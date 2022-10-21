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Англия
21 октября 2022, 13:20 | Обновлено 21 октября 2022, 13:32
202
0

Роналду может войти в заявку Ман Юнайтед на матч с Шерифом

У португальца есть шанс вернуться в команду

21 октября 2022, 13:20 | Обновлено 21 октября 2022, 13:32
202
0
Роналду может войти в заявку Ман Юнайтед на матч с Шерифом
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может быть включен в состав команды на игру групповой стадии Лиги Европы с «Шерифом», которая состоится 27 октября.

Сообщается, что до понедельника, 24 октября, Роналду будет работать отдельно от партнеров. Как известно, он не вошел в заявку «красных дьяволов» на матч АПЛ с «Челси», который состоится в субботу, 22 октября. Окончательное решение по вопросу 37-летнего форварда примет наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

Ранее сообщалось, что нынешняя ситуация может привести к тому, что будет расторгнут контракт Роналду с клубом.

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Криштиану Роналду Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Лига Европы Шериф Тирасполь
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Источник Sport.ua
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