В четверг, 6 октября, состоится поединок группового раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Ренн» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Ренне на стадионе «Роажан Парк», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Киевляне крайне неудачно стартовали в групповой стадии евротурнира, потерпев два поражения. Перед выездом во Францию «Динамо» в календарном матче национального чемпионата обыграло «Минай» со счетом 1:0. «Ренн» набрал четыре очка и вместе с «Фенербахче» возглавляет турнирную таблицу группы В. В минувшую субботу «красно-черные» в гостях одолели «Страсбург» (3:1). В турнирной таблице французской Лиги 1 ближайший соперник киевлян занимает шестое место.

«Динамо» встречалось с «Ренном» в группе Лиги Европы сезона 2018/2019. Тогда «бело-синие» дважды обыграли соперников: 2:1 на выезде и 3:1 дома.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ренн» – «Динамо, за которой можно следить здесь.