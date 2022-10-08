Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
Максим Кучерявый провел первые 62 минуты за «Сент-Джонстон»
Сегодня, 8 октября, состоялся матч 10-го тура чемпионата Шотландии по футболу между «Сент-Джонстоном» и «Селтиком». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу лидера чемпионата – «Селтика».
В стартовом составе «Сент-Джонстона» вышел украинский полузащитник Максим Кучерявый. Максим впервые начал игру за клуб с первых минут.
Кучерявый запомнился лишь желтой карточкой за удар соперника локтем на 53-й минуте. Всего через десять минут молодого украинца уже заменили на 31-летнего Аластера Кроуфорда.
За «Сент-Джонстон» Кучерявый успел отыграть семь игр во всех турнирах: три в шотландской Премьер-лиге и четыре – в Кубке лиги. За все эти матчи Максиму так и не удалось сделать ни одного результативного действия.
Максим Кучерявый стал игроком «Сент-Джонстона» летом 2021 года.
Чемпионат Шотландии. 10-й тур
«Сент-Джонстон» – «Селтик» – 1:2
Голы: Митчелл, 90+3 – Консидайн, 42 (автогол), Якумакис, 90+5
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