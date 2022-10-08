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Украина. Премьер лига
08 октября 2022, 00:52 | Обновлено 08 октября 2022, 01:41
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Похоже, с Луческу у Динамо нет будущего, но сейчас Суркиса это устраивает

Алексей Сливченко – о ряде проблемных аспектов, с которыми столкнулись киевляне на старте сезона

08 октября 2022, 00:52 | Обновлено 08 октября 2022, 01:41
590
1
Похоже, с Луческу у Динамо нет будущего, но сейчас Суркиса это устраивает
ФК Динамо. Мирча Луческу

«Динамо» перед началом нового сезона в украинской Премьер-лиге абсолютно все специалисты и подавляющее большинство болельщиков называли явным фаворитом турнира. Чтобы сделать такой прогноз достаточно было сфокусироваться на одном главенствующем факторе – «бело-синим» практически полностью удалось сохранить свой состав, который как минимум для успеха на внутренней арене не нуждался в экстренном усилении. Даже проблемная позиция центрфорварда, на которой перманентно продолжают выполнять «много работы» Артем Беседин с Денисом Гармашем, не казалась ахиллесовой пятой этого «Динамо». В конце концов, у Мирчи Луческу и в лучшие времена в «Шахтере» не было топового голеадора из числа центрфорвардов, а впереди был нужен, скорее, кто-то, кто выполнял отвлекающие маневры – Брандао, Луис Адриано, Александр Гладкий…

Но по факту уже с первых матчей чемпионата и основной сетки Лиги Европы «Динамо» столкнулось с колоссальными проблемами, преодолеть которые пока никак не может. В УПЛ худо-бедно киевляне исправляют положение, хотя две минимальные победы над записными аутсайдерами «Львовом» (1:0) и «Минаем» (1:0) не порадовали абсолютно никого из числа тех, кому дорого «Динамо» и кто болеет за эту команду всем сердцем.

В Лиге Европы «бело-синие» и вовсе неожиданно являются главным аутсайдером квартета, не сумев в первых трех матчах против «Фенербахче», АЕКа из Ларнаки и «Ренна» набрать ни одного очка. Накануне во Франции «Динамо», казалось бы, было близко к тому, чтобы зацепиться за ничью, но детская ошибка Попова на последних минутах отправила все в тартарары

И сегодня вряд ли имеет смысл разбирать конкретные игровые эпизоды, как тот же фатальный ляп центрбека «Динамо» в концовке игры во Франции. Скорее, стоит вести речь о чем-то более глобальном – о том, что при Луческу у «бело-синих» не просматривается светлого будущего. Почему это так? Давайте попробуем структурировать только несколько аргументов, лежащих на поверхности…

1. Луческу удивил минимумом замен в матче против «Ренна». Логичнее всего предположить, что румына банально устраивал результат, хотя счет 1:1 после двух поражений на старте группового турнира Лиги Европы вряд ли можно было называть полностью удовлетворительным для «Динамо». Первое изменение в составе Мирча предпочел сделать только на 79-й минуте, когда вместо Кабаева вышел номинальный центрфорвард Ванат, а еще спустя семь минут румынский коуч произвел замену по позиции, выпустив Караваева вместо Цыганкова. Финальный размен Попова на Вивчаренко можно оценить и как воспитательный момент для допустившего оплошность Дениса (об этом прямо после игры заявил сам Луческу), но и как что-то из разряда «после драки кулаками не машут».

А ведь ранее Мирчу Луческу считали одним из тех, кто умеет заниматься грамотной ротацией состава, находя место на поле для всех, на кого он рассчитывает, причем даже в сложных ситуациях. Когда коуч только переезжал в Украину, за ним и вовсе водилась слава специалиста, неизменно делающего как минимум одну замену в интервале с 55-й по 65-ю минуты, несмотря на счет на табло – таковыми были тогдашние концепции Мирчи. Сейчас румынский коуч по каким-то причинам предпочитает меньше рисковать, держась за синицу в руках, и не заглядываясь на журавля в небе. Кто-то скажет, что это сказывается возраст, другие возразят, что в этом проявляется мудрость. Но, имея на руках козыри в виде неудач на старте сезона, пока в подобном споре предпочтительнее смотрелись бы сторонники первой версии…

2. После поражения от «Ренна» Луческу вновь завел старый разговор о том, что его команда фактически лишена возможностей для полноценного восстановления. Об этом мы уже говорили в рамках другого материала, когда еще в начале сентября отмечали, что Луческу можно считать главным козырем «Динамо», но он же может стать и ключевой его слабостью.

И здесь ситуация выглядит еще более странно, если вернуться к первому пункту этого нашего разговора. Почему в момент, когда команде требовались свежие игроки с лучшими физическими кондициями, Луческу до последнего тянул с заменами? Чтобы потом рассказывать о сложностях перелетов и восстановления? Но ведь для этого у него в распоряжении и есть 26 футболистов, которые, в частности, полетели во Францию. Или для чего наставнику дается столь широкая заявка: чтобы на поле все время выходили одни и те же, и они же играли по 90 минут? А остальные 15 человек – это просто туристы, сопровождающие Мирчу в заграничных поездках и участвующие в милых беседах с наставником о жизни-бытии?


ФК Динамо

Конечно, утверждение о том, что массовая ротация состава могла бы помочь «Динамо» выиграть накануне у «Ренна», да и вообще стала бы фундаментом для качественно более лучших результатов в этом сезоне, не является категорично правильным. Но банальная логика подсказывает, что если тренер так часто заводит речь о сложностях, сопряженных с дальними переездами и перелетами, а также проблемами восстановления, то он как минимум должен предпринимать видимые шаги в попытках повлиять на ситуацию. И замены, равно как и ротация стартового состава – это ключевой фактор в подобной истории.

3. Не менее удивительным оказалось и послематчевое высказывание Луческу в адрес допустившего роковую ошибку Дениса Попова. По сути, Мирча привычно для себя в такой ситуации нашел того, на кого можно было бы «повесить всех собак». Иначе подобную модель поведения наставника называть невозможно, так как еще в «Шахтере» было предельно понятно – когда команда проигрывает, то виноватым может оказаться любой из украинцев в составе, равно как и абсолютно второстепенные факторы, начиная с работы арбитров и заканчивая кочковатостью поля, но не сам Мирча.

Что же сказал Луческу после «Ренна»? Внимательно читаем: «Да [замена Попова была воспитательным моментом]. Попов совершил ошибки, которые недопустимы для профессионального игрока. Он трижды пытался делать передачи на Сидорчука, которого накрывал оппонент. В этих моментах мы теряли мяч, и «Ренн» получал возможности для очень опасных контратак. Можно делать диагональ из центра поля на фланг, но диагональ с фланга в центр может привести к перехвату мяча соперником и голевому моменту».

Вам тоже бросается в глаза количественный анализ Мирчи, который говорит, что Попов «ТРИЖДЫ пытался делать передачи на Сидорчука, которого накрывал оппонент»? Простите, а что в этой ситуации предпринял тренерский штаб, если он прекрасно видел и даже столь блистательно подсчитал все оплошности центрбека прямо по ходу матча? Может, была сделана замена, хотя бы после второй такой ошибки? Нет, Луческу и его ассистенты предпочли дождаться третьей, фатальной, после чего румынский наставник сделал Попова крайним за неудачу.

И ведь Луческу абсолютно прав в том, что касается неуверенной работы Попова в поединке с «Ренном». Хотя Денис и выиграл 78% единоборств во Франции, а также может похвастаться высоким показателем точности передач (91%), на его счету оказалось сразу 12 потерь мяча, из которых 11 произошли на собственной половине поля, а 10 из них и вовсе – невдалеке или непосредственно в штрафной площади. Этот показатель является ключевым, по которому Попова следовало заменить еще в середине второго тайма, и хуже всего, что Мирча, как он впоследствии признался, прекрасно понимал, к чему может прийти ситуация. Но ничего не сделал, имея в запасе и Вивчаренко, и Сироту, и Бурду…

4. Не менее занимательной выглядит и другая реплика Луческу, которой он отличился после непростой победы в чемпионате над «Минаем». Тогда журналисты поинтересовались у румынского специалиста, не боялся ли тот выпускать на поле при «скользком» счете (1:0) новичков-легионеров «бело-синих» Пэрриса и Лонвейка.

На это Луческу сказал следующее: «Сложно делать трансферы по ходу чемпионата, когда новые игроки должны сразу «включиться». Нужно время чтобы притереться друг к другу, потренироваться вместе, понять, что от них требует тренер. В такой ситуации легче украинским игрокам, которые знают этот чемпионат, его особенности. Иностранцам сейчас сложнее приспособиться. Пэррис и Лонвейк – это игроки будущего, игроки на перспективу. И им нужно время на адаптацию, и нам».

В принципе, с Луческу стоит соглашаться, если бы не одно «но». В настоящий момент украинский футбол из-за войны переживает сложнейшие времена, в которых вряд ли стоит прибегать к услугам футболистов, к аспектам адаптации которых могут быть вопросы. По сути, Мирча на опыте ушел от ответа, отделавшись дежурной банальщиной – мол, надо этим игрокам постепенно давать практику, смотреть на них, а уж потом они, возможно, нам помогут. Но сколько таких «потенциальных помощников» прошло через «Динамо» за последние годы, так и не сыграв сколько-нибудь значимой роли в команде? Жерсон Родригеш, Фран Соль, Витиньо, Мохаммед Кадири, Карлос Самбрано, Сидклей, Бенито, Ибрагим Каргбо и прочие-прочие-прочие еще не убедили руководство «Динамо» в том, что подписывать легионеров на перспективу – это не является правильным путем для «бело-синих»? Иностранец нужен киевской команде только в одном случае – если он способен здесь и сейчас помочь ее усилить, а для перспективы у «Динамо» есть без преувеличения блестящая академия, дающая просто россыпь талантов, на светлое будущее которых и нужно делать акценты.

Проще говоря, подписаниями Пэрриса и Лонвейка в «Динамо», похоже, в очередной раз хотели заткнуть какие-то дыры или проблемные позиции в составе. Это были трансферы в «пожарном порядке», а не что-то из разряда планирования. И Мирча не может этого не понимать. Просто по каким-то причинам говорит о совершенно ином…

5. В конце концов, еще одним аспектом, говорящим не в пользу Луческу и его стратегического видения перспектив «Динамо» является то, что летом румынский тренер так и не настоял на целесообразности продажи нескольких лидеров. Речь, в частности, о Викторе Цыганкове и Илье Забарном. Оба уже успели заявить о себе в УПЛ, но в нынешних реалиях куда больше рискуют скатиться до регресса, чем показать еще больший прогресс и повысить свою потенциальную трансферную стоимость.


ФК Динамо. Илья Забарный

Луческу не мог не видеть того, что Цыганков и Забарный переросли нынешнее «Динамо» и нынешний уровень УПЛ, который однозначно рухнул из-за войны. И заменить этих игроков ему было кем – по крайней мере, для внутреннего чемпионата можно было бы сделать ставку на двух-трех игроков академии, как сделал «Шахтер», или подыскать точечное усиление за счет легионеров, на что сделали ставку в «Днепре-1». Но Мирча предпочел сохранить всех сильнейших, чтобы ему было проще решать текущие задачи. В ситуации, когда на старте сезона «бело-синие» угодили в черную полосу неудачных результатов, румынскому специалисту вряд ли стоит ждать, что его кто-либо похвалит за такие решения.

Все это говорит о том, что у «Динамо» с Мирчей Луческу во главе, похоже, нет будущего. Возможно, речь стоит вести только о проблемной настоящем, но никак не о будущем. Румынский наставник решает (и пока далеко не блестяще!) исключительно операционные задачи, но не работает на три, четыре или пять лет вперед. Он повторяет свои же ошибки, допущенные ранее в концовке карьеры в «Шахтере», но все еще имеет кредит доверия от Игоря Суркиса. И здесь президента «Динамо» можно понять: в такое время проводить смену главного тренера – это огромный риск, на который если и стоило идти, то перед началом сезона, но никак не по ходу. Этот чемпионат «бело-синие» однозначно доиграют с нынешним главным тренером, а уж потом, в зависимости от результатов, и будут сделаны ключевые кадровые решения. И как бы Луческу не оказался заложником своей же тактики, когда ему припомнят все без исключения проблемы, неудачи и оплошности, произведя «воспитательную замену» в компенсированное время…

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Источник: Луческу не находится под риском увольнения из Динамо
Мирча Луческу статьи эксклюзив Динамо Киев Игорь Суркис
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Источник Sport.ua
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Remark
Че Вы на деда накинулись? И дня не проходит чтобы на сайте не было какого то калла (статьи/интервью/мнения эксперта) в сторону Луческу. 
Один вопрос - если бы ДК могло пригласить на тренерский мостик кого угодно, Вы думаете результаты бы поменялись?
П.С. Может стоит написать статью "с Суркисами у Динамо нет будущего", а?
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