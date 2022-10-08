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Чемпионат Испании
Хетафе
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Испания
08 октября 2022, 23:54 | Обновлено 09 октября 2022, 00:12
927
0

Лунин не пропустил, Реал выиграл и лидирует в Ла Лиге

Мадридская команда снова стала единоличным лидером

08 октября 2022, 23:54 | Обновлено 09 октября 2022, 00:12
927
0
Лунин не пропустил, Реал выиграл и лидирует в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» в матче чемпионата Испании обыграл «Хетафе» со счетом 1:0 благодаря голу Милитао на старте встречи. Команда набрала 22 очка и до матча «Барселоны» единолично лидирует в Ла Лиге.

Украинский вратарь Андрей Лунин сыграл на ноль, соперник два раза пробил в створ ворот. Для игрока это третий кряду матча после встреч с «Осасуной» (1:1) и «Шахтером» (2:1).

Вероятно, Лунин в середине недели сыграет во втором матче против «Шахтера», а уже в следующем туре (матч с «Барселоной») мадридцы ждут возвращения Тибо Куртуа.

Чемпионат Испании. 8-й тур

Хетафе - Реал 0:1
Гол: Милитао, 3

Хетафе: Сориа, Суарес, Дуарте, Митрович, Дхене, Ангилери (Амави, 83), Аленья (Порту, 66), Алгобиа (Сеоане, 83), Милла, Майораль (Эль-Хаддади, 66), Унал (Фернандес, 86)

Реал: Лунин, Карвахаль, Милитао (Начо, 83), Алаба, Рюдигер, Тчуамени, Модрич, Камавинга (Асенсио, 83), Вальверде, Винисиус, Родриго (Диас, 89)

События матча

3’
ГОЛ ! Мяч забил Эдер Милитао (Реал Мадрид).
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Источник Sport.ua
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