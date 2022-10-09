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Чемпионат Испании
Хетафе
08.10.2022, FT 0 : 1
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
09 октября 2022, 02:15 |
29
0

Хетафе – Реал – 0:1. Лунин сыграл на ноль. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Ла Лиги

09 октября 2022, 02:15 |
29
0
Хетафе – Реал – 0:1. Лунин сыграл на ноль. Видео гола и обзор матча
Instagram. ФК Реал Мадрид

Вчера, 8 октября, состоялся матч 8-го тура чемпионата Испании по футболу между «Хетафе» и «Реалом». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей из Мадрида.

Украинский вратарь Андрей Лунин остоял в воротах «сливочных» и сумел отстоять на ноль.

Чемпионат Испании по футболу. 10-й тур

Ла Лига. 8 октября

«Хетафе» – «Реал» – 0:1

Гол: Милитао, 3

ГОЛ! 0:1 Милитао, 3 мин.

События матча

3’
ГОЛ ! Мяч забил Эдер Милитао (Реал Мадрид).
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Источник Sport.ua
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