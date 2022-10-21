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Англия
21 октября 2022, 14:02 | Обновлено 21 октября 2022, 14:41
1965
1

Манчестер Юнайтед наложил многотысячный штраф на Роналду

Клуб не оставил без наказания поведение нападающего

21 октября 2022, 14:02 | Обновлено 21 октября 2022, 14:41
1965
1
Манчестер Юнайтед наложил многотысячный штраф на Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португалец Криштиану Роналду понес финансовое взыскание за свое поведение во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0). Он, напомним, покинул скамейку запасных команды раньше окончания игры. В «Манчестер Юнайтед» принято решение оштрафовать 37-форварда на двухнедельную зарплату, то есть – 887 тыс фунтов.

Как ранее сообщалось, после своего демарша Роналду не попал в заявку команды на игру 13-го тура английской Премьер-лиги с «Челси», которая состоится в субботу, 22 октября.

Также известно, что Криштиану Роналду, вероятно, вернется в состав «красных дьяволов» на поединок Лиги Европы против «Шерифа».

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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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Источник Manchester Evening News
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Комментарии 1
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887 тыс фунтов и ни пенни больше А это больше чем может получить МЮ за победу над Шерифом.
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