Роналду может войти в заявку Ман Юнайтед на матч с Шерифом

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может быть включен в состав команды на игру групповой стадии Лиги Европы с «Шерифом», которая состоится 27 октября.

Сообщается, что до понедельника, 24 октября, Роналду будет работать отдельно от партнеров. Как известно, он не вошел в заявку «красных дьяволов» на матч АПЛ с «Челси», который состоится в субботу, 22 октября. Окончательное решение по вопросу 37-летнего форварда примет наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

Ранее сообщалось, что нынешняя ситуация может привести к тому, что будет расторгнут контракт Роналду с клубом.