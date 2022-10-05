Шестого октября в Ренне на стадионе «Роажон Парк» фактически решится дальнейшая еврокубковая судьба «Динамо». Если подопечные Луческу смогут зацепиться за очки в матче третьего тура Лиги Европы против «Ренна», то они останутся в игре. Если же проиграют, на их турнирных перспективах можно ставить крест…

Ренн

До грандов французского футбола «Ренн» еще не дорос в силу объективных проблем и сложностей. Однако эта команда из севера Франции в последнее время слывет крепким орешком. Очень крепким. Нынешнее участие «Ренна» в еврокубках – пятое подряд, и это рекорд клуба.

В текущем сезоне команда авторитетного специалиста Брюно Женезио неплохо выступает и на евроарене, и во внутреннем первенстве.

В двух стартовых турах Лиги Европы «Ренн» набрал четыре очка, и на пару с «Фенербахче» возглавляет турнирную таблицу группы. В стартовом поединке французы в гостях одолели АЕК 2:1, а в родных стенах сыграли в боевую ничью с «Фенером» 2:2, хотя и долго вели со счетом 2:0.

В Лиге 1 у «красно-черных» дела тоже идут неплохо. После девятого тура команда расположилась на шестом месте в таблице с 15 набранными очками.

В последнем поединке перед игрой с «Динамо» подопечные Женезио обыграли на выезде «Страсбур» – 3:1. Обыграли без вопросов, фактически в одни ворота, пропустив гол с пенальти в конце встречи, когда все уже было решено. Особая заслуга в той победе у форварда «Ренна» Калимуэндо, на счету которого гол и две результативные передачи.

Против «Динамо» не сможет сыграть капитан и лидер защиты «Ренна» Траоре. Амари был удален в игре второго тура ЛЕ против «Фенербахче» и решением Дисциплинарного Комитета УЕФА отстранен на два поединка. Так что малиец пропустит обе встречи с киевлянами.

Динамо

Накануне вояжа в Ренн подопечные Луческу в очень непростом поединке чемпионата Украины обыграли «Минай» благодаря красивому удару слета Цыганкова. После двух стартовых поражений в УПЛ «бело-синие» добыли две подряд победы. И улучшили свое турнирное положение: с последнего места в таблице они переместились на девятое, имея игру в запасе.

Однако к самой игре киевлян все еще есть масса вопросов. Команда мало создает у чужих ворот и в то же время позволяет соперникам много создавать в собственных владениях. Поэтому, учитывая достаточно высокий уровень нынешнего «Ренна», весьма тревожно за исход поединка на «Роажон Парк».

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А поединок тот, как не крути, превращается для гостей в «матч жизни», ведь оба стартовых матча (против «Фенербахче» и АЕК) они проиграли.

Излишне, наверное, повторять, что из-за серьезных травм «Динамо» не помогут Георгий Бущан и Николай Шапаренко. Зато могут помочь новички – Джастин Лонвейк и Кахим Пэррис, которые вместе с командой прибыли в Ренн.

Личные встречи

«Ренн» трижды пересекался с украинскими коллективами на евроарене – с «Таврией», «Шахтером» и «Динамо».

С киевлянами французы сыграли не так давно на групповом этапе Лиги Европы. Было это в сезоне 2018/2019. От тех встреч у нас остались очень приятные воспоминания, ибо динамовцы, которых возглавлял тогда Александр Хацкевич, дважды обыграли своего оппонента – 2:1 и 3:1.

Прогноз

«Динамо» сейчас не впечатляет. И это – мягко говоря. Казалось, что пауза в чемпионате, вызванная матчами сборных, пойдет киевлянам на пользу. Однако их действия в игре против «Миная» иначе, чем хождениям по мукам, и не назовешь.

А вот «Ренн» выглядит мощно и солидно. С точки зрения организации игры команда Женезио сейчас сильнее команды Луческу. Конечно, хочется, чтобы в среду вечером «бело-синие» добыли первую победу в текущем сезоне Лиги Европы. Но такой сценарий выглядит не очень реально. Скорее всего, победит «Ренн». Но мы поставим на ничью.

Ориентировочные составы:

«Ренн»: Манданда, Теат, Родон, Меллинг, Терье, Те, Бурижо, Угошукву, Трюффер, Гуири, Калимуэндо

«Динамо»: Бойко, Кендзера, Попов, Забарный, Дубинчак, Сидорчук, Шепелев, Кабаев, Цыганков, Буяльский, Беседин.

6 октября, четверг