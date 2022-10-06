Ренн – Динамо – 2:1. Дикая ошибка Попова. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги Европы
6 октября в 22:00 в матче 3-го тура Лиги Европы играют французский «Ренн» и киевское «Динамо».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом туре «Динамо» потерпело поражение от турецкого «Фенербахче» (1:2), а затем проиграло кипрскому клубу АЕК Ларнака (0:1).
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
В середине первого тайма киевляне пропустили гол. Мартин Террье отличился на 23-й минуте встречи.
«Динамо» отыгралось на 33-й минуте. Виктор Цыганков пробил Стива Манданда со второй попытки.
ГОЛ! 1:0. Мартин Террье, 23 мин.
ГОЛ! 1:1. Виктор Цыганков, 33 мин.
ГОЛ! 2:1. Дезире Дуэ, 89 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Директор «Динамо» рассказал о тонкостях своей работы
Алессандро Манджаратти прокомментировал ничью своих подопечных против «Днепра-1»