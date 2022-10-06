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Лига Европы
Ренн
06.10.2022, FT 2 : 1
Динамо Киев
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Лига Европы
06 октября 2022, 23:59 |
1232
1

Ренн – Динамо – 2:1. Дикая ошибка Попова. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги Европы

06 октября 2022, 23:59 |
1232
1
Ренн – Динамо – 2:1. Дикая ошибка Попова. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

6 октября в 22:00 в матче 3-го тура Лиги Европы играют французский «Ренн» и киевское «Динамо».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом туре «Динамо» потерпело поражение от турецкого «Фенербахче» (1:2), а затем проиграло кипрскому клубу АЕК Ларнака (0:1).

В середине первого тайма киевляне пропустили гол. Мартин Террье отличился на 23-й минуте встречи.

«Динамо» отыгралось на 33-й минуте. Виктор Цыганков пробил Стива Манданда со второй попытки.

ГОЛ! 1:0. Мартин Террье, 23 мин.

ГОЛ! 1:1. Виктор Цыганков, 33 мин.

ГОЛ! 2:1. Дезире Дуэ, 89 мин.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Дезире Дуэ (Ренн).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Мартен Террье (Ренн).
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Динамо Киев Лига Европы Стив Манданда Виктор Цыганков видео голов и обзор Ренн - Динамо Ренн Мартин Террье
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Источник Sport.ua
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Alexander Киев
Відскочило Дінама 😌 Ухахаха 0 очків, 4 місце. Чемпіони 👍
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