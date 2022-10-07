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Лига Европы
Ренн
06.10.2022, FT 2 : 1
Динамо Киев
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Лига Европы
07 октября 2022, 01:50 | Обновлено 07 октября 2022, 02:10
356
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ЛУЧЕСКУ: «Львов, Краков и т.д. Из-за переездов нет времени на подготовку»

Наставник «Динамо» заменил Дениса Попова из-за его ошибок и потерь мяча

07 октября 2022, 01:50 | Обновлено 07 октября 2022, 02:10
356
0
ЛУЧЕСКУ: «Львов, Краков и т.д. Из-за переездов нет времени на подготовку»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги выездного матча 3-го тура Лиги Европы с французским «Ренном» (1:2):

– Досадно, что мы сегодня проиграли. Хорошо начали игру, демонстрировали неплохую технику и скорость, нам удавалось справиться с атаками соперника. Но в конце матча мы потеряли концентрацию, как уже случалось в матчах с Фенербахче и АЕК. В будущем мы должны исправить эти ошибки и быть абсолютно сосредоточенными.

Ренн – это очень хорошая команда, у них есть динамика и скорость, они удачно играли на перехватах. В следующих матчах нужно приложить максимальные усилия и сделать все возможное и невозможное, чтобы исправить турнирную ситуацию.

Каким вы видите предстоящее выступление Динамо в Лиге Европы?

– Мы все время находимся в пути, переезжаем между Львовом, Краковом и другими городами, поэтому у нас нет возможности полностью сосредоточиться на подготовке. Но в такой сложной ситуации мы приложим все усилия, чтобы достичь положительных результатов.

– В последних четырех матчах со стартовых минут в атаке выходил Гармаш. Почему вы сегодня сделали ставку на Беседина?

– Я выбрал сегодня Беседина, потому что он мог навязать борьбу двум сильным центральным защитникам – Родону и Теате. Считаю, что Артём сыграл очень хорошо. Посмотрим, возможно, в следующем матче выйдет другой нападающий, ведь мы играем каждые три дня и впереди еще долгий турнирный путь.

– Замена Попова была воспитательным моментом для него?

– Да. Попов совершил ошибки, которые недопустимы для профессионального игрока. Он трижды пытался делать передачи на Сидорчука, которого накрывал оппонент. В этих моментах мы теряли мяч, и Ренн получал возможности для очень опасных контратак. Можно делать диагональ из центра поля на фланг, но диагональ с фланга в центр может привести к перехвату мяча соперником и голевому моменту.

– Как вы воспринимаете совместную заявку Украины, Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030?

– Это замечательное решение. Чемпионат мира - очень важное событие, благодаря которому Украина может выйти на международную арену и обрести популярность во всем мире. Тем более, в Украине недавно были построены четыре больших стадиона, которые могут принять матчи мундиаля.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Дезире Дуэ (Ренн).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Мартен Террье (Ренн).
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Динамо Киев Лига Европы Ренн - Динамо Ренн Мирча Луческу Денис Попов
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Источник ФК Динамо Киев
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