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Ренн
06.10.2022 22:00 - : -
Динамо Киев
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Лига Европы
05 октября 2022, 10:25 | Обновлено 05 октября 2022, 10:26
291
0

Ренн – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового раунда Лиги Европы

05 октября 2022, 10:25 | Обновлено 05 октября 2022, 10:26
291
0
Ренн – Динамо. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В четверг, 6 октября, состоится поединок группового раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Ренн» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Ренне на стадионе «Роажан Парк», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Киевляне крайне неудачно стартовали в групповой стадии евротурнира, потерпев два поражения. Перед выездом во Францию «Динамо» в календарном матче национального чемпионата обыграло «Минай» со счетом 1:0. «Ренн» набрал четыре очка и вместе с «Фенербахче» возглавляет турнирную таблицу группы В. В минувшую субботу «красно-черные» в гостях одолели «Страсбург» (3:1). В турнирной таблице французской Лиги 1 ближайший соперник киевлян занимает шестое место.

«Динамо» встречалось с «Ренном» в группе Лиги Европы сезона 2018/2019. Тогда «бело-синие» дважды обыграли соперников: 2:1 на выезде и 3:1 дома.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ренн» – «Динамо, за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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