И снова последние минуты. Динамо в гостях проиграло Ренну

К экватору группового раунда Лиги Европы киевское «Динамо» подходило с двумя поражениями в пассиве, а потому в третьем туре команде Мирчи Луческу было необходимо цепляться за очки в матче с «Ренном». Однако именно французский клуб был явным фаворитом встречи по мнению букмекеров и большинства экспертов.

С первых минут «Ренн» практически полностью захватил инициативу и создавал один за другим опасные моменты. Поначалу киевлянам везло, однако в середине первого тайма хозяева усилия хозяев привели ко взятию ворот. Амин Гуири одной передачей разрезал оборону «Динамо», а Мартен Терье с нерабочей левой поразил дальний угол ворот Дениса Бойко.

После этого французы временно отдали инициативу гостям, которым было необходимо отыгрываться, а сами, очевидно, рассчитывали поймать подопечных Луческу на контратаке. К счастью, на 33 минуте «динамовцам» удалась блестящая атака, которая завершилась голом: Артем Беседин пяткой отпасовал на Виталия Буяльского, тот, в свою очередь, продлил на Цыганкова, и Виктор расстрелял ворота соперника. С первым ударом голкипер справился, но лидер киевлян вовремя подоспел на добивании.

На перерыв команды ушли при равном счете на табло – 1:1. А первая часть второго тайма напоминала начало поединка: футболисты «Ренна» по-прежнему создавали множество моментов у ворот киевлян, однако в одних эпизодах им не хватало точности, а в других на высоте был голкипер «Динамо» Денис Бойко. В целом игра была очень нервной, украинские болельщики использовали валидола больше, чем во всех предыдущих еврокубковых матчах этого сезона.

В концовке игроки французской команды заметно подустали, и тут уже, казалось бы, «Динамо» нужно пробовать цепляться за большее, чем одно очко. Однако в концовке игра в короткий пас с целью контроля мяча, которая, очевидно, была установкой главного тренера, привела к фатальным последствиям. Денис Попов обрезался на левом фланге, чем воспользовался Дуе, забивший победный гол за минуту до конца основного времени.

Добавленного времени было очень мало для того, чтобы отыграться. «Динамо» потерпело третье поражение подряд в Лиге Европы и продолжает оставаться на последнем месте турнирной таблицы своего квартета. Шансов выйти в плей-офф второго по значимости еврокубка у команды Мирчи Луческу почти не осталось, поскольку «Ренн» и «Фенербахче» уже имеют в активе по семь баллов. К слову, серебряному призеру чемпионата Турции «динамовцы» в сентябре проиграли также на последних минутах.

Впрочем, «Динамо» еще может пободаться с АЕКом из Ларнаки за третью строчку и, как следствие, путевку в Лигу конференций. От киприотов «бело-синих» отделяют три очка – как раз цена поражения в первой очной встрече. Но для этого нужно начинать набирать очки. В следующий четверг вице-чемпионы Украины попытаются взять реванш у французского клуба в домашнем матче. У Мирчи Луческу есть ровно неделя на работу над ошибками.

Лига Европы. Группа В.

«Ренн» – «Динамо» – 2:1

Террье (23), Д.Дуэ (89) – Цыганков (33)

Забарный (88)

«Ренн»: Манданда, Мелинг, Теате, Родон, Ассиньон, Террье (Аблен, 79), Тэ, Угочукву, Бурижо (Трюффер, 85), Гуйри (Д.Дуэ, 64), Майер (Калимуэндо-Мюинга, 64).

«Динамо»: Бойко, Дубинчак, Попов (Вивчаренко, 92), Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Кабаев (Ванат, 79), Беседин, Цыганков (Караваев, 86).

Арбитр: Хосе Санчес (Испания)

Стадион «Роажан Парк» (Ренн, Франция)

РЕНН – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА