport объявил полузащитника «Барселоны» Гави обладателем премии Golden Boy-2022. Также были вручены награды еще по нескольким номинациям.

Одна из них – Golden Boy Career Award за выдающуюся карьеру игрока. Эту награду получил легендарный украинский форвард Андрей Шевченко.

«Один из самых сильных и любимых игроков конца 90-х и начала нового тысячелетия. Это признание за его выдающуюся карьеру, а также за ежедневные усилия по помощи Украине и по достижению мира», – гласит комментарий Tuttosport.

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Андрей Шевченко Golden Boy
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Источник Tuttosport
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