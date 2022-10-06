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06 октября 2022, 23:54 | Обновлено 07 октября 2022, 00:27
1992
62

И снова последние минуты. Динамо в гостях проиграло Ренну

Киевляне потерпели третье поражение в групповом раунде Лиги Европы

06 октября 2022, 23:54 | Обновлено 07 октября 2022, 00:27
1992
62
И снова последние минуты. Динамо в гостях проиграло Ренну
Getty Images/Global Images Ukraine

К экватору группового раунда Лиги Европы киевское «Динамо» подходило с двумя поражениями в пассиве, а потому в третьем туре команде Мирчи Луческу было необходимо цепляться за очки в матче с «Ренном». Однако именно французский клуб был явным фаворитом встречи по мнению букмекеров и большинства экспертов.

С первых минут «Ренн» практически полностью захватил инициативу и создавал один за другим опасные моменты. Поначалу киевлянам везло, однако в середине первого тайма хозяева усилия хозяев привели ко взятию ворот. Амин Гуири одной передачей разрезал оборону «Динамо», а Мартен Терье с нерабочей левой поразил дальний угол ворот Дениса Бойко.

После этого французы временно отдали инициативу гостям, которым было необходимо отыгрываться, а сами, очевидно, рассчитывали поймать подопечных Луческу на контратаке. К счастью, на 33 минуте «динамовцам» удалась блестящая атака, которая завершилась голом: Артем Беседин пяткой отпасовал на Виталия Буяльского, тот, в свою очередь, продлил на Цыганкова, и Виктор расстрелял ворота соперника. С первым ударом голкипер справился, но лидер киевлян вовремя подоспел на добивании.

На перерыв команды ушли при равном счете на табло – 1:1. А первая часть второго тайма напоминала начало поединка: футболисты «Ренна» по-прежнему создавали множество моментов у ворот киевлян, однако в одних эпизодах им не хватало точности, а в других на высоте был голкипер «Динамо» Денис Бойко. В целом игра была очень нервной, украинские болельщики использовали валидола больше, чем во всех предыдущих еврокубковых матчах этого сезона.

В концовке игроки французской команды заметно подустали, и тут уже, казалось бы, «Динамо» нужно пробовать цепляться за большее, чем одно очко. Однако в концовке игра в короткий пас с целью контроля мяча, которая, очевидно, была установкой главного тренера, привела к фатальным последствиям. Денис Попов обрезался на левом фланге, чем воспользовался Дуе, забивший победный гол за минуту до конца основного времени.

Добавленного времени было очень мало для того, чтобы отыграться. «Динамо» потерпело третье поражение подряд в Лиге Европы и продолжает оставаться на последнем месте турнирной таблицы своего квартета. Шансов выйти в плей-офф второго по значимости еврокубка у команды Мирчи Луческу почти не осталось, поскольку «Ренн» и «Фенербахче» уже имеют в активе по семь баллов. К слову, серебряному призеру чемпионата Турции «динамовцы» в сентябре проиграли также на последних минутах.

Впрочем, «Динамо» еще может пободаться с АЕКом из Ларнаки за третью строчку и, как следствие, путевку в Лигу конференций. От киприотов «бело-синих» отделяют три очка – как раз цена поражения в первой очной встрече. Но для этого нужно начинать набирать очки. В следующий четверг вице-чемпионы Украины попытаются взять реванш у французского клуба в домашнем матче. У Мирчи Луческу есть ровно неделя на работу над ошибками.

Лига Европы. Группа В.

«Ренн» – «Динамо» – 2:1

Террье (23), Д.Дуэ (89) – Цыганков (33)

Забарный (88)

«Ренн»: Манданда, Мелинг, Теате, Родон, Ассиньон, Террье (Аблен, 79), Тэ, Угочукву, Бурижо (Трюффер, 85), Гуйри (Д.Дуэ, 64), Майер (Калимуэндо-Мюинга, 64).

«Динамо»: Бойко, Дубинчак, Попов (Вивчаренко, 92), Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Кабаев (Ванат, 79), Беседин, Цыганков (Караваев, 86).

Арбитр: Хосе Санчес (Испания)

Стадион «Роажан Парк» (Ренн, Франция)

РЕНН – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Дезире Дуэ (Ренн).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Мартен Террье (Ренн).
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Динамо Киев Лига Европы Ренн - Динамо Ренн отчеты Денис Шаховец
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Денис Шаховец Sport.ua
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Комментарии 63
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FunnyCat_____
У меня было много мыслей по этому матчу,  и даже в независимости от счета, если бы мы проиграли в какой то объяснимой форме, но то что сделал  Попов.... ты больше 10 лет каждый день занимаешься одним и тем же делом, получаешь за это огромные деньги, я не понимаю как можно допускать такое наплевательство, халатность, вредительство .... я не знаю как это назвать . Реально просто нету слов . После Днепра были, после Зари были, даже после киприотов были... а сейчас ничего цензурного в голову не приходит .
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+14
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Макс Максов
А Бондар, порівняно з Поповим, не такий вже й поганий захисник!)
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+10
Василь Бруховський
Стадо баранів-мільйонерів.
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+7
an52
Напевно вже й третє місце у групі не світить. Велике питання - чи зможе Динамо взагалі взяти якісь очки в трьох матчах. Якщо команда регулярно пропускає на останніх хвилинах - це вже психологія поразки. 
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+6
elPadrino
все пожары на фланге Попова тушил Забарный,но прервать пас Попова сопернику даже он не в силах,увы
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
Vytas Meskauskas
Сколько Украинские команды и сборная ещё будут в фотбол 90' играть , начало атак с перепасовки вратаря, соперник только и ждёт этого сразу накрывают. Да и как можно начать атаковать от вратаря, выйти с под прессинга, пройти середину поля , дойти до штрафной. Это будет больше потерь чем все это проделать. Как то надо уже играть как команды Европы 2-3 паса и все на половину соперника пусть даже в борьбу зато далеко от ворот своих ближе к воротам соперника.
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+5
kominana
Я бачив ДК з 23 до 33 хвилини, а потім. . ., як завжди: нічия для нас успіх((((
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+4
Игорь Петров
Два матча -близнеца, вчера шахтёр мог влететь с разницей в 4-5 мячей, сегодня динамо, отличие лишь в том, что там был великий РЕАЛ, а здесь заштатный ренн, умные люди поймут, что это две большие разницы.
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+4
Сергей Чёрный
Товарищи болельщики мой вам совет , не тратьте свои нервы на этих бездарей они того не стоят , я их уже третий год не смотрю и ничего не потерял
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+4
Veter
Popov - m@nd@?da!
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+4
AЛВ
 Динамо К  немає слів,одне піпіпіпіпіпіпіпі..........
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+3
Aleks04
Серйозний спад зазнає Динамо. За персоналіями, зіграністю складу, Динамо – перший клуб України. Спочатку здавалося, що у чемпіонаті Київ буде першим із великим відривом. Варто визнати, здивувала шахтарська молодь.
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+3
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AK.228
Євро тиждень невдалий .. . Спати 
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+3
Webracer
Якого вони весь матч перепасовувалися в штрафному майданчику. До
середини поля дійдуть і знову на голкіпера. Це не футбол це якесь гівно.
Було тільки питанням часу, коли ця перепасовка стане фатальною. Якщо
раніше траплялися такі перепасовки в штрафному, то тепер це вже стиль
гри. Тепер вся гра проходить в перепасовці в своєму штрафному майданчику.
Звідки це пішло, хто їх цьому надоумив? І що найгірше збірна теж починає
закріплювати такий стиль гри, стиль перепасовок в штрафному і постійна
гра назад.
1. Вибивати треба м'яч. Просто заборонити ці катання м'яча в штрафній. 2.
Заборонити паси назад, бо це просто смішно виглядає.
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+3
Hlib Kozak
В команді є відверто слабкі чуваки. Немає сильного лівого півзахистника. Лівого центрального захисника (попов це ужас). Сидорчук грає третього центрбека а не опорника. Дуже низько сідає. (цікаво скілька раз він попав в створ зі своїх дальніх ударів за останні 5 років, який. Циганков і Буяльський фізично слабкі, бо маленькі. Великі швидкі чуваки їх просто витіснять від м"яча. Ну і Бєсєдін. Людина не вміє відкриватись, пасувати, приймати м"яч.. Невже нема якогось 18-тирічного пацана, який хоче забивати хоча б.. вже було б краще? Кенджора та Караваев слабкі. Загальне враження - фізично слабка перелякана команда, частина гравців дуже не технічні. Нормально сприйняв перемогу Рену, було б несправдливо, аби вони не виграли.
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+2
roman75zpr
Чем сегодня Луческу будет оправдываться? Не там поселили? Но себя он виноватым никогда не признает, т.к. физически не способен признавать свои просчеты 
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+2
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Лавочкин
ахах ,ухухух,тут  кричали все с динамо опзж ,у  Шахтёра 0 очей будет 0 голов последнее  место в ЛЧ 
А что происходит ,на последнем динамка с 0 очков в группе ЛЕ с ноунеймам бронзовыми с Кипра 
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+2
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KOT
Есть ещё какие-то термины что бы описать этих "футболистов"?
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+2
Hlib Kozak
Було б цікаво подивисиь на Динамо з сильними замінами на позиціях, Кенджори, Попова, Сидорчука, Кабаєва та Бєсєдіна. Думаю Забарний, Циганков та Буяльський би розцвіли в іншому середовищі. І Шапаренка хочеться знову бачити на полі.
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+1
BARA.bass
Да ЛУЧЕСКУ тут не при чём. Не поможет Динамо даже Гвардиола, если нету из чего команду лепить.
Забарный, Цыганков, Буяльский, остальных в утиль
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+1
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