Подарочек путину, Холанда не остановить, где окажется Мудрик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 8 октября.

1А. Холанд снова забил, МС разгромил Саутгемптон, Челси выиграл 3-й матч подряд

Состоялись первые матчи 10-го тура в АПЛ



1Б. Боруссия Д драматично спасла ничью в матче с Баварией. Гол на 95 минуте

Мюнхенская команда потеряла два очка

1В. Милан уверенно разобрался с Ювентусом. У туринцев одна победа в пяти турах

«Ювентус» без шансов уступил на выезде

1Г. Лунин не пропустил, Реал выиграл и лидирует в Ла Лиге

Мадридская команда снова стала единоличным лидером

2А. ВИДЕО. Подарочек бункерному фюреру. Мощнейший пожар на Крымском мосту

На железнодорожной ветке моста горит цистерна с топливом

2Б. Роман ЗОЗУЛЯ: «С днем рождения, мудак»

Экс-игрок сборной Украины постфактум «поздравил» путина с днем рождения

3А. Заменит Неймара? ПСЖ внимательно наблюдает за Мудриком

В парижском клубе наверняка найдутся деньги, чтобы удовлетворить запросы «Шахтера»

3Б. Реал и Ювентус интересуются Мудриком

Вингер «Шахтера» в центре внимания европейских грандов

4. Голевая машина на острие атаки. Как Холанд учит Гвардиолу уважать форвардов

Феноменальный норвежец делает то, что ранее на «Этихаде» не удалось даже легендарному Серхио Агуэро

5. ФОТО. Легионер Днепра-1 угодил в скандальную историю из-за 20 тысяч евро

Теперь понятно, почему Янис Амаш захотел покинуть «Боавишту»



6. Ворскла на последних минутах вырвала победу у Черноморца

Одесситы остаются без побед в чемпионате

7. Инсайдер: два клуба Серии А интересуются Трубиным

Голкипер «Шахтера» может продолжить карьеру в Италии

8. Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика

Максим Кучерявый провел первые 62 минуты за «Сент-Джонстон»

9. Что случилось? Лидер российского тенниса снялся с матча против Джоковича

Даниил Медведев проиграл второй сет и не смог продолжить игру



10. Похоже, с Луческу у Динамо нет будущего, но сейчас Суркиса это устраивает

Алексей Сливченко – о ряде проблемных аспектов, с которыми столкнулись киевляне на старте сезона