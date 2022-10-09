Карло АНЧЕЛОТТИ: «Реал не мог решить исход матча окончательно»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями от игры 8-го тура Ла Лиги с «Хетафе», в которой его подопечные добились победы с минимальным преимуществом – 1:0.

«Мы контролировали игру с самого начала, очевидно, нам помогло, что мы рано повели в счете. Но мы не могли решить исход окончательно, интрига держалась до конца. Нам не поставили пенальти, не засчитали гол из-за офсайда. Мы выполнили свою задачу, сыграв уверенно в обороне: Милитао и Рюдигер провели отличный матч, как и Тчуамени. Сегодня я попросил игроков не рисковать с пасами, контролировать мяч. Нам удалось сохранить ворота сухими. Мы становимся лучше.

Пока не очень понятно, кто сыграет во вторник [с «Шахтером» в Лиге чемпионов], посмотрим, кто появится на поле в игре с «Барселоной». Еще есть время подумать», – рассказал Анчелотти.

В турнирной таблице испанского чемпионата «Реал» поднялся на 1 место, имея 22 очка. Вторая позиция у «Барселоны» – 19 пунктов при одной игре в запасе.