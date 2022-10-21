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Испания
21 октября 2022, 14:44 | Обновлено 21 октября 2022, 14:45
326
0

Вновь каталонец. Гави – обладатель трофея Golden Boy 2022

Полузащитник «Барселоны» последовал примеру одноклубника

21 октября 2022, 14:44 | Обновлено 21 октября 2022, 14:45
326
0
Вновь каталонец. Гави – обладатель трофея Golden Boy 2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

18-летний испанский полузащитник «Барселоны» Гави получил приз Golden Boy по итогам 2022 года.

Трофей уроженец Андалусии получит 7 ноября в Турине. Ранее Гави, напомним, стал обладателем приз имени Раймона Копа как лучшему молодому игроку года.

Наряду с Гави на трофей Golden Boy претендовали, выйдя в финальный раунд, Джуд Беллингем, Карим Адейеми (оба – «Боруссия» Дортмунд), Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид), Педри, Ансу Фати (оба – «Барселона»), Антониу Силва («Бенфика»), Фабиу Карвалью («Ливерпуль»), Вильфред Ньонто («Лидс»), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»), Джамал Мусиала, Матис Тель, Райан Гравенберх (все — «Бавария»), Фабио Миретти («Ювентус»), Нико Гонсалес («Валенсия»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Джорджио Скальвини («Аталанта»), Никола Залевски («Рома»), Беньямин Шешко («Ред Булл Зальцбург») и Ийенома Дестини Удогие («Удинезе»).

По итогам прошлого 2021 году обладателем награды Golden Boy, как известно, стал полузащитник «Барселоны» Педри.

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Гави Педри Golden Boy
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Источник Tuttosport
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