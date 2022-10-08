Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хетафе – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Хетафе
08.10.2022 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
08 октября 2022, 08:35 | Обновлено 08 октября 2022, 09:33
44
0

Хетафе – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Андрей Лунин со товарищи попробуют реабилитироваться за ничью 1:1 с «Осасуной» в предыдущем туре

08 октября 2022, 08:35 | Обновлено 08 октября 2022, 09:33
44
0
Хетафе – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 8 октября, в Хетафе на поле арене «Колизеум Альфонсо Перес», вместимостью 17 000 зрителей, состоится матч 8-го тура чемпионата Испании, в котором «Хетафе» примет «Реал» из Мадрида. Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Хетафе

Подопечные Кике Санчеса Флореса в турнирной таблице испанского чемпионата занимают 14 место. В 7 матчах они набрали 7 очков, имея в активе 2 победы и 1 ничью, а в пассиве – 4 поражения.

В предыдущем матче Ла Лиги «темно-синие» проиграли – в родных стенах они капитулировали перед «Вальядолидом» со счетом 2:3. До этого у «Хетафе» была серия из двух победных поединков – с «Реал Сосьедадом» (2:1 дома) и с «Осасуной» (2:0 на выезде).

К слову, победа над памплонцами является интересной в свете того, что «Реал», с которым «Хетафе» предстоит встреча, неделю назад их дома не смог обыграть (ничья 1:1).

Реал Мадрид

Андрей Лунин и Ко в настоящий момент в турнирной таблице испанского чемпионата вторые. У них 19 очков – столько же, сколько и у «Барселоны», но худшие дополнительные показатели, нежели у каталонцев. «Реал» в семи сыгранных поединках добился 6 побед и 1 раз сыграл вничью.

Единственная ничья состоялась в прошлом туре – на своем поле в матче с «Осасуной» (1:1). Для украинского голкипера «сливочных» Андрея Лунина та встреча стала исторической, ведь он в ней дебютировал в чемпионате Испании. Напомним, что основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа имеет проблемы со спиной, поэтому шанс проявить себя выпал уроженцу Краснограда, что в Харьковской области.

Будет Лунин защищать ворота «Реала» и в предстоящей игре с «Хетафе».

Ориентировочные составы

Хетафе: Сория – Альварес, Дуарте, Джене,Суарес, Арамбарри, Сеоане, Аленья, Ангилери, Унал Энес, Майораль.

Реал Мадрид: Лунин – Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди, Кроос, Тчуамени, Модрич, Вальверде, Винисиус Жуниор, Бензема.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.49 по линии Parimatch.

8 октября, суббота

Хетафе – Реал Мадрид
Хетафе. «Колизеум Альфонсо Перес». 22:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 1:2
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Бензема может пропустить второй матч Реала против Шахтера
Боруссия Д - Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Милан – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Серии А
Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид прогнозы Хетафе Хетафе - Реал Юрий Остроумов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ярмоленко оформил свой второй гол в составе Аль-Айна
Футбол | 07 октября 2022, 16:30 0
ВИДЕО. Ярмоленко оформил свой второй гол в составе Аль-Айна
ВИДЕО. Ярмоленко оформил свой второй гол в составе Аль-Айна

Украинский вингер отличился в матче чемпионата ОАЭ

ВИДЕО. Как вам такой фол? Рефери назначил странный пенальти в матче УПЛ
Футбол | 07 октября 2022, 17:40 22
ВИДЕО. Как вам такой фол? Рефери назначил странный пенальти в матче УПЛ
ВИДЕО. Как вам такой фол? Рефери назначил странный пенальти в матче УПЛ

VAR, помоги!

Усик не против вернуться в крузервейт. «Хочу снова собрать пояса»
Бокс | 07.10.2022, 15:51
Усик не против вернуться в крузервейт. «Хочу снова собрать пояса»
Усик не против вернуться в крузервейт. «Хочу снова собрать пояса»
ВИДЕО. Подарочек бункерному фюреру. Мощнейший пожар на Крымском мосту
Война | 08.10.2022, 07:15
ВИДЕО. Подарочек бункерному фюреру. Мощнейший пожар на Крымском мосту
ВИДЕО. Подарочек бункерному фюреру. Мощнейший пожар на Крымском мосту
Кавани не забил пенальти. Валенсия переиграла Осасуну и уже в топ-5 Ла Лиги
Футбол | 07.10.2022, 23:59
Кавани не забил пенальти. Валенсия переиграла Осасуну и уже в топ-5 Ла Лиги
Кавани не забил пенальти. Валенсия переиграла Осасуну и уже в топ-5 Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Луческу признал свою ошибку. Зачем Динамо подписало Перриса и Лонвейка
Луческу признал свою ошибку. Зачем Динамо подписало Перриса и Лонвейка
06.10.2022, 15:30 29
Футбол
«Не нужно, чтобы тобой выбивали ковер». Беленюк высказался о своей карьере
«Не нужно, чтобы тобой выбивали ковер». Беленюк высказался о своей карьере
07.10.2022, 15:11
Другие виды
Команды Усика и Фьюри уже обсуждают даты боя за все пояса
Команды Усика и Фьюри уже обсуждают даты боя за все пояса
06.10.2022, 18:12
Бокс
Сергей СИДОРЧУК: «Хотел бы, чтобы Маск увидел кадры из Запорожья»
Сергей СИДОРЧУК: «Хотел бы, чтобы Маск увидел кадры из Запорожья»
06.10.2022, 12:58 10
Война
Почему не следует петь дифирамбы Шахтеру за игру в Мадриде
Почему не следует петь дифирамбы Шахтеру за игру в Мадриде
06.10.2022, 10:43 53
Футбол
Динамо в Лиге Европы: врач сказал в морг, значит в морг
Динамо в Лиге Европы: врач сказал в морг, значит в морг
07.10.2022, 11:11 29
Футбол
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Лидер Динамо пробил Манданда со 2-й попытки
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Лидер Динамо пробил Манданда со 2-й попытки
06.10.2022, 22:49
Футбол
Генштаб: На подмогу российской армии на Донетчину отправили 500 уголовников
Генштаб: На подмогу российской армии на Донетчину отправили 500 уголовников
07.10.2022, 07:40 2
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности