Хетафе – Реал – 0:1. Лунин сыграл на ноль. Видео гола и обзор матча

Вчера, 8 октября, состоялся матч 8-го тура чемпионата Испании по футболу между «Хетафе» и «Реалом». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей из Мадрида.

Украинский вратарь Андрей Лунин остоял в воротах «сливочных» и сумел отстоять на ноль.

Чемпионат Испании по футболу. 10-й тур

Ла Лига. 8 октября

«Хетафе» – «Реал» – 0:1

Гол: Милитао, 3

ГОЛ! 0:1 Милитао, 3 мин.