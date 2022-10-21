Роналду может войти в заявку Ман Юнайтед на матч с Шерифом
У португальца есть шанс вернуться в команду
Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может быть включен в состав команды на игру групповой стадии Лиги Европы с «Шерифом», которая состоится 27 октября.
Сообщается, что до понедельника, 24 октября, Роналду будет работать отдельно от партнеров. Как известно, он не вошел в заявку «красных дьяволов» на матч АПЛ с «Челси», который состоится в субботу, 22 октября. Окончательное решение по вопросу 37-летнего форварда примет наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
Ранее сообщалось, что нынешняя ситуация может привести к тому, что будет расторгнут контракт Роналду с клубом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Собрание клубов состоится 27 октября
Криштиану демонстративно ушел в раздевалку еще до окончания матча АПЛ