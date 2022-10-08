Хетафе – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

В субботу, 8 октября, в Хетафе на поле арене «Колизеум Альфонсо Перес», вместимостью 17 000 зрителей, состоится матч 8-го тура чемпионата Испании, в котором «Хетафе» примет «Реал» из Мадрида. Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Хетафе

Подопечные Кике Санчеса Флореса в турнирной таблице испанского чемпионата занимают 14 место. В 7 матчах они набрали 7 очков, имея в активе 2 победы и 1 ничью, а в пассиве – 4 поражения.

В предыдущем матче Ла Лиги «темно-синие» проиграли – в родных стенах они капитулировали перед «Вальядолидом» со счетом 2:3. До этого у «Хетафе» была серия из двух победных поединков – с «Реал Сосьедадом» (2:1 дома) и с «Осасуной» (2:0 на выезде).

К слову, победа над памплонцами является интересной в свете того, что «Реал», с которым «Хетафе» предстоит встреча, неделю назад их дома не смог обыграть (ничья 1:1).

Реал Мадрид

Андрей Лунин и Ко в настоящий момент в турнирной таблице испанского чемпионата вторые. У них 19 очков – столько же, сколько и у «Барселоны», но худшие дополнительные показатели, нежели у каталонцев. «Реал» в семи сыгранных поединках добился 6 побед и 1 раз сыграл вничью.

Единственная ничья состоялась в прошлом туре – на своем поле в матче с «Осасуной» (1:1). Для украинского голкипера «сливочных» Андрея Лунина та встреча стала исторической, ведь он в ней дебютировал в чемпионате Испании. Напомним, что основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа имеет проблемы со спиной, поэтому шанс проявить себя выпал уроженцу Краснограда, что в Харьковской области.

Будет Лунин защищать ворота «Реала» и в предстоящей игре с «Хетафе».

Ориентировочные составы

Хетафе: Сория – Альварес, Дуарте, Джене,Суарес, Арамбарри, Сеоане, Аленья, Ангилери, Унал Энес, Майораль.

Реал Мадрид: Лунин – Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди, Кроос, Тчуамени, Модрич, Вальверде, Винисиус Жуниор, Бензема.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.49 по линии Parimatch.

8 октября, суббота