08.10.2022, FT 0 : 1
Испания09 октября 2022, 02:15 |
29
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Хетафе – Реал – 0:1. Лунин сыграл на ноль. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Ла Лиги
09 октября 2022, 02:15 |
29
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Вчера, 8 октября, состоялся матч 8-го тура чемпионата Испании по футболу между «Хетафе» и «Реалом». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей из Мадрида.
Украинский вратарь Андрей Лунин остоял в воротах «сливочных» и сумел отстоять на ноль.
Чемпионат Испании по футболу. 10-й тур
Ла Лига. 8 октября
«Хетафе» – «Реал» – 0:1
Гол: Милитао, 3
ГОЛ! 0:1 Милитао, 3 мин.
События матча
3’
ГОЛ ! Мяч забил Эдер Милитао (Реал Мадрид).
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